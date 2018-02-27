Desert with UN4

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,332
الإعجابات
2,950
النقاط
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الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#3
هل من وصف او شرح لهذا العمل؟
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,656
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم
تسلم أخي عمل قريب جدا من الحقيقة ، ما شاء الله
بارك الله فيك
 
N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
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الإعجابات
517
النقاط
31
#5
سأحاول تبسيط ما أنجزته
طبعا لو تلاحظ في الجنيريك الذي وضعته في الشريط
فقد تم إنجاز كل هذه التصاميم
عبر أقوى محرك ألعاب وهو الأنريال أنجن
إنه مجاني يمكن لأي شخص تحميله عبر الموقع الرسمي للشركة المنتجة لهذا المحرك
والسؤال الذي يطرحه المصمم
هو ما دخل محرك ألعاب في التصاميم
فالتصاميم لديها برامجها الخاصة بها
منها على ذكر أشهرها : بلندر والماكس و السينمافوردي والمايا
وهوديني وغيرها من البرامج الأخرى
السر يكمن في الإخراج
فصورة واحدة بهذه البرامج تأخذ وقت طويل
بينما بالأنريال يمكن إنجاز ذلك في ثواني
وزد عليها بدقة وواقعية مثلما تلاحظون في الشريط
وصل البعض منها لدقة 4K
لكني أنقصت الجودة وخفضتها لدقة Full HD
طبعا كان بوسعي تخفيظها أيظا لدقة HD
وهي دقة مقبولة عبر النت أي في اليوتوب وغيره
نأتي الآن للتصاميم
هي عبارة عن باكات جاهزة موجودة مجانا عبر مكتبة موقع الشركة نفسها
والباقي مجرد أمور فنية على المصمم أن يتخيلها ويبدع في إنجازها
فخيال الإنسان لا حدود له
هذا كل ما في الأمر بصورة موجزة ومختصرة وشكرا
 
N

Nacer Eddine 2012

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
25 نوفمبر 2012
المشاركات
668
الإعجابات
517
النقاط
31
#7
شكرا على الدعم
صراحة وددت أن أعمل أشرطة حول فصل الربيع
بمشاركة أعضاء المنتدى المتواجدون في قسم الشعر والخواطر
وهذا بدمج مقتطفات إبداعاتهم القلمية وأنا بدوري أقوم بتصميم
بيئات ربيعية لكن تفاجئة بحذف موضوعي من طرف أحد المشرفين هناك
ومما يحير العقل أني أقترحت عليهم فعل ذلك مجانا وأن أقدم لهم الشريط لكي يستفادو منه ماديا لإنقاذ المنتدى فرفضو
صراحة ناس متأخرة لسنوات ضوئية
كان علي أخذ ما أريده دون إعلام أحد وأروح أستفيد من ذلك ولا من شاف ولا من دري
 
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