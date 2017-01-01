سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 4 "



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة ان شاء الله أمروكم و أحوالكم بخير و عافية

الحمد لله اسي ... الحمد لله على فضلو

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مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة

هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية ... و نشجعو ناسها و نعطولهم حقهم من التقدير و الاحترام

و موضوع اليوم :



" جماعة الطرونسبور "

بسم الله ... كيما راكم عارفين يا الجماعة الخير ... أن النقل و المواصلات من أهم القطاعات في البلاد ... و النقل حاجة ضرورية جدا



و الناس تحتاجها باه تتنقل باه تقضي أمورها و مشاغلها و ما الى ذلك ... و المحطات تاع النقل تعج بالطاكسيات و الحافلات الي تنقل المسافرين



سواء من ولاية لولاية ...او داخل الولاية بين البلديات و الدوائر ... بلا ما نحكو على النقل تاع المدينة و السيركيلاسيون و الازدحام



و التعب الكبير خاصة في المدن الكبرى

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امالا نحكو على جماعة الطرونسبور و الناس الي يسهرو على سيرورة العملية .. سواء من المؤطرين تاع المحطات النقلية



او من السائقين في حد ذاتهم الي يسوقو المركبات و يقطعوا عشرات أو مئات الكيلومترات بين الذهاب و الاياب يومياً

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