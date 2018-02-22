السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بدايةً ربي يكون في عونك في المصاب الي راكي فيه

و الموت حق على كل نفس .... و الواحد لازم يرضى بقضاء الله و قدرو

صح صعيب الشي بصح لابد من الرضا بقضاء الله

زوجك الله يرحمو و يوسع عليه نشالله و يجعل قبرو نشالله روضة من رياض الجنة ...

...

أما بالحديث في صلب الموضوع ... نظن 5 أشهر فترة لاباس بيها يقدر الواحد فيها ينسى شوية و يتفاعل مع من حولو ...

صح ماكاش الي يقدر يحس بيك

بصح السيد المرحوم يعني ماكيش لي قال تزوجتي بيه صايي و عشتي معاه دهر و حياة طويلة .... باه يجيك صعيب الشي لهذي الدرجة

الشي لي راكي فيه نظن مجرد وضع والفتي بيه برك ...

و هذا ما يمنعش أنك تشوفي حياتك بصورة عادية و تحاولي تنفضي الغبرة المحيطة بيك

سي فري ... السيد الله يرحمو و يوسع عليه

بصح لو نشوفو بصورة واقعية ... الأمر الي راكي فيه و الحالة لي راكي فيها شوية بها خلل

انا نتحدث عن الحزن و لي راكي فيه وليس عن رغبة أخوك في تزويجك من صاحبو ولا

...

بالنسبة لقضية خوك و رغبتو في تزويجك ... نظن أن شرع الله واضح ... و هو انو موافقتك من عدمها شي مطلوب

بل و شرط أساسي في الزواج

لذلك الحل الوحيد انك تهدري مع خوك و اديرو مائدة مستديرة و الحوار هو الحل في مثل هذي المسائل

اما ذهابك لمنزل زوجك و مش عارف ... نظن هذي ما قالها لا ربي لا العبد

و لقطة كيما هاك تزيد تأزم الوضع اكثر

...

اما لو نتحدثو بصورة اخرى ... و هذا الحديث موجه ليك

يعني بقائك على هذا الحال ... و رفضك يعني للزواج جملةً و تفصيلا حداداً على وفاة الزوج الله يرحمو ...ماهيش هي ...

صح هو من حقك تتخذي هذا القرار ...

بصح من الاحسن تفكري بعقلانية و نظن هي فقط حالة أو مرحلة و يزول عليك الحال ان شاء الله

و الله يكون في عونك نشالله

و السلام عليكم





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