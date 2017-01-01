من قائل مَصائِبُ قَومٍ عِندَ قَومٍ فَوائِدُ



الناس في حياتهم قد يتعرضون إلى المشاكل و المصائب ، و في حال وقوعها يتضرر من حلت به المصائب ، و في نفس الوقت يستفيد آخرون من مصائبه . و كثيرا ما يُضرَب المثل لما تصيب قوما المصائب فيستفيد من ذلك قوما آخرين فيقال " مصائب قوم عند قوم فوائد " وصاحب هذا القول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي لما ألف قصيدته "عواذل ذات الخال في حواسد " يمدح في هذه القصيدة سيف الدولة أبو حمدان و هو يتقرب منه حتى صار ذا منزلة من بين الشعراء في بلاط الأمير و كان المتنبي يكتب عن انتصارات سيف الدولة و مآثره و ينتقد خصومه ، حيث قال في هذه القصيدة

بذا قضت الأيام مابين أهلها ****** مصائب قوم عند قوم فوائد ​