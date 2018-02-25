بناتي هن خير أم شر

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#1
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

يقول تعالى((وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ))
لا شك أنكم سمعتم أو قرأتم أو ناقشتم مسألة وجود البنت في البيت
بين النظرة الإيجابية و السلبية لهذا الموضوع
و لا شك ان المجتمع البدوي اكثر الأماكن استحسانا لوجود الابن الذكر في البيت
و لكي أوجز لكم و لا أشق عليكم سأـتكلم عن مجتمعي الذي أعيشه

فالمباهات بالمولود الذكر يصل إلى حدود غير معقولة و استقباله يكون أستقبال الفاتحين المبشرين
بالذبائح و التبريكات و الدعوات و الابتهالات
عكس ميلاد الطفلة التي يمر بهدوء فتؤخذ المرأة إلى المشفى و ترجع إلى البيت في جو هاديء
و حتى المبشرين إذا سألوك بماذا رزقك الله و عندما تقول ببنت يقولون ربي يرزقك بأخ لها
و يذهب بعض الآباء إلى الحزن و لا يختار لأبنته إسما
و ربما لا يراها و لا يرقيها و لا يحملها و لا يحن عليها حتى يوم تحبو و تمسك بطرف ثوبه هذا في أفضل الحال
و في أسوئها فحدث و لا حرج

و هذا من عادة الجاهلية الأولى كراهية البنات ودفنهن أحياء في القبور، قال عز وجل:{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ
كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}

و سار الأمر حتى وصل إلينا لكن بطرق أخرى و بأسباب واهية من قبيل
أن الذكر معين لوالده على مشاق و أتـعاب الحياة

و للأسف مازالت الجاهلية و الجهل يطلان علينا على الرغم من الحضارة التي أصبحنها
و هناك بعض الأمم لا يزال توأد البنات قبل الميلاد فبمجرد عمل الأ\عة و إتضاح أن الحمل أنثى يقومون بإجهاضه في الصين و الهند خاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شك أن تربية البنت غير الولد
لكنها الأحن و الألطف و من ليست له بنت لم يعرف أين بات و لا أين مات
البنت طبيبة أبيها و ممرضته و سبب فرحته و دمعته
القيام على الإناث مسؤولية، ولذلك جاء أجر عظيم بإزائه ومقابله، فروى مسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو) وضم أصابعه.، وهكذا في المجاورة وقرب المنزلة
من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، من ربى بنتين صغيرتين سواءً كانتا بنات له مباشرات، أو حفيدات، أو أخوات، من ربى
بنتين صغيرتين وقام بمصالحهن من الكسوة، والنفقة، والتربية، والإحسان، والتأديب، دخل الجنة مصاحباً لي، وكان
قريباً مني، (ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنتم أحبتي
ما رأيكم
هل الأمر أصبح من الماضي أم لا يزال يعاش حاضرا
ما الفرق بين الولد الذكر و المولود البنت
أنت ماذا تتمنى أن ترزق و لماذا
إليكم الخط فعلمونا مما علمكم الله



l 010.jpg
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#2
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باتنة
الجنس
أنثى
#2
الله يبااااارك اولا في تلك الجميلة اسفل الموضوع ربي يصون اذا كانت بنتك و ربي ينورلها طريقها
اما عن الموضوع ففعلا ما قلت لازال الكثيرون بذاك الفكر رغم انهم يدعون انهم يأمنون بالقضاء و القدر لكنهم يتجاهلون المولودة البنت في حين يفرحووووون و يظهرون الفرح عند مولود الذكر الا المؤمن منهم.
و في الحقيقة ان الفتاة هي من تكون السند لأبيها قبل أمي و هي من تحن و تتقرب اليه و تسمع همه في حين الذكر يهرب دائما للخارج و دائما ما نجده مخاصما لأباه و لا يسمع لكلامه.و هذا فعلا ما نعيشه
عن نفسي أحب البنات و الذكور وااله لا أفرق بينهمل
متشكر اخي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
21,863
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال جميلة أنا:
الله يبااااارك اولا في تلك الجميلة اسفل الموضوع ربي يصون اذا كانت بنتك و ربي ينورلها طريقها
اما عن الموضوع ففعلا ما قلت لازال الكثيرون بذاك الفكر رغم انهم يدعون انهم يأمنون بالقضاء و القدر لكنهم يتجاهلون المولودة البنت في حين يفرحووووون و يظهرون الفرح عند مولود الذكر الا المؤمن منهم.
و في الحقيقة ان الفتاة هي من تكون السند لأبيها قبل أمي و هي من تحن و تتقرب اليه و تسمع همه في حين الذكر يهرب دائما للخارج و دائما ما نجده مخاصما لأباه و لا يسمع لكلامه.و هذا فعلا ما نعيشه
عن نفسي أحب البنات و الذكور وااله لا أفرق بينهمل
متشكر اخي
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أهلا أختي
أي نعم تلك بنيتي غفران نور عيوني ربي يحفظها و يحفظ كل أولادنا
فعلا فالبنت صديقة أبيها و حبيبته و سنده و سره

