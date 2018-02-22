مشكلتي مات و تركني اموت بصمت

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
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#1
مساء الخير عليكم
جيتكم و انا ف حالة منعرف من وين نبد راح نختاصر و نتمنى تنصحوني راني تعباااانة
انا فتاة كنت مخطوبة و عاقدة شرعيا عندي خمسة اشهر توفى زوجي حادث سير و كنا ناويين هذا صيف يكون عرسنا انصدمت و لازلت.حبينا بعض و كان راجل معايا ربي يرحموا و يوسع عليه عييت نقولها صدقوني مأمنتش لحد الساعة دائما نستنى اتصالوا عيييييت بزززاف و المشكل انوا خويا درك حب يزوجني لصديقوا و انا منيش قابلة و قتلهم منيش حابة كلمة زواج و هو ديما يدخل يعيط عليا و يسب فيا و يقولي تتزوجي بيه...والد تعي كبير في سن عاطي راي في يد خويا هذا و انا البنت الوجيدة الي بقيت ف دار والدة تعي مريضة بسكر و تعبانة ديما قتلهم نبقى معاكم نهزكم و انساو كلمة زواج لكنهم يخافوا من خويا هذا خاصة انوا هو الي قايم بينا كامل.عييت من هدرة مع اخوتي لخرين لكنهم لاتهين في حالهم و منجموش على خويا
وش نعمل يا ناس اني منجمش نتزوج والله دموعي مزالو منشفوش و منيش حابة نسكن ف بيت مع غيروا ربي يرحمو اذا ربي داه اني صابرة حتى نتلموا في دار في جنة و صدقوني عييت نتخيل مفدرتش و زاد بعد شهر من وفاتوة رحت عندوا لقبر ليلة هذيك وقف عليا ف منام و قالي متبكيش اني لباس و رش عليا حبات تع قمح مهوش ك تعنا في دنيا قمح حباتوا ذهبية و تلمع.....منيش حابة منيش حابة و راني نخم اذا و قبلوا دارنا قلت نحكي مع هذا سيد و زقولوا اني منيش باغياتك و خفت يقول لخويا والله مفهمت وش نعمل في بعض احيان نقول نروح لدار اهل زوجي ربي يرحموا و نهرب عندهم ...مفهمتش وش نعمل دلوني
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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#2
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بدايةً ربي يكون في عونك في المصاب الي راكي فيه
و الموت حق على كل نفس .... و الواحد لازم يرضى بقضاء الله و قدرو
صح صعيب الشي بصح لابد من الرضا بقضاء الله
زوجك الله يرحمو و يوسع عليه نشالله و يجعل قبرو نشالله روضة من رياض الجنة ...
...
أما بالحديث في صلب الموضوع ... نظن 5 أشهر فترة لاباس بيها يقدر الواحد فيها ينسى شوية و يتفاعل مع من حولو ...
صح ماكاش الي يقدر يحس بيك
بصح السيد المرحوم يعني ماكيش لي قال تزوجتي بيه صايي و عشتي معاه دهر و حياة طويلة .... باه يجيك صعيب الشي لهذي الدرجة
الشي لي راكي فيه نظن مجرد وضع والفتي بيه برك ...
و هذا ما يمنعش أنك تشوفي حياتك بصورة عادية و تحاولي تنفضي الغبرة المحيطة بيك
سي فري ... السيد الله يرحمو و يوسع عليه
بصح لو نشوفو بصورة واقعية ... الأمر الي راكي فيه و الحالة لي راكي فيها شوية بها خلل
انا نتحدث عن الحزن و لي راكي فيه وليس عن رغبة أخوك في تزويجك من صاحبو ولا
...
بالنسبة لقضية خوك و رغبتو في تزويجك ... نظن أن شرع الله واضح ... و هو انو موافقتك من عدمها شي مطلوب
بل و شرط أساسي في الزواج
لذلك الحل الوحيد انك تهدري مع خوك و اديرو مائدة مستديرة و الحوار هو الحل في مثل هذي المسائل
اما ذهابك لمنزل زوجك و مش عارف ... نظن هذي ما قالها لا ربي لا العبد
و لقطة كيما هاك تزيد تأزم الوضع اكثر
...
اما لو نتحدثو بصورة اخرى ... و هذا الحديث موجه ليك
يعني بقائك على هذا الحال ... و رفضك يعني للزواج جملةً و تفصيلا حداداً على وفاة الزوج الله يرحمو ...ماهيش هي ...
صح هو من حقك تتخذي هذا القرار ...
بصح من الاحسن تفكري بعقلانية و نظن هي فقط حالة أو مرحلة و يزول عليك الحال ان شاء الله
و الله يكون في عونك نشالله
و السلام عليكم


