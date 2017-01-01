الجزايري يااه



ناس اللمة صحيتو

رواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكم

نشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية ههه

المهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههه

هههه هذي المقدمة الشهيرة تاع السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهناس اللمة صحيتورواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكمنشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية هههالمهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههههههه هذي المقدمة الشهيرة تاع @Salah eddin

واش بيك

راحتلي حاسة الذوق



جيبيلي القرعة لي الرقم تاعها 22

اووو شني هذا ما تاع جافيل



مبروك عليك اسي راه ولالك الذوق

راحتلي الذاكرة



جيبيلي القرعة 22



هذيك ماشي نفسها لي فيها جافيل



بصحتك راهي رجعتلك الذاكرة

باختصار الجزائري محال تفوتها عليه هههه قمة الخبث

عندي مدة ماكتبتش هناالمهم نبداقالك هذا جزايري راح لفرنسا دار عيادة طبية و دار لافيزيت '' الفحص يعني " ب100 اوروو لي مايبراش يعطيلو 200 اورو ياتل شانقولكم الغاشي و لا يطيح عليه من كل جهة ياودي الطايح اكثر من النايضمرة جا عندو واحد بغى يلعبها عليه زعما ..قالو :ايا رد عليه و قالو المريض :امالا الطبيب قال للسكرتيرة تاعو :دار شوية في القطن و قالو ذوقهذاك المريض قالو :قالو :..هذاك المريض بقى فيه الحال و حب يدي دراهموفاتو يمات و عاود رجع ليه قالو :قال الطبيب للسكرتيرة :قالو المريض :قالو الجزايري :