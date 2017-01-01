ياجدك فرق كبير بيننا وبينهم ...ههه

إقتباس لمشاركة صفاءdz:



حبيت اليوم نحكي على الفرق بين الأزواج الجزائريين والزواج اللبنانيين

نشالله تعجبكم لحكاية هي من اختراعي

أحم أحم هههه



أيا نبداو بزوجين اللبنانيين



الرجل ناضة الصباح ونوض مرتو وقلها:حبيبتي أومي هلا أنا رايح لشغل

وهي تقلو: تؤبرألبي هلا رح أوم

(ترو ح طيبلو القهوة)



يقول لها:ولك دخيل جمالك ما أحلاك هههه



وهي تقول:صباح الورد حبيبي هههههه

( راهم يشربون في القهوة ويتحدثون أطراف الحديث برومنيسة مع صباح ربي عندهم رومنسيةهههه )



يقول لها:هلا حبيبتي أنا رايح ديري بالك على ok هههه



وهي تقول:خلاص حبيبي ماتخاف رح دير بالي كتير منيح هههه



المهم الزوج يروح وهاذي هي هههه





درك دالتنا وهنا رايحيين نضحكو بزاااف





الزوج يقول:يا تل نوضي ياجدك راه فاتني الحال نوضي أنت تشتري نتقول عزوج شارف هههه



هي تقول:علاه راك تعيط على عزريني هههه هاراك نشعتني ههه



يقول لها:نوضي ومتكثريش الهدرة ههههه



هي تقول:علاه وش تدير منيش خايفة منك هههه ههه



يقول :نوضي وبركايك من دصارة ياك وصيتك تفوه بيك كي راها تبرg في عينيها نوض طيري ههههه



( المرا ناضت وراها طيب في القهوة وتهدر مع روحها تفو بيه مالي شفتو ماشفت نهار زين ديما مسكرها في وجهي الله لاتربحوهههههه)



يقول لها:ضبعتي هههه تهدري وحدك وزيدي راني نسمع فيك واش راكي تقولي ق اسكتي خير لك هههه



تقول : مانيش خايفة من جدك ق بيه ناس يسموعوني صباح ربي هههه



يقول: ديرلي فنجال قهوة وبلعي فمك هههه هه



(زوجة حطت القهوة وهي مشنفة هههه والزوج يشرب في القهوة وفجأة بزق القهوة )



يقول: الله لاتربحك وراه السكر تفوه بيك طيري جيبي السكر ههههه



تقول:ها راك نسيتني فيه تصبح تندبلي على راسي هاك السكر ههه



( الزوج شرب القهوة وراه خارج يريgل في روحو ويلبس في صباطو ههه)



يقول:راني طاير ههههه



تقول:ماتنساش بيدون نتاع الزبل(حشاكم )لوحو في طريقك ههه



يقول:تفوه كي داير نتقول فردة مقلوبه ههههه نساء لي تفهم كي يولي رايح راجلها تقولو تهلا في روحك وأنت كافية ماتفهمي والو هههه



تقول:شوف يابوووي داني كي الوردة ورجعني كي الخردة ومزال يحل في فمو هههههه



يقول : أنت خردة من بكري وأنا هذاوين عرفت هههه هههه



تقول: روح برك اصبر يطلع النهار وتشوف هههه



( الزوج راح للخدمة والمرأة لهات بشغل الدار وتتسنى في راجلها حتى يرجع من الخدمة من بعد نكمل الجزء الثاني)





هاذ لحكاية من تأليفي نشالله تعجبكم





سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني ههههحبيت اليوم نحكي على الفرق بين الأزواج الجزائريين والزواج اللبنانييننشالله تعجبكم لحكاية هي من اختراعيأحم أحم ههههأيا نبداو بزوجين اللبنانيينالرجل ناضة الصباح ونوض مرتو وقلها:حبيبتي أومي هلا أنا رايح لشغلوهي تقلو: تؤبرألبي هلا رح أوم(ترو ح طيبلو القهوة)يقول لها:ولك دخيل جمالك ما أحلاكههههوهي تقول:صباح الورد حبيبيهههههه( راهم يشربون في القهوة ويتحدثون أطراف الحديث برومنيسة مع صباح ربي عندهم رومنسيةههههيقول لها:هلا حبيبتي أنا رايح ديري بالك على okههههوهي تقول:خلاص حبيبي ماتخاف رح دير بالي كتير منيحههههالمهم الزوج يروح وهاذي هي ههههدرك دالتنا وهنا رايحيين نضحكو بزااافالزوج يقول:يا تل نوضي ياجدك راه فاتني الحال نوضي أنت تشتري نتقول عزوج شارف هههههي تقول:علاه راك تعيط على عزريني هههه هاراك نشعتني هههيقول لها:نوضي ومتكثريش الهدرةههههههي تقول:علاه وش تدير منيش خايفة منك هههههههيقول :نوضي وبركايك من دصارة ياك وصيتك تفوه بيك كي راها تبرg في عينيها نوض طيري ههههه( المرا ناضت وراها طيب في القهوة وتهدر مع روحها تفو بيه مالي شفتو ماشفت نهار زين ديما مسكرها في وجهي الله لاتربحوهههههه)يقول لها:ضبعتي هههه تهدري وحدك وزيدي راني نسمع فيك واش راكي تقولي ق اسكتي خير لك ههههتقول : مانيش خايفة من جدك ق بيه ناس يسموعوني صباح ربي ههههيقول: ديرلي فنجال قهوةوبلعي فمك هههههه(زوجة حطت القهوة وهي مشنفةهههه والزوج يشرب في القهوة وفجأة بزق القهوةيقول: الله لاتربحك وراه السكر تفوه بيك طيري جيبي السكرهههههتقول:ها راك نسيتني فيه تصبح تندبلي على راسي هاك السكرههه( الزوج شرب القهوة وراه خارج يريgل في روحو ويلبس في صباطوههه)يقول:راني طاير هههههتقول:ماتنساش بيدون نتاع الزبل(حشاكم )لوحو في طريقك هههيقول:تفوه كي داير نتقول فردة مقلوبه ههههه نساء لي تفهم كي يولي رايح راجلها تقولو تهلا في روحك وأنت كافية ماتفهمي والو ههههتقول:شوف يابوووي داني كي الوردة ورجعني كي الخردة ومزال يحل في فمو ههههههيقول : أنت خردة من بكري وأنا هذاوين عرفت ههههههههتقول: روح برك اصبر يطلع النهار وتشوف هههه( الزوج راح للخدمة والمرأة لهات بشغل الدار وتتسنى في راجلها حتى يرجع من الخدمة من بعد نكمل الجزء الثاني)هاذ لحكاية من تأليفي نشالله تعجبكم إضغط للتوسيع...

ههههههههه ضحكيتيني على الصباح ههههههههه والله بصح كاينة، ماشفتيش مايقولوش لبعضهم حتى صباح الخير..

بصح كاين وكاين ومعظمهم كيما حكيتي خخخخخخخخخ