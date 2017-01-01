النساء العاملات

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 16:21.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسم الله و صلاة و السلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد و من سار على هاده إلى يوم الدين
    السلام عليكم أحبابنا في اللمة العزيزة
    [​IMG]
    أحبتي اليوم رايح اناقش معاكم موضوع لطالما فتح نقاشات طويلة و عريضة في مجتمعاتنا العربية
    عامة و مجتمعنا الجزائري خاصة
    إلا و هو المرأة العالمة
    لكن
    بنظرة مغايرة لما كان سابقا
    أيام زمان كنا نتحدث عن نجاح المرأة العاملة أو فشلها في حياتها عموما
    لم نصل إلى نتيجة مضبوطة لتعدد الحالات بين النجاح الكبير و الفشل الذريع
    فالمعاضون كانوا يقدمون الفاشلات كدليل و المساندون قدموا لنا النجاحات كدليل
    أما نحن فاخترنا الوسطية لا التعميم فالعاملات كحال الرجال فمنهم من نجح و منهم من فشل
    ففشل مرأة معينة في مكان محدد و في زمن محدد لا يعني فشل البقية و نجاحها لا يعني نجاح البقية
    و كل حالة لحالها لا تعمم على البقية

    نقاشي اليوم أحبتي تبادر إلى ذهني و انا أبحر في الفضاء الأزرق رأيت كما هائلا من السب و الشتم
    لأخواتنا النساء العاملات من قبيل أن الرجل الذي يرضى العمل لزوجته ناقص رجولة
    و أن المرأة العامل ستترجل بحكم أختلاطها مع الرجال
    و منهم من وصل إلى حد القذف الواضح الفاضح في شرف المرأة و عفتها أستغفر الله من كل ذنب
    فنعت المرأة العامل بشتى أنواع النعوت المشينة معمما لا مخصصا
    أحبتي
    إلى متى و نحن نعمم
    إلى متى و نحن نحمل اوزارا مجانية
    هل المرأة هي من جارت على نفسها
    و من ألبس هؤلاء من رواد الفضاء الأزرق عباءة الحكم و إلقاء الأحكام جزافا
    أليس في واقعنا و من واقعنا أن هناك نساء كثيرات متعلمات و عالمات و عفيفات و حافظات فلماذا التعميم
    هته الأسئلة و غيرها و لكم الحرية في النقاش

    ملاحظة كل نقاش غير محترم للطرف الآخر سيحذف
     
    أم ياسمينdz, الورد الأحمر, حلم كبير و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 16:21
    #1
  2. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    والله صدقت أناملك أخي فعلا الكثير من الرجال يطعنون المرأة العاملة على أنها ليست بنت اهل و ناس هذا أولا و أنها عديمة الحياء لأنها تقبل العمل و الاختلاط......هذه وجهة نظر الطرف الآخر و انا عن نفسي أعتبر كلامهم هذا يعبر عن مستواهم الجهلي ليس الا.
    عن نفسي باذن الله سأكون عاملة بقطاع الصحة و أفتخر بهذا و لا أنتظر أحدا ان يمدحني او يشتمني فكل مسؤول امام الله عن أفعاله فلنكف عن انشغالنا ببعضنا و ليكن كل مهتم بنفسه و بأفعاله...
    وشكرا على الموضوع
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 16:43
    #2
  3. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    اخي العزيز الامين محمد ، حتى لا نشتت الموضوع ونقول قالوا عن المرأة ظلموا او انصفوا او او او
    بصراحة المرأة في مكان عملها هي من يفرض احترامها او ينقص من قيمتها، هي من تطلق للالسن مدحها او ذمها
    عندما تقف ممرضة وكانها في ليلة فرحها مع طبيب او ممرض وتتمايل امامه وضحكاتها تتعالى واكانها مع زوجها في بيتها ، ماذا ستقول عنها مهما تحدثت عنها فلن تظلمها لانها من جلبت الحديث لنفسها ، والعكس صحيح
     
