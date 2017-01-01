ياجدك فرق كبير بيننا وبينهم ...ههه

سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه ... حبيت اليوم نحكي على الفرق بين الأزواج الجزائريين والزواج اللبنانيين نشالله تعجبكم لحكاية هي من اختراعي أحم أحم هههه أيا نبداو بزوجين اللبنانيين الرجل ناض الصباح ونوض مرتو وقلها:حبيبتي أومي هلا أنا رايح لشغل وهي تقلو: تؤبرألبي هلا رح أوم (ترو ح طيبلو القهوة) يقول لها:ولك دخيل جمالك ما أحلاك هههه وهي تقول:صباح الورد حبيبيهههههه ( راهم يشربون في القهوة ويتحدثون أطراف الحديث برومنيسة مع صباح ربي عندهم رومنسيةهههه) يقول لها:هلا حبيبتي أنا رايح ديري بالك على okهههه وهي تقول:خلاص حبيبي ماتخاف رح دير بالي كتير منيحهههه المهم الزوج يروح وهاذي هي هههه درك دالتنا وهنا رايحيين نضحكو بزاااف الزوج يقول:يا تل نوضي ياجدك راه فاتني الحال نوضي أنت تشتري نتقول عزوج شارف هههه هي تقول:علاه راك تعيط على عزريني هههه هاراك نشعتني ههه يقول لها:نوضي ومتكثريش الهدرةههههه هي تقول:علاه وش تدير منيش خايفة منك ههههههه يقول :نوضي وبركايك من دصارة ياك وصيتك تفوه بيك كي راها تبرg في عينيها نوض طيري ههههه ( المرا ناضت وراها طيب في القهوة وتهدر مع روحها تفو بيه مالي شفتو ماشفت نهار زين ديما مسكرها في وجهي الله لاتربحوهههههه) يقول لها:ضبعتي هههه تهدري وحدك وزيدي راني نسمع فيك واش راكي تقولي ق اسكتي خير لك هههه تقول : مانيش خايفة من جدك ق بيه ناس يسموعوني صباح ربي هههه يقول: ديرلي فنجال قهوة وبلعي فمك هههههه (زوجة حطت القهوة وهي مشنفة هههه والزوج يشرب في القهوة وفجأة بزق القهوة) يقول: الله لاتربحك وراه السكر تفوه بيك طيري جيبي السكر ههههه تقول:ها راك نسيتني فيه تصبح تندبلي على راسي هاك السكر ههه ( الزوج شرب القهوة وراه خارج يريgل في روحو ويلبس في صباطوههه) يقول:راني طاير ههههه تقول:ماتنساش بيدون نتاع الزبل(حشاكم )لوحو في طريقك ههه يقول:تفوه كي داير نتقول فردة مقلوبه ههههه نساء لي تفهم كي يولي رايح راجلها تقولو تهلا في روحك وأنت كافية ماتفهمي والو هههه تقول:شوف يابوووي داني كي الوردة ورجعني كي الخردة ومزال يحل في فمو هههههه يقول : أنت خردة من بكري وأنا هذاوين عرفت هههههههه تقول: روح برك اصبر يطلع النهار وتشوف هههه ( الزوج راح للخدمة والمرأة لهات بشغل الدار وتتسنى في راجلها حتى يرجع من الخدمة من بعد نكمل الجزء الثاني) هاذ لحكاية من تأليفي نشالله تعجبكم