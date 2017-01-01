الجزايري يااه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ناس اللمة صحيتو رواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكم نشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية ههه المهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههه هههه هذي المقدمة الشهيرة تاع @Salah eddin عندي مدة ماكتبتش هنا المهم نبدا قالك هذا جزايري راح لفرنسا دار عيادة طبية و دار لافيزيت '' الفحص يعني " ب100 اورو و لي مايبراش يعطيلو 200 اورو ياتل شانقولكم الغاشي و لا يطيح عليه من كل جهة ياودي الطايح اكثر من النايض مرة جا عندو واحد بغى يلعبها عليه زعما ..قالو : واش بيك ايا رد عليه و قالو المريض : راحتلي حاسة الذوق امالا الطبيب قال للسكرتيرة تاعو :جيبيلي القرعة لي الرقم تاعها 22 دار شوية في القطن و قالو ذوق هذاك المريض قالو : اووو شني هذا ما تاع جافيل قالو : مبروك عليك اسي راه ولالك الذوق ..هذاك المريض بقى فيه الحال و حب يدي دراهمو فاتو يمات و عاود رجع ليه قالو : راحتلي الذاكرة قال الطبيب للسكرتيرة : جيبيلي القرعة 22 قالو المريض : هذيك ماشي نفسها لي فيها جافيل قالو الجزايري : بصحتك راهي رجعتلك الذاكرة باختصار الجزائري محال تفوتها عليه هههه قمة الخبث