في أحد الأيام مرضت مرضا شديدا و في الطريق و قبل أن أصل إلى البيت أخبرت أهلي هاتفيا
أن الطبيب أخبرني أني قد أصبت بالسكري و كان الجو ساخنا جدا جدا
و لما وصلت إلى البيت وجدت بنتايا هبة و ساجدة جالستان أمام الباب يرقبن عودتي
فلم تمنعهن حرارة الشمس و حرقته من أنتظاري خارج البيت
و لم أكد أنزل من السيارة حتى سقطتا على قدمي يقبلانه و هن يبكون و يصرخون لأنهن ظنا ان السكري مرض قاتل
و لم استطع إسكاتهما بل و جعلاني أبكي :cry:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
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قسنطينة
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أنثى
#4
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الامين على الموضوع القيم

وأبدأ كلامي بقول الله عز وجلّ {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}

الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول بأن الأطفال نعمة عظيمة وزينة الحياة الدنيا

ولكن بعض البشر لا يعيرون أهمية لهذه النعمة التي حُرم منها الكثيرون، فكثير من العائلات

دموعهم لا تجف من كثرة اشتياقهم لطفل يركض داخل البيت وينير ظلمة الحياة التي تحتجزهم

ولكن البعض الآخر يتكبّر على نعمة الله ويقول هذا ولد وهذه بنت ونسي أن الإبن والبنت كلّ منهما

إذا ربّيته تربية حسنة سيكون لك صدقة جارية بعد موتك، ولكن للأسف مازالت مثل هذه الأفكار العقيمة

تحوم داخل مجتمعنا ربما نسبتها اِنخفضت قليلا لأن المجتمع أصبح مثقفا ولم يعد يفكر بالطريقة السابقة

ولكن في بعض المناطق لا تزال مثل هذه الأفكار بحيث حتى ولو لم يبدي أحدهم اِستياءه من ولادة البنت

بطريقة مباشرة يُغيضك بطريقة غير مباشرة، مثلا كما ذكرت من يقول ان شاء الله تجيب لبنتك أخ

وهذا كله خطأ لأن الذكر والأنثى هما رزق من الله ولا دخل للمرأة في انجاب الذكر والأنثى حتى نوجه إليها

أصابع الاتهام، أما عن نفسي فأي رزق من الله يسعدني سواء كان ذكر وأنثى يكفيني أن أحمل بين ذراعيّ

فلذة كبدي وكلاهما يعتبر جزء مني لذلك أسعد به وأحمد الله عليه لأنه نعمة عظيمة وكل مايهمني أن

يكون بصحة وعافية ويكون من الذرية الصالحة أما ذكر أو أنثى فلا يهمني بقدر ما يهمني طريقة تربية

هذا الطفل، وربي يرزق كل محروم بالأطفال وربي يحفظلك الجميلة غفران ويحميها من كل سوء ومن كل عين

تحياتي
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
1 جانفي 2018
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النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#5
قال الامين محمد:
أهلا أختي
أي نعم تلك بنيتي غفران نور عيوني ربي يحفظها و يحفظ كل أولادنا
فعلا فالبنت صديقة أبيها و حبيبته و سنده و سره

