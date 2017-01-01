حصرياً: طبق رز مختلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة اليوم رح شارككن وصفة شهية وسهلة ونروح للمقادير وطريقة التحضير المقادير ... 3 كاسات رز 1 حبة كبيرة بصل 3 حبات بطاطا 1 حبة جزر ربع كيلو لحم مفروم 2 مكعب مرق الدجاج شعيرية التوابل ملح فلفل أسود كاري توابل مشكلة طريقة التحضير في قدر على النار قمت بوضع الزيت والبصل وقمت بتقليبه قليلاً ثم أضفت الجزر والبطاطا ثم أضفت اللحم المفروم وبعد تقليبهم على النار لمدة 10 دقائق قمت بوضعهم في صحن جانباً ثم وضعت الشعيرية وقلبتها الى أن احمرت وبعدها أضفت الرز وقلبتهم ثم أضفت مكعبين من مرق الدجاج تابعوا معي ثم أخذت نصف كمية الرز ووضعتها في وعاء وأضفت خليط اللحم كـ طبقة ثانية فوق الرز تابعوا معي وبعد إضافة هذه الطبقة من الرز قمت بإضافة كوبين من الماء وتركت القدر على نار هادئة لمدة من 30-40 دقيقة وقدمتها مع السلطة أرجوا أن تكون قد نالت إعجابكم الى الملتقى بإذن الله