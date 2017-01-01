النساء العاملات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بارك الله فيك على الموضوع القيم

العمل ليس المشكلة بقدر المشكلة في تنظيم الوقت مع العائلة والاولاد ومسؤوليات البيت والزوج ...



فالمرأة كائن لطيف وهش من الصعب أن توفق بين هذه وتلك إلا من عن قويات شخصية .... وفي لحظة تعب وانهيار ترمي كل شيء وتخسر كل شيء سواء العمل أو أسرتها هذا جانب

وجانب آخر أن المرأة إذا عملت جنبا إلى جنب مع زوجها هذا يمدها بالطاقة لأنها تحس أنها هي وهو يركضان لحياة أفضل لهما ولأولادهما ...



أما إذا كانت تعمل وحدها وهو لا يعمل فهنا المشكلة لأنها ستجد نفسها تلعب دور الرجل والمرأة ،ومضطرة إلى أن تتعامل مع زوجها العاطل بكل حذر خوفا على مشاعره ...

والله تذكرت نكتة المرأة تعمل وزوجها عاطل تدخل تطبخ تغسل تدرس أولادها وتفعل كل شيء وهو جالس يتفرج على التلفاز وفي يوم وصل بها التعب الى ذروته أحظرت عصا غليضة ههه وضربته به إلى الرأس فقتلته ثم مباشرة علقت صورته في نفس المكان الذي كان يتفرج فيه على التلفاز،وقالت للصورة هكذا على الأقل صورة بحق وحقيقي ههه ...يعني كان بالنسبة لها صورة وفقط للأسف ...



بالنسبة لي تعمل في حالات وهي

إذا كان حالها هي وزوجها متوسط ويحتاجان دخل جديد ،أو إذا كان الزوج مريض الله غالب ،أو إذا رأت أنها تستطيع التوفيق في حياتها في كل الجبهات ،لأنه هناك نساء ما شاء الله قويات ويستطعن التوفيق بين عملهن وبيوتهن ...ومن هذا المنطلق أقول للتي ترى أنها لا تستطيع التوفيق لا تقلدي من أجل التقليد فقط فأنت لست هي وشخصيتك تختلف عنها ،إرضي بنفسك طوري معارفك في بيتك وساهمي في نجاح أولادك لا تساهمي في ضياعهم ...





دائما دائما أطيل الحديث لأنني أدخل من باب فيظهر لي باب آخر أعذرني أخي الكريم

وممكن لي عودة إن تذكرت شيئا لم أذكره هههه

بارك الله فيك على الموضوع

إحترامي وتقديري ​