في أحد الأيام مرضت مرضا شديدا و في الطريق و قبل أن أصل إلى البيت أخبرت أهلي هاتفيا
أن الطبيب أخبرني أني قد أصبت بالسكري و كان الجو ساخنا جدا جدا
و لما وصلت إلى البيت وجدت بنتايا هبة و ساجدة جالستان أمام الباب يرقبن عودتي
فلم تمنعهن حرارة الشمس و حرقته من أنتظاري خارج البيت
و لم أكد أنزل من السيارة حتى سقطتا على قدمي يقبلانه و هن يبكون و يصرخون لأنهن ظنا ان السكري مرض قاتل
و لم استطع إسكاتهما بل و جعلاني أبكي :cry:
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و انا ثاني جعلتني ابكي ......... والله ما اجمل البنات في البيت تحس البيت مليء بالحنية ربي يحفضهن و ربي يصلحهن و يباركلك فيهن اخي
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
6 أكتوبر 2017
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النقاط
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الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ربي يحفظ البنوتة تتربى في عزك و عز والدتها الكريمة ان شاء الله
البنات زينة الدار حسب رايي رغم ان اغلبة الاباء يفضلون الذكور بسبب جهلهم و ابتعادهم عن الدين . فالبنت تحمل هموم كل افراد اسرتها . تفرح لفرحهم و تبكي لحزنهم .
صدقني اخي ماتت امي و اصبحت ارى و احس ان اخوتي امانة عندي . ديما نخمم عليهم كي يمرضو نمرض نفسيا . نشوف واحد منهم حزين نحزن . و والدي قبل ما يتزوج نبات نخمم عليه و مانرقدش لانه مصاب بمرض السكري و نقول لو كانت له زوجة لاهتمت به احسن مني و لو كان نلقاه ميت كي نوض الصباح نموت انا تاني .الله غالب هذه هي الانثى حساسة بطبعها .
واغلبية الرجال عندما يتزوجون يبتعدون عن ابائهم و يهتمون بالزوجة و الابناء . لكن البنت يستحيل ان تنسى عائلتها مهما ابتعدت عنهم .
موضوعك حساس اخي . مشكووور
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
27 جانفي 2018
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النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#9
قال طيب الكلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ربي يحفظ البنوتة تتربى في عزك و عز والدتها الكريمة ان شاء الله
البنات زينة الدار حسب رايي رغم ان اغلبة الاباء يفضلون الذكور بسبب جهلهم و ابتعادهم عن الدين . فالبنت تحمل هموم كل افراد اسرتها . تفرح لفرحهم و تبكي لحزنهم .
صدقني اخي ماتت امي و اصبحت ارى و احس ان اخوتي امانة عندي . ديما نخمم عليهم كي يمرضو نمرض نفسيا . نشوف واحد منهم حزين نحزن . و والدي قبل ما يتزوج نبات نخمم عليه و مانرقدش لانه مصاب بمرض السكري و نقول لو كانت له زوجة لاهتمت به احسن مني و لو كان نلقاه ميت كي نوض الصباح نموت انا تاني .الله غالب هذه هي الانثى حساسة بطبعها .
واغلبية الرجال عندما يتزوجون يبتعدون عن ابائهم و يهتمون بالزوجة و الابناء . لكن البنت يستحيل ان تنسى عائلتها مهما ابتعدت عنهم .
موضوعك حساس اخي . مشكووور
إضغط للتوسيع...
صدقتي أختى في كل كلمة تقولينها، الا شيء واحد ان الشب لو تزوج يكون يهتم باولاده وبناته ، مو كلهم والله انا متزوج وعندي بنتبن ولدين بعدهم اطفال لكن مستعد ضحي في اولادي وزوجتي نفسي قبلهم لاجل امي واي ،هم بعد الله ورسوله ، اذا نفعني اولادي وزوجتي بالدنيافأمي وابي ينفعوني بالاخرة فهم باب من ابواب الجنة،
اترحم على والدتك ،ربي يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل النعيم ، والصالحين ، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، ويوسع لها فيه مد البصر ، وينجيها من عذابه ومن الفزع الاكبر ، ويجمعك فيها بالجنة يارب انت وجميع احبابك ،
ويحنن والدك عليكِ ويرضى عنك ليل نهار ًويبعد عنك وعنه الفتن في الدنيا والاخرة
وما يحرمك من اخوتك ، ولا ينسوا فضلك عليهم ، ويجمعك بهم في مستقر رحمته ورضوانه وكنفه يارب العالمين
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
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النقاط
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع الحساس
وحفظ الله هذه الكتكوتة الصغيرة من كل عين

نعم مازال في العالم العربي من بشر بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم للأسف الشديد
وتحدث أن يطلق الرجل زوجته لأنها أنجبت بنتا لأنه للأسف جاهل أن من يحدد نوع الجنس بين المرأة والرجل إنما هو الرجل بالتحديد ...
للأسف قلة وعي ويحسب أنها هي من تحدد نوعية جنس الطفل ...

والناس للأسف في مجتمعنا لا ترحم من أنجب البنات ولم يرزق بالولد ضلوا وراءه مسكين ( كون راه يجيك التراس وتحطو على الراس :confused:...)
وكلمات من هذا القبيل حتى يبيت الواحد منهم سهرانا وهو لا يملك في اقدار الله لا ناقة ولا جمل ...