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    عاشق الاقصى, ‏2 فيفري 2018 على 20:59
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    بصراحة المرأة في مكان عملها هي من يفرض احترامها

    صدقت أناملك أخي ....هذه الجملة المطلوبة
    بوركت
     
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    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 21:10
    #4
  5. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    المصيبة اختى انها تجد لنفسها المبررر وتقول بكل وقاحة انفتاح ، او واثقة من نفسها ، او العمل يتطلب هذا
     
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    عاشق الاقصى, ‏2 فيفري 2018 على 21:18
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كلامك صحيح اخي الكريم، واتفق معك مئة بالمئة
    لكن ما نسيناه نحن عباد الله ولاحق لاحد ان يحكم لاحد مهما فعل او يحاسبه او يتكلم عنه
    فمن واجب المسلم ان ينصح اخيه او اخته المسلمة في الله ان قبل فالحمد لله وان لم يفعل فيدعو الله له بالهداية والثبات ان شاء الله
    كما من واجب المسلم ان ينصحه بالحسنى وليس بالسب والشتم وان لايفضحه فالله عز وجل يستر عباده فلما يفضح الناس بعضهم البعض
    دلك بين العبد وربه والله يغفر لمن يشاء
    ارجو تقبل تعقيبي

    ولي عودة ان شاء الله للتعقيب على موضوع الاخ امين
     
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    missing heart, ‏2 فيفري 2018 على 21:19
    #6
  7. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك اختى ،كلامك جميل ولكن عندما تكون المعصية او التصرف من العاملة لا يراه احد او في مكان مستور وقت اكتشفته بالصدفة هنا وجب عليك التستر عليها وعدم فضحها اما ان تكون تصرفاتها امام الجميع او في التلفاز فهي من فضحت نفسها واجبرت الناس على اكل لحمها ، ويجب ان نعلم ان الله يشدد على الجهر بالمعاصي ويغلظ في عقابهم لانهم يعينون على نشر الرزيلة في المجتمع ، لذلك وجب اختى التمييز بين من يذنب متستر ومن يجاهر بالذنب ويفتخر به
     
    التعديل الأخير: ‏2 فيفري 2018 على 21:41
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    عاشق الاقصى, ‏2 فيفري 2018 على 21:29
    #7
  8. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    اجل معك حق تماما اخي الكريم
    وفيك بركة، انتم، كلامكم وعيونكم الجميلة لدا ترون الاشياء جميلة
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    تحياتي احترامي وتقديري
     
    missing heart, ‏2 فيفري 2018 على 21:34
    #8
  9. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    للأسف صحيح كلامك لكن رغم ذلك العبد لا يضيع اجروا في الكلام عنها و عن افعالها...و يمضي ليكون قدوة امامها لها و لأمثالها.
     
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    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 21:46
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    طلب العلم
    حدثني عن يوم العطلة للمرأة العاملة ،
    اقول لك : مأساة اجتماعية ،
     
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    *حزن النبلاء*, ‏2 فيفري 2018 على 21:47
    #10
  11. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههههههه والله يا أخي المرأة دائما تعيش مأساة اجتماعية كل يوم سواءا عاملة او لا
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 21:50
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    بارك الله فيك على الموضوع القيم
    العمل ليس المشكلة بقدر المشكلة في تنظيم الوقت مع العائلة والاولاد ومسؤوليات البيت والزوج ...

    فالمرأة كائن لطيف وهش من الصعب أن توفق بين هذه وتلك إلا من عن قويات شخصية .... وفي لحظة تعب وانهيار ترمي كل شيء وتخسر كل شيء سواء العمل أو أسرتها هذا جانب
    وجانب آخر أن المرأة إذا عملت جنبا إلى جنب مع زوجها هذا يمدها بالطاقة لأنها تحس أنها هي وهو يركضان لحياة أفضل لهما ولأولادهما ...

