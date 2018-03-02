علاه حنا هكدا؟

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم وملأها بركة

عندي شحااال ماكتبتش في هاد القسم مع أنو القسم المفضل عندي

ولأنو القسم هادا دائما مانعرضو فيه قضايا اجتماعية سيئة أو جيدة نشوفوها في المجتمع وفي الناس وأكدولي على كلمة الناس

قاعدة نخمم مع روحي لقيت المشاكل والفسق والحرام والمنكرات لي صايرة في البلاد ولا في المجتمع ودائما نسلطو عليها الضوء

هي منكرات غالبا تحتاج دراهم يعني تدفع دراهم باه تدي ذنب ترشي شخص وتدي ذنب، تدفع دراهم باه تشري مثلا خمر أو دير محرمات

يعني هاد الناس لي دائما نوجهولهم التهمة راهم يدفعو الدراهم باه يكسبو ذنوب يعني فيها تعب، لكن لو نبعدو على كلمة الناس ونبداو

نتكلمو عليا وعليك نتا وعليك نتي يعني نشوف مع نفسي نلقى روحي ربما راني نكسب ذنوب باطل وبدون جهد وراني نتكلم بصيغة المتكلم

خاطر حتى حنا لي نحكيو على فلان سرق ودار محرمات ودار ودار رانا بأبسط الامور نربحو ذنوب وماعندها حتى معنى، كن حتى نقولو ناس ترشي

باه تلحق لهدف معين ولا لكن حنا مانستفادو والو ونربحو ذنوب من فوق، أبسط أمثلة نمدهالكم هي صفة الكره بدون سبب

يعني تلقى شخص يتفرج في تلفاز ولا ويشوف مقدم برنامج ولا ممثل ولا حتى معرف شكون يقولك الانسان هادا نكرهو وهادي طبيعة فينا كامل

ويقولك نكرهو كن نصيب مانشوفوش ساعات حتى يقولك كن نصيب نقتلو هههه، بصح واش دارلك؟ وواش دارلي؟ سواء كان صامط ولا عندو عيوب

يخي ربي لي يحاسبو، الكره عادة يجي من سبب معين مثلا شخص دارلك حاجة ماش مليحة ماش شخص ذنبو أنو مر على التفاز يتلقى الشتائم

ويتلقى الكره، هو راهو يعدي في حصة مثلا ويدي أجر ويزيد يدي أجر خلاف تعرفو واش هو؟ ينقصو ذنوبو حق الهدرة لي هدرتها عليه

فعلاه على شخص مانعرفو ما يعرفني ولا ممكن حتى نتلاقاه ولا يوم في حياتي نربح ذنوب؟ علاه حنا هكدا نكرهو بدون سبب حتى بلا مانعرفو شخصية الانسان؟

كذلك فينا طبيعة ماش مليحة هو سوء الظن بالناس، هادي ربحنا عليها آثام وآثام على ظهرنا، اذا شفنا وحدة لابسة لباس ضيق ولا سيء ولا غير محترم

نبداو بالسب وخوها ديوث وأبوها ديوث وندعيو عليهم وماعلابالناش يمكن الطفلة يتيمة الابوين من الاساس وماعندهاش لي ينصحها، نشوفو

وحدة واقفة مع واحد نسبوها ونظنو فيها السوء وبالاك واحد من محارمها؟ نشوفو واحد ولا وحدة يجي يتكلم في التيليفون يجبد روحو على جنب

نظنو فيهم السوء، علاه؟ علاه حنا هكدا؟ علاه مانخليوش الخلق للخالق؟ لما نشوفو ظاهرة ونحبو نعالجوها وناقشوها معليش خاطر رانا ناقشو

الظاهرة وليس الانسان ولكن أنك تكره انسان ولا تسبو ولا تظن فيه السوء وتظلمو ونتا لا تعرفو ولا هدرت معاه ولا شفت ظروفو ولا حتى عرفت شخصيتو

