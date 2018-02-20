قطايف عصافيري

سأقدم لكم اليوم وصفة شهية وعادةً ما تكون حاضرة في مائدة رمضان

لأنها خفيفة وشهية

والآن إلى المقادير وطريقة التحضير

2 كوب ونصف ماء دافئ

3 كوب طحين

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بكينغ باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

قطر

الحشوة

كريما مخفوقة

للتزيين

فستق أو حبة البركة [ الحبة السوداء ]

نقوم بخلط المكونات الجافة ثم نضيف الماء بشكل تدريجي الى أن نحصل على خليط لين جداً

ثم نقوم بتغطيته وتركه لمدة ساعة

تابعوا معي

نقوم بتسخين المقلاة وقبل أن نأخذ من الخليط نقوم بخلطه بشكل جيد

ثم نأخذ مقدار 3 ملاعق كبيرة ونسكبها في المقلاة ولا نحرك المقلاة الى أن ينشف الخليط تماماً

ويصبح على هذا الشكل

بعد أن ينشف سطح القرص تماماً نقوم بإزالته من المقلاة وطويه حتى المنتصف

كما هو موضح بالصورة

وبعد أن بردت القطايف تماماً قمت بحشوها بالكريما

وقبل التقديم قمت بصب القطر عليه

وهذه زينتها بحبة البركة [ لم يكن عندي فستق ]

أتمنى أن تكون وصفتي لهذه المرة قد نالت إعجابكم

الى الملتقى بإذن الله