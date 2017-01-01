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من قائل ....... ؟

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة belk73, ‏21 جانفي 2018 على 17:30.

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  1. belk73

    belk73 :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    من قائل مَصائِبُ قَومٍ عِندَ قَومٍ فَوائِدُ

    الناس في حياتهم قد يتعرضون إلى المشاكل و المصائب ، و في حال وقوعها يتضرر من حلت به المصائب ، و في نفس الوقت يستفيد آخرون من مصائبه . و كثيرا ما يُضرَب المثل لما تصيب قوما المصائب فيستفيد من ذلك قوما آخرين فيقال " مصائب قوم عند قوم فوائد " وصاحب هذا القول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي لما ألف قصيدته "عواذل ذات الخال في حواسد " يمدح في هذه القصيدة سيف الدولة أبو حمدان و هو يتقرب منه حتى صار ذا منزلة من بين الشعراء في بلاط الأمير و كان المتنبي يكتب عن انتصارات سيف الدولة و مآثره و ينتقد خصومه ، حيث قال في هذه القصيدة
    بذا قضت الأيام مابين أهلها ****** مصائب قوم عند قوم فوائد
    و المقصود في هذه المقولة أن كل ما يسيء قوما و ما يصيبهم من مصائب فيه مسرة لقوم آخرين و ما يحدث في هذه الدنيا من حدث إلا سرّ به قوم و سيء به أقوام آخرون .
     
    yaso ياسمين و مشاغب معجبون بهذا.
    belk73, ‏21 جانفي 2018 على 17:30
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    شكرا
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    مشاغب, ‏21 جانفي 2018 على 18:34
    #2
  3. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    هده هي الدنيا يوم لك و يوم عليك
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 13:27
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك
     
    yaso ياسمين, ‏24 جانفي 2018 على 07:55
    #4

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