علاه تهز ذنوبو؟؟ لي صامط عندو والديه يحبوه ولي مذنب عندو رب يغفرلو وكل شخص يدي حقو في الدنيا هادي وذنوبنا تكفينا ياربي نحيوها

فهموني خاوتي الله يرضى عليكم علاه نحبو نربحو الذنوب باطل وبدون سبب؟ علاه حنا هكدا؟؟

لدرجة نكونو قاعدين فارغين شغل نرضاو نديرو جماعة ونحكيو في الناس وعلى أبسط الامور واحد صباطو معوج ولاخر شعرو معوج وهاديك

خرجت اليوم بكري معرف وين رايحة وذنوب عديدة نكسبوها في ثانية وبلا فائدة

ذكروني خاوتي بمثل هكذا أمور تافهة تخلينا نكسبو ذنوب زايدة واعطيوني رايكم في الموضوع

تحياتي









 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مميز غاليتي، بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك
الحمد لله الدي عافاني من داك المرض، انتقد الصديقات ومن اعرفهن في وجوههم وليس وراء ظهورهم
لا يهمني الخلق ومادا يفعلون، اسال الله الهداية لنا ولكل المسلمين
عندي مبدا اطبقه لما اخرج من المنزل وهو مبدا دنيا: مااشوف وما اسمع وما احكي ???????
لا دخل لي باحد ماعدا الصديقات واختاي، الباقي لا يهمني ولا يعنيني الا للنصيحة فقط ان شاء الله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
فعلا مريومة كلامك جدا صحيح
فالناس كلهم أصبحوا يلقفوا محاضرات خصوصا كاينة فئة من الناس للأسف متعلمة و ممكطن مستواهم العلمي كبير
لكن تلقاه طول النهار و هو يصنف في الناس و يحكم عليهم
و احيانا يحكم على الناس بالفسق ربما لأنهم ما همش صحابوا أو من جماعته
بينما الواقع يثبت دايما أنهم هؤلاء هم أراذل القوم
لأن الله فاضحهم
و كاين معنى يقول اللي بناي يبني دارو
معنتها اللي قاعد يحكي و يصنف في الناس الأولى منه أنه يتلهى بحالوا و بأولادو
لأن أكثرهم و لعياذ بالله خرجوا ولادهم في واد غير ذي زرع الله المستعان
نسأل الله الهداية لنا جميعا
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
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الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في الحقيقة كاين بعض الناس ما يفرقوش بين نقد الظاهرة و بين نقد الشخص
كاين صح ظواهر مدرحة تخليك بالسيف تهدر عليها وتنتقدها
لكن ليس بالضرورة انك تدي نظرة مدرحة ع الشخص اللهم الا اذا كانت لاكسيون طري gراف
يعني حاجة الي تخدش الحياء العام و تخاف العرف و التقاليد
اما عن التعليق ع الناس وشوف فلان كي داير و شوف فلتان كي لابس
هذي ماهيش تاع الناس الواعيين الي يعرفو قيمة الاحترام الي ينالها الانسان الا اذا قدمها
و من جيهة اخرى ... نشوفو اللقطة هذيك تاع الواحد يكره انسان ما يعرف عليه والو
هذيك راها مجرد انطباعات ممكن خذاها الشخص ... بصح هذا لا يعني انو من حقك الحكم عليه غيبا
خاصة و الشخص هذا ما تعرفو ما يعرفك يعني علاه تربح ذنوب انت في غتى عنها
و الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد
و شكرا