تخيل فرنسية متزوجة بجزائري وتذهب كثيرا للجزائر وتبقى هناك كثيرا ،التقينا عند مدخل المدرسة وجرى حديث بين العرب ومعهم زوجاتهم وعندما سألوها النسوة عن عدد أولادها قالت عندي بنتين وأتمنى من كل قلبي أن أرزق بولد ،فسألتها ليطمئن قلبي بعد شك العدوى التي أصابتها ،فقالت لكي يكون لبناتي أخ ذكر يعينهم هههه وهنا تأكدت أنها عندما تذهب الى بيت حماها في الجزائر قد سممو أفكارها وصار تفكيرها سبحان الله مثلهم ......اندهشت كثيرا لأن هذا الفكر ليس سائد عند الغربيين قليلا ما يحدث ...
أما عن أقربائي فاثنين منهم يحلمون أن يرزقو بطفلة ولم يكتب لهم ذلك كلما تنجب زوجاتهم تنجب ذكر ،وعندما رزقني الله بتوأم البنات كلاهما طلب مني واحدة ليربيها هههه سخرية القدر ،( رفضت طبعا :cautious:)

الله يهدي ما خلق ...
هي جاهلية تجتاح عصرنا كوباء .الله يسترنا منها يا رب ....


حفظ الله بناتك من كل سوء ...وجعلهن راضيات مرضيات وأنار دروبهن وشفاك الله لعائلتك وجعلك تاجا على رأسها ...آمين

إحترامي وتقديري
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#11
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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النقاط
191
الجنس
أنثى
#11
السلام عليكم
حفضك الله اخي و ربي يخليلك البنوتة الحلوة
والجهل عمي الكثير من العائلات
البنت هي الجوهرة ،اللؤلؤة،الياسمينة وووو
بها يعمر البيت ،طيبة قلبها،حبها،حنانها......
كالشمعة التي تنير المكان المظلم
البنت تحس بوالديها،تحن عليهم،تحس بهم
ربي يهدي الجميع
شكرا لك ان ي
قبلة للكتكوتة الأمورة
ربي يحميها
تحياتي
 
أ

أنيس1

:: عضو منتسِب ::
#12
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الجزائر
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ذكر
#12
الله يحفظلك البنية طلتها تنسي الهموم
قال العرب ماعرف الخلفة من لم يرزق بانثى
شخصيا لااعتقد انه بقي في وقتنا هذا من يتكدر حين يرزق بانثى ربما اشتياقه للذكر وسط خلفة البنات
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
6 أكتوبر 2017
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3,037
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#13
قال عاشق الاقصى:
صدقتي أختى في كل كلمة تقولينها، الا شيء واحد ان الشب لو تزوج يكون يهتم باولاده وبناته ، مو كلهم والله انا متزوج وعندي بنتبن ولدين بعدهم اطفال لكن مستعد ضحي في اولادي وزوجتي نفسي قبلهم لاجل امي واي ،هم بعد الله ورسوله ، اذا نفعني اولادي وزوجتي بالدنيافأمي وابي ينفعوني بالاخرة فهم باب من ابواب الجنة،
اترحم على والدتك ،ربي يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل النعيم ، والصالحين ، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، ويوسع لها فيه مد البصر ، وينجيها من عذابه ومن الفزع الاكبر ، ويجمعك فيها بالجنة يارب انت وجميع احبابك ،
ويحنن والدك عليكِ ويرضى عنك ليل نهار ًويبعد عنك وعنه الفتن في الدنيا والاخرة
وما يحرمك من اخوتك ، ولا ينسوا فضلك عليهم ، ويجمعك بهم في مستقر رحمته ورضوانه وكنفه يارب العالمين
إضغط للتوسيع...
اهلا بك اخي و بكل اخوتنا في فلسطين .
شكرا اخي على كلماتك . و الحمد لله على كل شيء
اما عن كلامي اخي فاقصد فئة معينة فقط . فليس كل الشباب ينسون عائلاتهم بعد الزواج . عذرا اخي فانا لم اقصد التعميم بكلامي .
وربي يحفظلك اولادك و ان شاء الله يكونوا من الذرية الصالحة . و ربي يطول في عمر الوالدين الكريمين .
بارك الله فيك اخي الكريم
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
823
الإعجابات
1,736
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#14
قال طيب الكلام:
اهلا بك اخي و بكل اخوتنا في فلسطين .
شكرا اخي على كلماتك . و الحمد لله على كل شيء
اما عن كلامي اخي فاقصد فئة معينة فقط . فليس كل الشباب ينسون عائلاتهم بعد الزواج . عذرا اخي فانا لم اقصد التعميم بكلامي .
وربي يحفظلك اولادك و ان شاء الله يكونوا من الذرية الصالحة . و ربي يطول في عمر الوالدين الكريمين .
بارك الله فيك اخي الكريم
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تسلمي اختى العزيزة ربي يسعدك يارب ويبارك فيك واتشكرك للدعوات الطيبة
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
إنضم
20 سبتمبر 2009
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#15
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كان جدي رحمه الله وله 5 بنات و 4 ذكور ويفرح بالبنات اكثر من الذكور
يقول : افتح الباب وادخل تقابلني واحدة مرحبا بيك بابا هات عليك القفة راك تعبان ،تأتي الاخرى فتقول :اه يابابا راك تعبان نسخنلك الحمام تدوش باه ترتاح، والاخرى
تحضر لي القهوة والحلويات بابا شوف واش طيبتلك اليوم والاخرى حينما امرض تسهر علي والاخرى تسهر معي وتحكي معي وتجعلني افرح وابتسم