    أما إذا كانت تعمل وحدها وهو لا يعمل فهنا المشكلة لأنها ستجد نفسها تلعب دور الرجل والمرأة ،ومضطرة إلى أن تتعامل مع زوجها العاطل بكل حذر خوفا على مشاعره ...
    والله تذكرت نكتة المرأة تعمل وزوجها عاطل تدخل تطبخ تغسل تدرس أولادها وتفعل كل شيء وهو جالس يتفرج على التلفاز وفي يوم وصل بها التعب الى ذروته أحظرت عصا غليضة ههه وضربته به إلى الرأس فقتلته ثم مباشرة علقت صورته في نفس المكان الذي كان يتفرج فيه على التلفاز،وقالت للصورة هكذا على الأقل صورة بحق وحقيقي ههه ...يعني كان بالنسبة لها صورة وفقط للأسف ...

    بالنسبة لي تعمل في حالات وهي
    إذا كان حالها هي وزوجها متوسط ويحتاجان دخل جديد ،أو إذا كان الزوج مريض الله غالب ،أو إذا رأت أنها تستطيع التوفيق في حياتها في كل الجبهات ،لأنه هناك نساء ما شاء الله قويات ويستطعن التوفيق بين عملهن وبيوتهن ...ومن هذا المنطلق أقول للتي ترى أنها لا تستطيع التوفيق لا تقلدي من أجل التقليد فقط فأنت لست هي وشخصيتك تختلف عنها ،إرضي بنفسك طوري معارفك في بيتك وساهمي في نجاح أولادك لا تساهمي في ضياعهم ...


    دائما دائما أطيل الحديث لأنني أدخل من باب فيظهر لي باب آخر أعذرني أخي الكريم
    وممكن لي عودة إن تذكرت شيئا لم أذكره هههه
    بارك الله فيك على الموضوع
    إحترامي وتقديري
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 21:56
    #12
  13. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههههههههه ضحكتني اخي والله على حكاية الصورة ههههه
    فعلا الامر الي تطرقت ليه صواب خاصة التوافق بين واجبات الزوج و الاولاد لازم يكونوا اولى من العمل و هذا شيء ثابت لا نقاش فيه.
    و عن نفسي نهار نشوف زوجي او اولادي مقصرة في حقهم رح نوقف كل شيء لانوا هوما اولى و اغلى ما أملك،لكن في وقت انوا كامل راضيين رح نكمل مشواري الي هو مش غير عمل و فقط انما حلم و خير ازرعه في الدنيا.
    تقبل مروري اخي بوركت
     
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    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 22:03
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    ربي يوفقك إن شاء الله ،لأنها مهمة صعبة أن توفقي جميع الجبهات ،لكن كل امرأة وشخصيتها وقدرة تحملها للتعب ،وهذه أنت من تقرر فيها...
    ربي يوفقك في رسالتك السامية
    شكرا
    إحترامي وتقديري
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 22:07
    #14
  15. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    متشكر اخي
    و اريد ان انبه لامر التوافق بين الدار و العمل ،الامر لا يؤجع فقط للشخصية بل حتى دور الزوج خاصة انوا يساعد زوجة تعوا و يتفهم وضعها ..و فعلا الزوجة تصبح أقوى بقرب زوجها و اهتماموا و تفهموا.
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 22:10
    #15
  16. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وما رأيك في رجل يسب المرأة العاملة ويدعوها بأبشع الصفات وهو من أفنت أمه حياتها في العمل وكان ممن كان غذاؤهم "طرف خبز وحبة فرماج" فيأتي اليوم مقمل الراس ويسب المرأة العاملة وكأنه سب أمه !

    عموما المرأة العاملة هي من تفرض حدود التعامل معها وهنا ترجع إلى تربية ومبادئ كل امرأة لا غير .