 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقولك مايحس بالجمرة غير اللي كواته
راح تقولى زهري هاذ هو،وتقولي مكانش لي يدى بلاسته او انه يعاملك مليح كما كان هو بصح القلوب تتقلب مهما كانت شدة التعلق بالشخص، نصيحة توجهي الى الله بالدعاء وقيام الليل وماتغضبيش الله لانه في هاذ الدنيا ملازمش تتعلقي باي واحد من غير الله والا فسبعذبك بذلك صدقيني،وافضل وابلغ مثال هو سيدنا يعقوب عليه السلام و ابنه سيدنا يوسف فاراد الله لعبده التوجه اليه وحده
و الولدين ربي يطوللك فى عمرهم،مدايمينلكش ومادام خوك هو الكل في الكل يعني انسان كابابل تتكلي عليه يرفد والديك لي هم والديه وانتي برفضك راك تضري فيهم بحيث انهم اولا يخممو فيك وخايفين عليك من الوحدة لي راكي فيها وعلى المستقبل نتاعك ومتمنيين يتهنو عليك ويشوفو ولادك ومادامك متزوجتيش راكي راح تحرميهم من ذلك وتحرمي نفسك من الذرية وتكبري وتبقاي وحيدة حزينة و المرحوم هاذا قدره ادا صح حبيتيه لازم تدعيله وتعيشي الحياة التي يرضاها الله
واكثري من الاستغفار
تقبلي مروري
 
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أم الشبلين

:: عضو منتسِب ::
#4
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معسكر
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#4
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ربي يصبرك ختي و يفك عنك كربتك من حقك تستفقدي زوجك لكن متضلميش نفسك حياتك مراحش توقف عنده الله يرحمه اذا كان الواحد يموت ابوه او تموت امه لي هي اعز و اغلى ناس و يكمل و يواصل حياته فما بالك شخص آخر نتي والفتيه في حياتك و الفراغ لي يخلفه التعود شوية صعيب يا اختي استغفري وحاولي تقنعي نفسك باش تكملي و تتقبلي شخص آخر في حياتك خوك راه باغي مصلحتك و يبغيلك الخير هذا الشخص جاي من طرف اخوك يعني يعرفه مليح و يعرف اخلاقه اطوي الصفحة مرحلة في حياتك و فاتت النسيان نعمة احذفي كل رسائله و مكالماته و كل ما كان يربطك به نقولك المهم راكي بصحتك و تقدري توقفي على رجليك احمدي ربي هادي اكبر نعمة املئي فراغك بذكر الله و عمري قلبك بحب الله فقط ربي تاني يغير على عبده
اكثري من الاستغفااااار و استخيري الله دوام الحال من المحال و الله يبدل احوالك للاحسن ان شاء الله
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
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#5
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

الأخت الكريمة ،دخلت للمنتدى صباحا لارد على مشكلتك لأنني وجدت أنه يجب أن أنصحك وقد وضعت مشكلتك لننصحك ونعطيك وجهة نظر مختلفة أو نساعدك على حلها ..

