ياجدك فرق كبير بيننا وبينهم ...ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, ‏30 جانفي 2018 على 06:39.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه
    ...
    حبيت اليوم نحكي على الفرق بين الأزواج الجزائريين والزواج اللبنانيين
    نشالله تعجبكم لحكاية هي من اختراعي
    أحم أحم هههه:giggle::giggle::giggle:

    أيا نبداو بزوجين اللبنانيين :eek::giggle:

    الرجل ناض الصباح ونوض مرتو وقلها:حبيبتي أومي هلا أنا رايح لشغل
    وهي تقلو: تؤبرألبي هلا رح أوم:giggle::giggle:
    (ترو ح طيبلو القهوة)

    يقول لها:ولك دخيل جمالك ما أحلاك :giggle::giggle::giggle: هههه

    وهي تقول:صباح الورد حبيبي:Love::Love:هههههه
    ( راهم يشربون في القهوة ويتحدثون أطراف الحديث برومنيسة مع صباح ربي عندهم رومنسيةهههه:LOL::LOL::LOL:)

    يقول لها:هلا حبيبتي أنا رايح ديري بالك على ok:oops::oops:هههه

    وهي تقول:خلاص حبيبي ماتخاف رح دير بالي كتير منيح;)هههه

    المهم الزوج يروح وهاذي هي هههه


    درك دالتنا وهنا رايحيين نضحكو بزاااف


    الزوج يقول:يا تل نوضي ياجدك راه فاتني الحال نوضي أنت تشتري نتقول عزوج شارف هههه:mad:

    هي تقول:علاه راك تعيط على عزريني هههه هاراك نشعتني ههه:ROFLMAO::ROFLMAO:

    يقول لها:نوضي ومتكثريش الهدرة:mad:ههههه

    هي تقول:علاه وش تدير منيش خايفة منك هههه:eek::eek::eek:ههه

    يقول :نوضي وبركايك من دصارة ياك وصيتك تفوه بيك كي راها تبرg في عينيها نوض طيري ههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    ( المرا ناضت وراها طيب في القهوة وتهدر مع روحها تفو بيه مالي شفتو ماشفت نهار زين ديما مسكرها في وجهي الله لاتربحوهههههه)

    يقول لها:ضبعتي هههه تهدري وحدك وزيدي راني نسمع فيك واش راكي تقولي ق اسكتي خير لك هههه:ROFLMAO::ROFLMAO:

    تقول : مانيش خايفة من جدك ق بيه ناس يسموعوني صباح ربي هههه:p:p

    يقول: ديرلي فنجال قهوة :coffee:وبلعي فمك هههه:censored::censored::censored:هه

    (زوجة حطت القهوة وهي مشنفة :cautious::cautious::cautious:هههه والزوج يشرب في القهوة وفجأة بزق القهوة:censored::censored:)

    يقول: الله لاتربحك وراه السكر تفوه بيك طيري جيبي السكر o_Oههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    تقول:ها راك نسيتني فيه تصبح تندبلي على راسي هاك السكر :LOL::LOL:ههه

    ( الزوج شرب القهوة وراه خارج يريgل في روحو ويلبس في صباطو:cool:ههه)

    يقول:راني طاير ههههه

    تقول:ماتنساش بيدون نتاع الزبل(حشاكم )لوحو في طريقك ههه:geek:

    يقول:تفوه كي داير نتقول فردة مقلوبه ههههه نساء لي تفهم كي يولي رايح راجلها تقولو تهلا في روحك وأنت كافية ماتفهمي والو هههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    تقول:شوف يابوووي داني كي الوردة ورجعني كي الخردة ومزال يحل في فمو هههههه:LOL::LOL:

    يقول : أنت خردة من بكري وأنا هذاوين عرفت هههه;););)هههه

    تقول: روح برك اصبر يطلع النهار وتشوف هههه:geek::geek::ROFLMAO:

    ( الزوج راح للخدمة والمرأة لهات بشغل الدار وتتسنى في راجلها حتى يرجع من الخدمة من بعد نكمل الجزء الثاني)


    هاذ لحكاية من تأليفي نشالله تعجبكم






     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏30 جانفي 2018 على 07:44
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    صفاءdz, ‏30 جانفي 2018 على 06:39
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صفاءdz, ‏30 جانفي 2018 على 06:48
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم
    شكرا الاخت على الإشارة
    لي عودة بحول الله للموضوع
    الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك
    بارك الله فيك
     
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    حلم كبير, ‏30 جانفي 2018 على 07:05
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    وفيك بركة خويا حليم ننتظر تواجدك بالموضوع
     
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    صفاءdz, ‏30 جانفي 2018 على 07:07
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المشرفات

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    ههههههههه ضحكيتيني على الصباح ههههههههه والله بصح كاينة، ماشفتيش مايقولوش لبعضهم حتى صباح الخير..
    بصح كاين وكاين ومعظمهم كيما حكيتي خخخخخخخخخ
     
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    بشرى ملاك, ‏30 جانفي 2018 على 07:11
    #5

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