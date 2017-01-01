سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 4 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ناس اللمة ان شاء الله أمروكم و أحوالكم بخير و عافية الحمد لله اسي ... الحمد لله على فضلو ... مرحبا بيكم في عدد جديد من سلسلة هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية ... و نشجعو ناسها و نعطولهم حقهم من التقدير و الاحترام و موضوع اليوم : " جماعة الطرونسبور " بسم الله ... كيما راكم عارفين يا الجماعة الخير ... أن النقل و المواصلات من أهم القطاعات في البلاد ... و النقل حاجة ضرورية جدا و الناس تحتاجها باه تتنقل باه تقضي أمورها و مشاغلها و ما الى ذلك ... و المحطات تاع النقل تعج بالطاكسيات و الحافلات الي تنقل المسافرين سواء من ولاية لولاية ...او داخل الولاية بين البلديات و الدوائر ... بلا ما نحكو على النقل تاع المدينة و السيركيلاسيون و الازدحام و التعب الكبير خاصة في المدن الكبرى ... امالا نحكو على جماعة الطرونسبور و الناس الي يسهرو على سيرورة العملية .. سواء من المؤطرين تاع المحطات النقلية او من السائقين في حد ذاتهم الي يسوقو المركبات و يقطعوا عشرات أو مئات الكيلومترات بين الذهاب و الاياب يومياً ... نخصصو بالحديث بالجماعة الي يقودو مركبات النقل ... ما بين الولايات جماعة راها مش ساهلة باه الواحد يقطع 300 ولا 400 كيلومتر على نفس ذهاباً و يزيد يقطع نفس المسافة اياباً و كاين الي يجيبها من العاصمة لأدرار ... الليل كامل يسوق ... قريب 800 كيلو ولا اكثر و المنوض تاع الصباح بكري مع ال3 ولا 4 تاع الصباح باه يحكم بلاصة في لاجونس ... و المسؤولية تاع المسافرين على رقبة السائق ... و بلا ما نشوفو الخطورة تاع حوادث المرور و حالة الطرق في بلادنا ...الي أغلبها ق حفر و بلا ما نشوفو حالات وين اطيح الكروسة اون بان و يقدو للضحك ... يعني راها فيها معاناة كبيرة و فيها مجهود كبير ... راهم يقوموا بيه ...فقط من أجل سيرورة العملية ... و باه الناس تقضي صلاحها و مشاغلها .... لذلك خصصنا هذا العدد من السلسلة باه نتحدثو على الساهرين على قطاع النقل و المواصلات ... و كل التقدير و الاحترام لهم على ماهم يبذلو من مجهودات و شكرا