 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
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باتنة
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أنثى
#5
فعلا اختي طحتي في الامر الواقع
صح ربي يهدينا و نهدر على نفسي سعات العبد يغلط في حق نفسو و يبدا يهدر في ناس ميعرفهم ماهو مخالطهم...فعلا ربي يردنا للصواب حنا و جميع المسلمين
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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اللمة
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#6
السلام عليكم مريم
يعطيك الصحة على الموضوع الهايل
حبيبتي إحنا لما نعالجو القضايا حاجة ولما تحكي على انسان بااما تعرفيه وتقولي شعال نكرهو هذيك حاجة أخرى
تلقاي ناس تقولك فلان شعال نكرهو وهو ما دارلك والو المظاهر خداعة يعني ممكن نحكمو عليه من مظهر لانو احنا هاكا الرحمة راحت من قلوبنا نكرهو ناس ما آذاوناش نحكو على ناس بلتما نعرفو حياتهم مريض نسعاو نحطموه ونهدرو فيه ونأذوه فعلا ربي رحيم وحنين وكريم ولو غلطت يغفرلك والعباد سبحان الله لو تلقى الموت تشريهالك المشكلة ما تعرفيه ما يعرفك
نقولانو ما عندناش الحق نحكمو على انسان ولا ندخلو لحياتو الخاصة ولا نأذوه حتى اللي يآذينا وربي قالنا سامحو فما بالك انسان ما دارلك والو
مازالنت بعاد على عقلية الاسلام كلنا الصراحة
الله يهدينا ربي يحفظك
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
#7
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سكيكدة
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#7
السلام عليكم وىحمة الله وبركاته

أهلا حبيبتي مريم ...

صح كاين منو لكلام لي قلتيه بصح إذا كاين شي تعلمتو هو أني وقت نحكي نقول أنا ما نقولش احنا عل خاطر كلمة احنا وقت نقولها راني عممت والعقل أو ما تقدرش تتصور واش يصرا فيه اذا عطيتو ضمير احنا انا انت وحطيت وراه صفة مش مليحة رح اوتوماتيكمون يكره الأشخاص لي تحكي عليهم .

هو درك كل واحد ووين اهو غالط وطبعا أي غلط معناه سلوك سلبي وحطي في بالك بلي أي سلوك سلبي راه عندو قصد إيجابي بالنسبة للشخص يعني حتى هذاك لي يمنشر في خوه راه سلوك سلبي بصح هو راه يعطيه في مكسب ايجابي ولي هو مثلا برد قلبو، نحى غشو انتقم من الشخص لي منشروه هههه .

صح أنا مرات نكسب ذنوب وأنا قاعدة في بلاصتي ومرات نلقى روحي دفعت دراهم باه كسبت ذنب بصح بالمقابل واحد ما عندو حق يحكم عليا وكيما قلتي لي يكرهوني راهم عندي بالمقابل ناس يحبوني ولي يشوفوني مذنبة راه عندي ربي يرحمني ويغفرلي ان شاء .

ان شاء الله كل واحد فينا يتعلم يحترم الآخر كيف ما هو ويتعلم يفرق بين ظاهرة مش مليحة والشخص ويفصل الظاهرة ع الشخص وأنا بقناعتي حتى لو نشوف شخص ما يسوى مع روحو وجايح بصح مع الناس طيب ما نحكمش عليه بأفعالو مع نفسو اذا مثلا يشرب ولا يزني نحكم عليه بأفعالو مع الناس بطيبتو وأخلاقو معاهم وهذيك الأمور الثانية يسموها تاعو بينو بين مولاه .