البنات بركة يرفدو والديهم في الصغر وفي الكبر
شكون يلقى الراجل كي تطيح بيه وكي يمرض ويشد الفراش ؟راح يلقى ابنو مستحيل ممكن في بعض الامور لكن البنت احن بكثييير

فقط الناس المتحجرة لاتزال تفكر بعقلية الذكر افضل من الانثى
في حين ان الصلاح هو كل شي ء
4فتيات صالحات ولا ذكر فاسد

تعرف اخي محمد ماهي امنيتي ؟

أن أنجب أختا لابنتي وهي دعوتي التي تتكرر يوميا
كم هو مؤلم وحدتني دون اخت في هذه الحياة ولهذا اتمنى انجاب البنات لكي اشبع من حنانهن
حفظ الله غفران الصغيرة وجعلها من الصالحات يارب
بوركت
 
أ

أنيس1

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
15 فيفري 2018
المشاركات
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16
النقاط
3
العمر
26
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#16
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع الحساس
وحفظ الله هذه الكتكوتة الصغيرة من كل عين

نعم مازال في العالم العربي من بشر بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم للأسف الشديد
وتحدث أن يطلق الرجل زوجته لأنها أنجبت بنتا لأنه للأسف جاهل أن من يحدد نوع الجنس بين المرأة والرجل إنما هو الرجل بالتحديد ...
للأسف قلة وعي ويحسب أنها هي من تحدد نوعية جنس الطفل ...

والناس للأسف في مجتمعنا لا ترحم من أنجب البنات ولم يرزق بالولد ضلوا وراءه مسكين ( كون راه يجيك التراس وتحطو على الراس :confused:...)
وكلمات من هذا القبيل حتى يبيت الواحد منهم سهرانا وهو لا يملك في اقدار الله لا ناقة ولا جمل ...

تخيل فرنسية متزوجة بجزائري وتذهب كثيرا للجزائر وتبقى هناك كثيرا ،التقينا عند مدخل المدرسة وجرى حديث بين العرب ومعهم زوجاتهم وعندما سألوها النسوة عن عدد أولادها قالت عندي بنتين وأتمنى من كل قلبي أن أرزق بولد ،فسألتها ليطمئن قلبي بعد شك العدوى التي أصابتها ،فقالت لكي يكون لبناتي أخ ذكر يعينهم هههه وهنا تأكدت أنها عندما تذهب الى بيت حماها في الجزائر قد سممو أفكارها وصار تفكيرها سبحان الله مثلهم ......اندهشت كثيرا لأن هذا الفكر ليس سائد عند الغربيين قليلا ما يحدث ...
أما عن أقربائي فاثنين منهم يحلمون أن يرزقو بطفلة ولم يكتب لهم ذلك كلما تنجب زوجاتهم تنجب ذكر ،وعندما رزقني الله بتوأم البنات كلاهما طلب مني واحدة ليربيها هههه سخرية القدر ،( رفضت طبعا :cautious:)

الله يهدي ما خلق ...
هي جاهلية تجتاح عصرنا كوباء .الله يسترنا منها يا رب ....


