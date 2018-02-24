جهاز عروسة?

علمتني الحياة

علمتني الحياة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
22 فيفري 2018
المشاركات
38
الإعجابات
62
النقاط
3
العمر
23
الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى
#1
سلام هادا جهاز عروسة ربي يهنيها و يعني جميع عروسة عرسها قريب ...
 

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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,152
الإعجابات
13,641
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا حبيبتي ...

مشكورة ع الصور ومشاركتنا إياها يعطيك الصحة حبيبتي وربي يهني صاحبة الجهاز وعقبال عندك .

سلامي .
 
علمتني الحياة

علمتني الحياة

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
22 فيفري 2018
المشاركات
38
الإعجابات
62
النقاط
3
العمر
23
الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى
#3
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا حبيبتي ...

مشكورة ع الصور ومشاركتنا إياها يعطيك الصحة حبيبتي وربي يهني صاحبة الجهاز وعقبال عندك .

سلامي .
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امين يارب ربي يحفظك ختي ?
 
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