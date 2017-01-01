بسم الله و صلاة و السلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد و من سار على هاده إلى يوم الدين السلام عليكم أحبابنا في اللمة العزيزة أحبتي اليوم رايح اناقش معاكم موضوع لطالما فتح نقاشات طويلة و عريضة في مجتمعاتنا العربية عامة و مجتمعنا الجزائري خاصة إلا و هو المرأة العالمة لكن بنظرة مغايرة لما كان سابقا أيام زمان كنا نتحدث عن نجاح المرأة العاملة أو فشلها في حياتها عموما لم نصل إلى نتيجة مضبوطة لتعدد الحالات بين النجاح الكبير و الفشل الذريع فالمعاضون كانوا يقدمون الفاشلات كدليل و المساندون قدموا لنا النجاحات كدليل أما نحن فاخترنا الوسطية لا التعميم فالعاملات كحال الرجال فمنهم من نجح و منهم من فشل ففشل مرأة معينة في مكان محدد و في زمن محدد لا يعني فشل البقية و نجاحها لا يعني نجاح البقية و كل حالة لحالها لا تعمم على البقية نقاشي اليوم أحبتي تبادر إلى ذهني و انا أبحر في الفضاء الأزرق رأيت كما هائلا من السب و الشتم لأخواتنا النساء العاملات من قبيل أن الرجل الذي يرضى العمل لزوجته ناقص رجولة و أن المرأة العامل ستترجل بحكم أختلاطها مع الرجال و منهم من وصل إلى حد القذف الواضح الفاضح في شرف المرأة و عفتها أستغفر الله من كل ذنب فنعت المرأة العامل بشتى أنواع النعوت المشينة معمما لا مخصصا أحبتي إلى متى و نحن نعمم إلى متى و نحن نحمل اوزارا مجانية هل المرأة هي من جارت على نفسها و من ألبس هؤلاء من رواد الفضاء الأزرق عباءة الحكم و إلقاء الأحكام جزافا أليس في واقعنا و من واقعنا أن هناك نساء كثيرات متعلمات و عالمات و عفيفات و حافظات فلماذا التعميم هته الأسئلة و غيرها و لكم الحرية في النقاش ملاحظة كل نقاش غير محترم للطرف الآخر سيحذف