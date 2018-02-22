مساء الخير عليكم
جيتكم و انا ف حالة منعرف من وين نبد راح نختاصر و نتمنى تنصحوني راني تعباااانة
انا فتاة كنت مخطوبة و عاقدة شرعيا عندي خمسة اشهر توفى زوجي حادث سير و كنا ناويين هذا صيف يكون عرسنا انصدمت و لازلت.حبينا بعض و كان راجل معايا ربي يرحموا و يوسع عليه عييت نقولها صدقوني مأمنتش لحد الساعة دائما نستنى اتصالوا عيييييت بزززاف و المشكل انوا خويا درك حب يزوجني لصديقوا و انا منيش قابلة و قتلهم منيش حابة كلمة زواج و هو ديما يدخل يعيط عليا و يسب فيا و يقولي تتزوجي بيه...والد تعي كبير في سن عاطي راي في يد خويا هذا و انا البنت الوجيدة الي بقيت ف دار والدة تعي مريضة بسكر و تعبانة ديما قتلهم نبقى معاكم نهزكم و انساو كلمة زواج لكنهم يخافوا من خويا هذا خاصة انوا هو الي قايم بينا كامل.عييت من هدرة مع اخوتي لخرين لكنهم لاتهين في حالهم و منجموش على خويا
وش نعمل يا ناس اني منجمش نتزوج والله دموعي مزالو منشفوش و منيش حابة نسكن ف بيت مع غيروا ربي يرحمو اذا ربي داه اني صابرة حتى نتلموا في دار في جنة و صدقوني عييت نتخيل مفدرتش و زاد بعد شهر من وفاتوة رحت عندوا لقبر ليلة هذيك وقف عليا ف منام و قالي متبكيش اني لباس و رش عليا حبات تع قمح مهوش ك تعنا في دنيا قمح حباتوا ذهبية و تلمع.....منيش حابة منيش حابة و راني نخم اذا و قبلوا دارنا قلت نحكي مع هذا سيد و زقولوا اني منيش باغياتك و خفت يقول لخويا والله مفهمت وش نعمل في بعض احيان نقول نروح لدار اهل زوجي ربي يرحموا و نهرب عندهم ...مفهمتش وش نعمل دلوني
جيتكم و انا ف حالة منعرف من وين نبد راح نختاصر و نتمنى تنصحوني راني تعباااانة
انا فتاة كنت مخطوبة و عاقدة شرعيا عندي خمسة اشهر توفى زوجي حادث سير و كنا ناويين هذا صيف يكون عرسنا انصدمت و لازلت.حبينا بعض و كان راجل معايا ربي يرحموا و يوسع عليه عييت نقولها صدقوني مأمنتش لحد الساعة دائما نستنى اتصالوا عيييييت بزززاف و المشكل انوا خويا درك حب يزوجني لصديقوا و انا منيش قابلة و قتلهم منيش حابة كلمة زواج و هو ديما يدخل يعيط عليا و يسب فيا و يقولي تتزوجي بيه...والد تعي كبير في سن عاطي راي في يد خويا هذا و انا البنت الوجيدة الي بقيت ف دار والدة تعي مريضة بسكر و تعبانة ديما قتلهم نبقى معاكم نهزكم و انساو كلمة زواج لكنهم يخافوا من خويا هذا خاصة انوا هو الي قايم بينا كامل.عييت من هدرة مع اخوتي لخرين لكنهم لاتهين في حالهم و منجموش على خويا
وش نعمل يا ناس اني منجمش نتزوج والله دموعي مزالو منشفوش و منيش حابة نسكن ف بيت مع غيروا ربي يرحمو اذا ربي داه اني صابرة حتى نتلموا في دار في جنة و صدقوني عييت نتخيل مفدرتش و زاد بعد شهر من وفاتوة رحت عندوا لقبر ليلة هذيك وقف عليا ف منام و قالي متبكيش اني لباس و رش عليا حبات تع قمح مهوش ك تعنا في دنيا قمح حباتوا ذهبية و تلمع.....منيش حابة منيش حابة و راني نخم اذا و قبلوا دارنا قلت نحكي مع هذا سيد و زقولوا اني منيش باغياتك و خفت يقول لخويا والله مفهمت وش نعمل في بعض احيان نقول نروح لدار اهل زوجي ربي يرحموا و نهرب عندهم ...مفهمتش وش نعمل دلوني