الجزايري يااه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة sقطر الندىs, ‏29 جانفي 2018 على 20:49.

  1. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ناس اللمة صحيتو
    رواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكم :)
    نشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية ههه
    المهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههه
    هههه هذي المقدمة الشهيرة تاع @Salah eddin

    عندي مدة ماكتبتش هنا

    المهم نبدا

    قالك هذا جزايري راح لفرنسا دار عيادة طبية و دار لافيزيت '' الفحص يعني " ب100 اورو

    و لي مايبراش يعطيلو 200 اورو ياتل شانقولكم الغاشي و لا يطيح عليه من كل جهة ياودي الطايح اكثر من النايض

    مرة جا عندو واحد بغى يلعبها عليه زعما ..قالو : واش بيك ايا رد عليه و قالو المريض : راحتلي حاسة الذوق

    امالا الطبيب قال للسكرتيرة تاعو :جيبيلي القرعة لي الرقم تاعها 22 دار شوية في القطن و قالو ذوق

    هذاك المريض قالو : اووو شني هذا ما تاع جافيل

    قالو : مبروك عليك اسي راه ولالك الذوق ..هذاك المريض بقى فيه الحال و حب يدي دراهمو

    فاتو يمات و عاود رجع ليه قالو : راحتلي الذاكرة

    قال الطبيب للسكرتيرة : جيبيلي القرعة 22

    قالو المريض : هذيك ماشي نفسها لي فيها جافيل

    قالو الجزايري : بصحتك راهي رجعتلك الذاكرة

    باختصار الجزائري محال تفوتها عليه هههه قمة الخبث
     
    أم ياسمينdz و Salah eddin معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏29 جانفي 2018 على 20:49
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم و رحمة الله
    ههه
    واش ايمان سرقتيلي المقدمة تاعي ههه

    و زيدي فوقها راكي وليتي تكتبي الحكايا بأسلوبي ههه

    كملي راكي مليحة و الله ق الله يبارك هههه خاصة كي قلتي الطايح اكثر من النايض هههه

    اما بالنسبة للحكاية ههه الحكاية عارفها ديجا ههه

    بصح راكي حكيتيها زين ههه

    يعطيك الصحة

    كملي كيما راكي ... راكي مليحة ههه

    ايا بالعافية

     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 20:56
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ههههه حسبتو ق صلاح لي يحكي خخخخخخخخخ
    اواه السيد كاشما دار سحر في المنتدى عدانا بالهدرة تاعو هههههه ولاراه يدير في ستاج بالجحدة
    يعطيك الصحة اختي على النكتة الخفيفة الظريفة وتحية للجزايري ههههههه لي ميلعبها عليه حتى واحد
     
    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 22:17
    #3

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