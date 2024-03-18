عروسة اللمة، الحلقة الأولى

هذه محاولة مني في كتابة سكاتش، للترفيه فقط في هذا الشهر المبارك، إنشاء الله يعجبكم ويلا عندكم إقتراحات إضافات قدموها، وانشاء الله نقدر نواصل الكتابة والنشر، قراءة ممتعة.شهر قبل شهر رمضان الفضيل.ماماراني حابا نبدل الإسم نتاع فيسبوك نتاعي، درك عقدت وراني بحكم المتزوجة، شوفي معايا كي نسميه؟ زوجي قرة عيني؟ ولا بيتي سر سعادتي؟ ولا أميرة في بيت زوجي؟ قولي ماماسميه واش حبيتي، يطول يقصر، يولي زوجي فاكرة قلبي.حرام عليك يايما! واقيلا نكملوها ملاحعلى ربيماكرهتلكش الخير، بصح يا بنتي رمضان راهو قريب، هاداك الي راكي شادة البورتابل وتخمي فالشكيل! نوضي قومي الكوزينة، باش ماتوصليش روحك للهضرة مع عجوزتك.الكوزينة ساهلا والطياب؛ راهي كاينا أم وليد، ولا الشاف لهبال نتاع الدنيا، غادي نهبلهم، الطياب درك راه ساهل، ماشي كي وقتكمانتي تعرفي، المهم راني خبرتك وماتقوليش ما وصيتكشوغدوة يڨمر ويبانشوفي ماما، راني سميتو بركان السعادة، باش كي نبعثلك انفيتاسيون تعرفينيلبنات نتاع لافامي غادي يهبلو كي يشوفو التصويرة الي خيرتهاتهبل.واه غدوة البركان يتطرطق في وجهك، غادي تهبلي من السعادة، يا وحد الهبيلة نوضي للكوزينة، عرسك باقيلو سيمانهيسما ما عجبكش الإسم، مزيا ما كونفيرميتش، راح نسميه، معا إلى الأبدواه نشفى عليه، هذا مسلسل فوتوه زمانماما راكي تتمسخري بيا! راني عارفا، حرت واش نسميه، راكي تقوليلي شكيل؟ الناس هذاك ما راها متبعا.آخر كلمة، نسميه عروسة الهمة والشانلا لا سميه عروسة اللمة، خاطر راكي رايحا لدار العيالراكي غالطا ماما هوما ماشي عيال.راني معاك، ماشي عيال، بصح يجوهم الضياف بزاف، علاش راني نقولك، تعلمي الطييييييياب.