نڨولك حاجة خويتي راكي كي ختي الصغيرة وننصحك لوجه الله ،رانا في مجتمع جزائري وكي نڤول جزائري راكي تعرفي بلا ما نڨولك
نتي ڨلتي والديا مرضا في زوج ورايحة تقومي بيهم حتى يموتو ولا تموتي الاعمار بيد الله

بصح حبيت نعطيك سيناريو حياتك اللي تخيلتو طبعا كلش بيد ربي بصح ربي ڤالنا خططو لحياتكم حتى وبقاتلكم ثانية تعيشوها
،تهزي والديك حتى آخر عمارهم وبعد عمر طويل نشالله تلڨاي روحك وحدك وكبرت باه تقراي وتخدمي
وين تروحي ؟؟؟
لعند خاوتك !!!!
يهزوك هوما مع نساهم ؟؟؟
ممكن ايه وممكن لالا!!!!
يخي أول حاجة يڨولوهالك ...لاه ما تزوجتيش وتبدأ مأساتك من جديد
صدقيني رايحة تندمي بزاف
السيد مات الله يرحمو راه بين يدين مولاه لاتي بروحو راه من الأتقياء ولا الاشقياء ندعيولو ربي يكون من أهل الجنة ...آمين.

اتخيلي مرا متزوجة مع راجل دهر وجابت منو ولاد يشبهولو يدورو ڨدامها ،وهو مات زادت عام وتزوجت ....هاذي زعما ميش وفية لالا الأخت هاذي ذكية ماهيش حابة تتمرمد وحدها الله غالب ربي خلق الراجل يعين المرا والمرا تعينو بدورها ...

علابالي حبيتيه وعشتي معاه قصة حب جميلة ،بصح لازم تحبي روحك تتعلمي تحبي روحك وتخممي في مصلحتك ومستقبلك ومزلت صغيرة
راكي صغيرة علابيها تهدري هكذا ،استناي تكبري شويه يتبدل تفكيرك تماما وفي ذاك الوقت يكون فات الاوان ....
اتزوجي ختي واتعلمي تحبي روحك وراجلك وجيبي ولاد يهزوك في كبرك ويدعيولك كي تموتي ...وربيهم مليح التجارة مع ربي مليحة
وماكيش رايحة تنساي والديك ،هزيهم عينيهم يعينك ربي في حياتك ....
كاين مثل يڨول
الڨافلة ڨافلة فريدة وكل واحد عينو على بعيرو
يعني فالقافلة كل واحد يعس البعير نتاعو واتأكدي في قافلة حياتك خاوتك رايحين يعسو غير البعير نتاعهم وكفى ،وانتي وحدك اللي تعسي حياتك وتطوريها
مالا خويتي اخزري للموضوع ولزواجك من جانب انك تكملي حياتك ،ولو مني نتيا لا سمح الله هو اكيد رايح يتزوج ويكمل حياتو والله اعلم
قد اكون قاسي في ردودي لكن نحكي الواقع بلا رومانسيات لأنو فعلا هذا واقعنا ....
أختي ارجو من الله أن تعيشي حياتك وتنجبي أطفالا تقر عينك بهم وتدخلي للمنتدى بعد عامين أو ثلاثة وتخبرينا عن اطفالك وشقاوتهم ....
إحترامي وتقديري
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
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20 سبتمبر 2009
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من الشرق
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أنثى
#6
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربي يصبرك اختي ان شاء الله ربي يرحم المرحوم ويوسع عليه
حاجة تاع ربي اختي كلنا نوقفو عندها ونحبسو
لازم تصبري لأنو لو متصبريش هاذا يسمى جهل عند ربي سبحانو
هاذا مكتوب خطيبك
ادعيلو وتصدقي عليه هاذا لي يوصلو في قبرو
انما تبقاي تبكي وتحزني معندها حتى فايدة تزيدي غير تضريه بالبكاء تاعك
صح الموت صعيبة والحزن تاعها صعيب مي لازم الحياة تستمر
راح تبقاي عايشة على ذكرى خطيبك ؟ لوقتاش ؟