مشكورة حبيبتي ع الموضوع يعطيك الصحة .
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
قال missing heart:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مميز غاليتي، بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك
الحمد لله الدي عافاني من داك المرض، انتقد الصديقات ومن اعرفهن في وجوههم وليس وراء ظهورهم
لا يهمني الخلق ومادا يفعلون، اسال الله الهداية لنا ولكل المسلمين
عندي مبدا اطبقه لما اخرج من المنزل وهو مبدا دنيا: مااشوف وما اسمع وما احكي ???????
لا دخل لي باحد ماعدا الصديقات واختاي، الباقي لا يهمني ولا يعنيني الا للنصيحة فقط ان شاء الله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا حبيبتي شيماء نورتي الموضوع بتواجدك
اللهم آمين حبيبتي ولكِ بالمثل وزيادة يارب
وكلامك صحيح أختي شيماء، انتقاد الشخص مباشرة وبهدف النصح ليس بالأمر السيء
فنحن بالانتقاد نتعلم وندرك أين تكمن أخطاؤنا، لكن المشكل لما نكرهو
شخص بدون سبب وإلا نسبو شخص بدون سبب وإلا نتاهمو شخص
وحنا مانعرفو لا الانسان هاداك ولا حتى تلاقينا بيه فقط نكرهوه بدون سبب
ونربحو ذنوب عليه بدون سبب كذلك
وكيم اقلتيها اختي شيماء الاحسن الانسان لما يخرج برا م ايسمع ما يشوف ما يتكلم
بل يشغل لسان وبالذكر والاستغفار احسن
شكرا حبيبتي على كرم مرورك وعلى رأيك بارك الله فيك
تحياتي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#11
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SBA
الجنس
أنثى
#11
ليس لي رد سوى اقتباس لهذ الفنان الذي انشد بطريقته ولا احد يعلم به
" من انت لتخكم على الحياة التي اعيشها ،اعرف انني لست مثاليا ولكن قبل البدأ بتوجيه اصابع الاتهام تأكد من يدك انها نظيفة" بوب مارلي
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#12
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل
وجزاك الله خيرا على الموضوع القيم
جعل الله عملك في ميزان الحسنات إن شاء الله
وتقبل الله سبحانه منا ومنكم صالح الاعمال
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
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1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#13
قال الامين محمد:
فعلا مريومة كلامك جدا صحيح
فالناس كلهم أصبحوا يلقفوا محاضرات خصوصا كاينة فئة من الناس للأسف متعلمة و ممكن مستواهم العلمي كبير
لكن تلقاه طول النهار و هو يصنف في الناس و يحكم عليهم
و احيانا يحكم على الناس بالفسق ربما لأنهم ما همش صحابوا أو من جماعته
بينما الواقع يثبت دايما أنهم هؤلاء هم أراذل القوم
لأن الله فاضحهم
و كاين معنى يقول اللي بناي يبني دارو
معنتها اللي قاعد يحكي و يصنف في الناس الأولى منه أنه يتلهى بحالوا و بأولادو
لأن أكثرهم و لعياذ بالله خرجوا ولادهم في واد غير ذي زرع الله المستعان
نسأل الله الهداية لنا جميعا
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أهلا بك أخي الامين ومرحبا بتواجدك في موضوعي
والله يا أخي كلامك صحيح، رغم أنو رانا زمن التكنولوجيا وين الناس راهي تتعلم
وتتطور لكن حنا مازلنا نرجعو للوراء
ولو كل شخص انتبه لنفسو وحاول يصلح من نفسو أولا كن مالحقناش
لا للهدرة في الناس لا لكسب ذنوب، يعني معليش انك تتكلم مع شخص
بهدف النصح او تتكلم على ظاهرة بهدف علاجها
لكن حنا شعب يعالج ويحارب الانسان وليس الظاهرة
ربي يهدينا ويهدي الجميع
شكرا أخي الامين على كرم مرورك بارك الله فيك وربي يهنيك خويا
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
13 أفريل 2013
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العمر
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قسنطينة
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أنثى
#14
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في الحقيقة كاين بعض الناس ما يفرقوش بين نقد الظاهرة و بين نقد الشخص
كاين صح ظواهر مدرحة تخليك بالسيف تهدر عليها وتنتقدها
لكن ليس بالضرورة انك تدي نظرة مدرحة ع الشخص اللهم الا اذا كانت لاكسيون طري gراف
يعني حاجة الي تخدش الحياء العام و تخاف العرف و التقاليد
اما عن التعليق ع الناس وشوف فلان كي داير و شوف فلتان كي لابس
هذي ماهيش تاع الناس الواعيين الي يعرفو قيمة الاحترام الي ينالها الانسان الا اذا قدمها
و من جيهة اخرى ... نشوفو اللقطة هذيك تاع الواحد يكره انسان ما يعرف عليه والو
هذيك راها مجرد انطباعات ممكن خذاها الشخص ... بصح هذا لا يعني انو من حقك الحكم عليه غيبا
خاصة و الشخص هذا ما تعرفو ما يعرفك يعني علاه تربح ذنوب انت في غتى عنها
و الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد
و شكرا


