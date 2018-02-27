Desert with UN4

سأحاول تبسيط ما أنجزته

طبعا لو تلاحظ في الجنيريك الذي وضعته في الشريط

فقد تم إنجاز كل هذه التصاميم

عبر أقوى محرك ألعاب وهو الأنريال أنجن

إنه مجاني يمكن لأي شخص تحميله عبر الموقع الرسمي للشركة المنتجة لهذا المحرك

والسؤال الذي يطرحه المصمم

هو ما دخل محرك ألعاب في التصاميم

فالتصاميم لديها برامجها الخاصة بها

منها على ذكر أشهرها : بلندر والماكس و السينمافوردي والمايا

وهوديني وغيرها من البرامج الأخرى

السر يكمن في الإخراج

فصورة واحدة بهذه البرامج تأخذ وقت طويل

بينما بالأنريال يمكن إنجاز ذلك في ثواني

وزد عليها بدقة وواقعية مثلما تلاحظون في الشريط

وصل البعض منها لدقة 4K

لكني أنقصت الجودة وخفضتها لدقة Full HD

طبعا كان بوسعي تخفيظها أيظا لدقة HD

وهي دقة مقبولة عبر النت أي في اليوتوب وغيره

نأتي الآن للتصاميم

هي عبارة عن باكات جاهزة موجودة مجانا عبر مكتبة موقع الشركة نفسها

والباقي مجرد أمور فنية على المصمم أن يتخيلها ويبدع في إنجازها

فخيال الإنسان لا حدود له

هذا كل ما في الأمر بصورة موجزة ومختصرة وشكرا