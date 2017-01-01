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سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 4 "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏25 جانفي 2018 على 18:14.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ناس اللمة ان شاء الله أمروكم و أحوالكم بخير و عافية
    الحمد لله اسي ... الحمد لله على فضلو
    ...
    مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة
    [​IMG]
    هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية ... و نشجعو ناسها و نعطولهم حقهم من التقدير و الاحترام
    و موضوع اليوم :

    " جماعة الطرونسبور "

    بسم الله ... كيما راكم عارفين يا الجماعة الخير ... أن النقل و المواصلات من أهم القطاعات في البلاد ... و النقل حاجة ضرورية جدا

    و الناس تحتاجها باه تتنقل باه تقضي أمورها و مشاغلها و ما الى ذلك ... و المحطات تاع النقل تعج بالطاكسيات و الحافلات الي تنقل المسافرين

    سواء من ولاية لولاية ...او داخل الولاية بين البلديات و الدوائر ... بلا ما نحكو على النقل تاع المدينة و السيركيلاسيون و الازدحام

    و التعب الكبير خاصة في المدن الكبرى
    ...
    امالا نحكو على جماعة الطرونسبور و الناس الي يسهرو على سيرورة العملية .. سواء من المؤطرين تاع المحطات النقلية

    او من السائقين في حد ذاتهم الي يسوقو المركبات و يقطعوا عشرات أو مئات الكيلومترات بين الذهاب و الاياب يومياً
    ...
    نخصصو بالحديث بالجماعة الي يقودو مركبات النقل ... ما بين الولايات

    جماعة راها مش ساهلة باه الواحد يقطع 300 ولا 400 كيلومتر على نفس ذهاباً

    و يزيد يقطع نفس المسافة اياباً

    و كاين الي يجيبها من العاصمة لأدرار ... الليل كامل يسوق ... قريب 800 كيلو ولا اكثر

    و المنوض تاع الصباح بكري مع ال3 ولا 4 تاع الصباح باه يحكم بلاصة في لاجونس ...

    و المسؤولية تاع المسافرين على رقبة السائق ...

    و بلا ما نشوفو الخطورة تاع حوادث المرور و حالة الطرق في بلادنا ...الي أغلبها ق حفر

    و بلا ما نشوفو حالات وين اطيح الكروسة اون بان و يقدو للضحك ...

    يعني راها فيها معاناة كبيرة و فيها مجهود كبير ... راهم يقوموا بيه ...فقط من أجل سيرورة العملية ...

    و باه الناس تقضي صلاحها و مشاغلها ....

    لذلك خصصنا هذا العدد من السلسلة باه نتحدثو على الساهرين على قطاع النقل و المواصلات ...

    و كل التقدير و الاحترام لهم على ماهم يبذلو من مجهودات

    و شكرا



     
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    Salah eddin, ‏25 جانفي 2018 على 18:14
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    Salah eddin, ‏25 جانفي 2018 على 18:17
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    معرف علاه كي يتذكر قدامي الترونسبور يجيوني غير الامور السلبية هههه
    بصح هكاك وكاين ايجابيات، ساعات رغم الامور السيئة لي تشوفها
    في الترونسبور وفي الناس لي تسوق وتلعب بأرواح الناس تلقى أمور جيدة
    يعني مازال كاينين ناس فيهم الخير ومازال ناس تمشي بضمير
    خاصة كيما قلتها لي يدير طريق بعيدة لا رقاد لا والو وزيد هاز معاه أمة
    يسما مسؤوليتو ومسؤولية الجميع على كتافو، طبعا لي يقدر هاد المسؤولية
    وربي يعينهم ويوفقهم، ويوفق كل شخص يجري باه يجيب خبزتو
    بارك اله فيك خويا صلاح على هاد العدد، في انتظار الأعداد القادمة بحول الله
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 جانفي 2018 على 20:49
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    والله يا خويا الصالح رحت للموضوع ولناس وللخدمة لي مانحبهاش كامل
    واللي هي خدمت الترونسبور والروسوفور
    نهار كنا صغار نروحو نقراو الصباح نلقاو الكار تستنى في لاري نطلعو بلعقل والروسوفور يقولك صباح الخير
    وأصلا كانو لي يخدمو ناس كبار وناس متأدبين
    أما ضرك راني كل يوم نركب فالترونسبور تقريبا 90 بالمئة ليجان وتلقاهم ماشي ناس ملاح
    تلقاه داير كيتمان لغنى ورفعة شمة سروالو مقطع وكل لاري يهبط يتكيف
    وحنا نستناو حتى السي خونا يتكيف ويكمل بعقلو ممبعد كي تنفحلو يديماري
    انا لحد الآن ماشفت فيهم حتى حاجة مليحة خاصة لي يخدمو داخل لمدينة
    ماشي لي يخدمو المسافات الطويلة هذوك شويا يحترمو الناس
    أما تاع داخل لمدينة اسمحلي ياخويا هذوك مانحسبهمش عباد
    منذاك تلقاه يتعاند مع الكار أخرى لازم ماتسبقوش
    يامحاينك يديرو الرالي وكي تقولو حبسلي نهبط يبدى يجري فيك ويهبطك بالجري
    لازم تسوطي وهو يجري شحال من ناس هكذاك طاحو فالارض
    ومنذاك تنفحلهم على السماطة أهييييييييييييه مايجي يديماري حتى الروح تبدا خارجة
    ممبعد يبدى يمشي على حبة بيض ويدير فالكومبرومو موراه وهو لايبالي كامل
    والى حبس في لاري حتى تولي تعض في روحك وكي ياكلك قلبك تبدا تعيط معاه يقولك الشعب ماشي مربي
    وعلى السومة خلي وخلي كانت 5 دج ممبعد زادت 8 دج ممبعد 10 ممبعد 15 وضرك ولات 20 دج تمشي زوج قدمات يقولك 20 دج
    انا مكاش واحد نكرهو قد الروسوفور أصلا مانحبش نكون نعرف روسوفور ولا نديرو صاحبي نكرهم فالدم ههههه
    يعطيك الصحة خويا الصالح على هذي السلسلة الهايلة
     
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    Skor m@k, ‏25 جانفي 2018 على 20:50
    #4
  5. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    حروف تائهة, ‏25 جانفي 2018 على 21:26
    #5
  6. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    خويا لكبير لي عودة ان شاء الله نقرا في غرضي هههه
    يعطيك الصحة مسبقا ههه
     
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    حروف تائهة, ‏25 جانفي 2018 على 21:27
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    اووووووف مزالني مصدومة من حادث وقع اليوم بسعيدة طريق بشار والحصيلة 17 ميت غير اليوم كارثة كبيرة بزاف بزاف بزاف
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏25 جانفي 2018 على 22:41
    #7

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