حفظ الله بناتك من كل سوء ...وجعلهن راضيات مرضيات وأنار دروبهن وشفاك الله لعائلتك وجعلك تاجا على رأسها ...آمين

إحترامي وتقديري
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صدقا اضحكتني الحكاية حكاية الفرنسية التي تسممت بعقليتنا
طبعا القياسات لا تتاتى على كل الحالات لكن بعض العقليات مازالت متمسكة بشيء من التعصب لفكرة وان الذكر عماد البيت وغير ذالك
لكن الابناء رزق من الله فلاتفظيلا لاحدهما على الاخر
وتبقى البنت دايما احن بكثير من الولد
وربي يحفظهم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#17
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
21,863
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الامين على الموضوع القيم

وأبدأ كلامي بقول الله عز وجلّ {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}

الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول بأن الأطفال نعمة عظيمة وزينة الحياة الدنيا

ولكن بعض البشر لا يعيرون أهمية لهذه النعمة التي حُرم منها الكثيرون، فكثير من العائلات

دموعهم لا تجف من كثرة اشتياقهم لطفل يركض داخل البيت وينير ظلمة الحياة التي تحتجزهم

ولكن البعض الآخر يتكبّر على نعمة الله ويقول هذا ولد وهذه بنت ونسي أن الإبن والبنت كلّ منهما

إذا ربّيته تربية حسنة سيكون لك صدقة جارية بعد موتك، ولكن للأسف مازالت مثل هذه الأفكار العقيمة

تحوم داخل مجتمعنا ربما نسبتها اِنخفضت قليلا لأن المجتمع أصبح مثقفا ولم يعد يفكر بالطريقة السابقة

ولكن في بعض المناطق لا تزال مثل هذه الأفكار بحيث حتى ولو لم يبدي أحدهم اِستياءه من ولادة البنت

بطريقة مباشرة يُغيضك بطريقة غير مباشرة، مثلا كما ذكرت من يقول ان شاء الله تجيب لبنتك أخ

وهذا كله خطأ لأن الذكر والأنثى هما رزق من الله ولا دخل للمرأة في انجاب الذكر والأنثى حتى نوجه إليها

أصابع الاتهام، أما عن نفسي فأي رزق من الله يسعدني سواء كان ذكر وأنثى يكفيني أن أحمل بين ذراعيّ

فلذة كبدي وكلاهما يعتبر جزء مني لذلك أسعد به وأحمد الله عليه لأنه نعمة عظيمة وكل مايهمني أن

يكون بصحة وعافية ويكون من الذرية الصالحة أما ذكر أو أنثى فلا يهمني بقدر ما يهمني طريقة تربية

هذا الطفل، وربي يرزق كل محروم بالأطفال وربي يحفظلك الجميلة غفران ويحميها من كل سوء ومن كل عين

تحياتي
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أهلا أختي مريومة
فعلاا يا طيبة هم رزق مقسوم من رب كريم
بل هن هدية من الرحمان الكريم
فمنذا الذي يرد هدية ربه
حاشى و كلا هن الفرح و السعادة و الحنان و هن زينة البيت
هن سبب الرزق
ربي يحفظ لنا بناتنا

بارك الله فيك مريومة مرورك راائع كالعادة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#20
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,060
الإعجابات
21,863
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#20
قال طيب الكلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ربي يحفظ البنوتة تتربى في عزك و عز والدتها الكريمة ان شاء الله
البنات زينة الدار حسب رايي رغم ان اغلبة الاباء يفضلون الذكور بسبب جهلهم و ابتعادهم عن الدين . فالبنت تحمل هموم كل افراد اسرتها . تفرح لفرحهم و تبكي لحزنهم .
صدقني اخي ماتت امي و اصبحت ارى و احس ان اخوتي امانة عندي . ديما نخمم عليهم كي يمرضو نمرض نفسيا . نشوف واحد منهم حزين نحزن . و والدي قبل ما يتزوج نبات نخمم عليه و مانرقدش لانه مصاب بمرض السكري و نقول لو كانت له زوجة لاهتمت به احسن مني و لو كان نلقاه ميت كي نوض الصباح نموت انا تاني .الله غالب هذه هي الانثى حساسة بطبعها .
واغلبية الرجال عندما يتزوجون يبتعدون عن ابائهم و يهتمون بالزوجة و الابناء . لكن البنت يستحيل ان تنسى عائلتها مهما ابتعدت عنهم .
موضوعك حساس اخي . مشكووور
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لا إله إلا الله
عجزت عن الرد أختي
كان الله في عونك يا طيبة
 
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