    لن أتحدث كثيرا بهذا الموضوع لأنك قلت أن التعليقات كانت بالمجتمع الأزرق وأنا أتحفظ في كل ما يخص ذلك المجتمع لأنه أعطى للجاهلين وتوافه الأشخاص مساحة لإبداء رأيهم الذي لا ينضح إلا بما في داخلهم .

    مشكور على الموضوع أخي بارك الله فيك .
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏2 فيفري 2018 على 22:50
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أكيد لكل امرأة سبب جعلها تعمل
    وهناك اشخاص تعودوا أن يتهموا النساء في الخفاء ودون علم
    كما قلت يصل بهم الأمر حد القذف
    توجد في المجتمع المحتاجة،المطلقة،الأرملة،التي زوجها لايستطيع أن يعيلها،توجد من رزقها الله بالوظيفة فعملت...
    مادام العمل شريف فلابأس به
    المهم أن لايكون حرام
    أنا أحتار فيمن يقول المرأة لاتعمل وتجده حين تريد زوجته زيارة طبيب نساء او تلد يبحث عن امرأة ويكره الطبيب كونه لايريده أن يكشف عن زوجته !!!!
    بارك الله فيك أخي تقبل مروري
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 23:05
    #17
  18. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    في قطاع الصحة خاصة يتضح دور المرأة بوضوح ... طالما هؤلاء لا يحبون المرأة العاملة فلماذا يبحثون عن امرأة عندما يتعلق الأمر بصحة زوجاتهم ! كما قلتِ ؟

    هؤلاء أناس في قلبهم ضغينة ليس إلا وربما رأوا عينة فعمموا والتعميم خاطئ في هذه الحالات والأسوا منهم من يعلق هكذا تعليقات عن بنات الناس وناسي أختو الماكثة بالبيت لكن عاملة عمايل الشيطان ما عملها !
     
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    الورد الأحمر, ‏2 فيفري 2018 على 23:12
    #18
  19. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أجل قطاع الصحة قطاع حساس
    مثلا لو تحدثنا عن غرف العمليات ومايحدث فيها
    يعني المرأة لما تقوم بأي عملية تمنى أن يكون الطبيب طبيبة وأن يكون المخدر امرأة وأن تكون ممرضة عوض ممرض
    تكون هذه الاخيرة مرتاحة نفسيا وتجد زوجها ايضا يتمنى ذلك في الحين نجده ينقد المرأة العاملة فعلا اشخاص متناقضين
    يعممون على العاملة وكأن التي في البيت ملاك كما قلتي قادرة تعمل عمايل الشيطان
    ربما هم اشخاص تعلموا التعليق فقط
    اعرف شخصا يقذف في بنات الناس
    ونسى بناته ابنته تضع صور على الفايس بووك لها وعلى الانستغرام دون حجاب
    وتعمل العمايل ويقذف في بنات الناس
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 23:24
    #19
  20. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    والله صدقت يمناك
    مالا نحكيلك حبيبتي حكاية صرات معايا ،انا هذا العام تعي بديت الشهورة الاولى في Service gynéco ايا وحدة النهار عيطتلي زوجة والدي قاتلي على اختها بعثوها لقسنطينة تزيدت حالتها خطيرة و اختها هذي نعرفها كيما نقولوا سلافية متشددة و زوجها ثاني..حيث انوا منع بنتوا ذات تسع سنوات من اكمال دراستها على اساس حرام ...المهم جات زوجتوا طلعت عندها لقيتها و لقيتوا هو سع كي شافني جاء عندها طول قالي بلاكي يولدها طبيب....ضحكت انا و قتلوا و كيفاه نديروا لا يجوز للمراة العمل و الدراسة و ضحكت...صدقيني اختي غير سكت و قالي اها غير في هذي يجوز والله ضحكني ولاو يفتيو على حساب مطالبهم...
    هذي عبرة برك
    اعتذر عن الاطالة
     
    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 23:47
    #20

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