خوك راه عندو الحق وخايف على مصلحتك ماش تفهميه بالعكس
خوك يخمم عليك غدوة تتغمض عين والديك شكون بيك ؟؟؟؟؟
راح تتبدل الحياة ومتبقاش هك طبعا
خمي في حياتك وابداي من جديد ومتبقايش تبكي على الاطلال
ربي يسهل امورك ان شاءالله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
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#8
السلام عليكم أختي أولا نقدملك التعازي ربي يصبرك ويصبر اهلو أمر الله أطلبيلو الرحمة
:cry::cry::cry: بكيتيني خاطر مريت بتجربتك زمان كنت مخطوبة وتوفى فحادث دراجة نارية وشهرين قبل زواجي اربع سنوات او خمس وانا نعاني ولليوم وانا نزور قبرو ما قدرتش ننساه ولا راح ننساه مهما يصير لانو كان رجل بمعنى الكلمة الله يرحمهم جميعا
راح نقولك عن تجربة لما تنحرقي الحرق فأولو يوجعك بزاف بزاف ويبدا يخف بالشوي رحمة من الله ويبقى الأثر راح تنضري الحادثة جديدة وتبقاي تبكي عليه وتتوجعي لكن اللي خلقك وخلقني قدرلو هذا راح ربي يبعثلك السكينة فقلبك ويصبرك ما نقولكش إنسايه لانو انا راهي مرت عليا سنوات طويلة من وفاتو ما نسيتوش وما ننساهش محال لكن راح تتعودي وراح وجع فراقو يخف
بالنسبة للزواج خوك مش حقو يجبرك خاصة انو راجلك متوفي جديد لالا لو خلى جرحك يبرا ما تقدريش تتزوجي براجل آخر وهو هذا وين متوفي من باب الشرع يحقلك تتزوجي لكن من باب انو انت حبيتي هذا الراجل ما تقدريش ولكن ماراحش تقعدي كل حياتك هاكا بلا زواج لانو مش حل اختي السيد عند ربي الله يرحمو هو ما يرضاهاش انك تضيعي حياتك انا نقولك حاولي تحكي مع خوك قنعيه انو على الأقل يستنى ما تواجهيش في مشاكل وانت فالحالة هذي او جربي تهدري مع باباك وما أدراك بلاك السيد هذا كيما راجلك وأفضل استخيري الله وشوفي وتكلي على ربي مي مش ضرك يصبر عليك ويستنى على الأقل تمر سنة وشوفي حياتك صعيب عليا نقولك هاكا خاصة اني جربت لكن للازم تكملي حياتك
وفكرة انك تقولي للراجل اواه اختي ما ننصحكش ما طيجيش بقدر خوك قدام الراجل ويقولك كلمتني من ورا خوها لالا إياك خلي قيمتك وقيمة خوك ديما عالية انا نقول قوليلو إصبر على الأقل وانت فذاك الوقت حاولي تخرجي نفسك من الحالة هذي
صدقيني بكيت وانا نقرا مشكلتك ربي معاك ويصبرك وهو ربي يرحمو ويجعله من أهل الجنة يا رب الصبر يا أختي موفقة
 
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NAPOLA

NAPOLA

:: عضو مُشارك ::
#9
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الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم الاخت ربي يصبرك على هذا المصاب الجلل الموت حق و مكانش لي مانع منها
لكن متقيديش نفسك هكذا صدقيني الوقت علاج فعال و راح تتجاوزي هذه الازمة
انا ننصحك متتسرعيش في قراراتك و استخيري و ماتدريش وين كاتبلك ربي الخير و حتى موت الزوج ربي يرحموا ممكن فيها حكمة كليرة لا يعلمها الا الله لو اطلعت عليها لو حمدت الله صدقيني

ربي يصبرك و يفتحلك ابواب الخير و كوني جميلة تري الوجود جميلا
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
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المشاركات
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الكوزينة
الجنس
أنثى
#10
آه ياختي والله حسيت بيك نتاع الصح مممممم أصلا لي يحب حب حقيقي مراحش يقدر ينسى حتى ولو مضى العمر كله والله ...لكن مع ذلك تستمر الحياة ...زوجك ربي يرحمو ووسع عليه
أنت احتسبي أمرك لله ومرحش نقلك اقبلي بخطيب لي جاك لأنو هذا رأيك شخصي وأنت وحدك تقرري مصيرك ..
لازم تصبري وتعرفي بلي لموت كامل رايحين ليها والله ...
ربي يصبرك حنونة ويحفظك
 
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