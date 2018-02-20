قطايف عصافيري

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1

salam.gif

سأقدم لكم اليوم وصفة شهية وعادةً ما تكون حاضرة في مائدة رمضان
لأنها خفيفة وشهية
والآن إلى المقادير وطريقة التحضير

2 كوب ونصف ماء دافئ
3 كوب طحين
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة بكينغ باودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
قطر

الحشوة
كريما مخفوقة

للتزيين
فستق أو حبة البركة [ الحبة السوداء ]


نقوم بخلط المكونات الجافة ثم نضيف الماء بشكل تدريجي الى أن نحصل على خليط لين جداً
ثم نقوم بتغطيته وتركه لمدة ساعة
تابعوا معي




نقوم بتسخين المقلاة وقبل أن نأخذ من الخليط نقوم بخلطه بشكل جيد
ثم نأخذ مقدار 3 ملاعق كبيرة ونسكبها في المقلاة ولا نحرك المقلاة الى أن ينشف الخليط تماماً
ويصبح على هذا الشكل





بعد أن ينشف سطح القرص تماماً نقوم بإزالته من المقلاة وطويه حتى المنتصف
كما هو موضح بالصورة



وبعد أن بردت القطايف تماماً قمت بحشوها بالكريما






وقبل التقديم قمت بصب القطر عليه








وهذه زينتها بحبة البركة [ لم يكن عندي فستق ]



أتمنى أن تكون وصفتي لهذه المرة قد نالت إعجابكم
الى الملتقى بإذن الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
29 أوت 2013
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الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#6
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#7
قال عاشق الاقصى:
حلووووو ونحن في فلسطين نسميه قطايف مثلكم
بس يجنن طعنه ونعمله اغلب الوقت في رمضان
ربي يسعدك ويسلم دياتك خيتي
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الله يحلي أيامكم أخينا الكريم، اي القطايف ما في مثلها
ويسعدكم ويبارك فيكم أخي، الله يسلمكم من كل شر
بوركت​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#9
قال Queen Fati:
يومييييي فكرة جميلة
شحال نحب الابتكار في المطبخ
قليل لي يعرفلها
?فنانة انتي?​
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اييييي يا أختي ما في أحلى من الإبتكار والتنوع في الطبخ وتعلم كل ما هو جديد
تسلميلي فرحتيني بوجودك وتعليقك يا عسولة انتِ
حفظكِ الله​
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
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من الشرق
الجنس
أنثى
#10
روووعة تسلم يديك حبيبتي ابتكار وتجديد وتقديم ولااروع

يشبه البغرير الى حد ما قبل التقديم

بوركتي على الفكرة
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
29 أوت 2013
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الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#11
قال أم ياسمينdz:
روووعة تسلم يديك حبيبتي ابتكار وتجديد وتقديم ولااروع

يشبه البغرير الى حد ما قبل التقديم

بوركتي على الفكرة
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تسلميلي حبيبتي كلك ذوق الله يسعد قلبك
اي صحيح معك حق
الله يبارك بعمرك حبيبتي​
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
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العمر
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#12
السلام عليكم ورحمة الله

لك كل الشكر والتقدير على مجهودك الرائع والمميز

في منتدى مطبخ اللمة

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

نتمنى لك كل التوفيق والاستمرار والاستفادة

من مواضيعك المميزة

لك مني كل التحية وفائق احترامي
 
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