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اهلا خويا صلاح نورتني بتواجدك
وبارك الله فيك راك فهمت واش قصدي بالضبط
لما نعالج ظاهرة معينة كالتبرج أو غيرو من الظواهر نخلي الخلق للخالق
الا واذا كان المشهد كيما قلت سيء جدا يخليك تتفاجأ ولكن هكاك والانسان
ولا يخاف على نفسو، مثلا نشوف حاجة سيئة خلاص ندعي للشخص هاداك بالهداية
ونحاول نسترو بالاك هو منا لغدوة ربي يسترو وانا نبقى نفضح فيه؟
وهادي على الاقل نقولو كاين سبب ساعات حنا كعباد نشوفو شخصية في التلفاز
مانعرفوها ماتعرفنا وماش حتى نقولو مدايرة حاجة سيئة كيما لي يغنيو غناء سيء
يعني شخصية تقدم برامج او ماشابه وماقاستنا وما ضرتنا ولا تعرفنا وتلقانا نكرهو العبد هاداك هههه
وبدون سبب، وحنا مانعرفوش شخصيتو في الواقع كيفاه مداير واذا ناس ملاح ولالا
يعني الانسان يحاول ينتبه شوي لنفسو لأنو لو نشوفو لعيوبنا لازملنا عوام وياربي لا نصلحوها
نقولو ربي يهدينا ويهدي أمة محمد كاملة
شكرا خويا صلاح على كرم المرور بارك الله فيك​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
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قسنطينة
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أنثى
#15
قال جميلة أنا:
فعلا اختي طحتي في الامر الواقع
صح ربي يهدينا و نهدر على نفسي سعات العبد يغلط في حق نفسو و يبدا يهدر في ناس ميعرفهم ماهو مخالطهم...فعلا ربي يردنا للصواب حنا و جميع المسلمين
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اهلا حبيبتي جميلة ومساء النور
هاديك والله ختي، ساعات تكوني تدوري في مواقع التواصل الاجتماعي
تلقايهم حاطين صور تاع ناس مشاهير أو مقدمي برامج وغيرها ويقولك الاكثر كرها
من طرف الشعب الجزائري، لي داير حاجة ماش مليحة كيما المغنيين لي يغنيو غناء فاسق
بالاك تلقى سبب تكرهم عليه والبقية علاه؟ واحد يقولك خاطر طريقة كلامو ماتعجبنيش
ولاخر يقولك صوتو ما يعجبنيش وهل الصوت سبب انك تكره انسان بدون سبب؟
يعني ربي يهدينا جميعا ويردنا للصواب كيما قلتي
شكرا حبيبتي على كرم مرورك ربي يحفظك
تحياتي​
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
1 جانفي 2018
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41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#16
قال لؤلؤة قسنطينة:
اهلا حبيبتي جميلة ومساء النور
هاديك والله ختي، ساعات تكوني تدوري في مواقع التواصل الاجتماعي
تلقايهم حاطين صور تاع ناس مشاهير أو مقدمي برامج وغيرها ويقولك الاكثر كرها
من طرف الشعب الجزائري، لي داير حاجة ماش مليحة كيما المغنيين لي يغنيو غناء فاسق
بالاك تلقى سبب تكرهم عليه والبقية علاه؟ واحد يقولك خاطر طريقة كلامو ماتعجبنيش
ولاخر يقولك صوتو ما يعجبنيش وهل الصوت سبب انك تكره انسان بدون سبب؟
يعني ربي يهدينا جميعا ويردنا للصواب كيما قلتي
شكرا حبيبتي على كرم مرورك ربي يحفظك
تحياتي​
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صح اختي و نبه لامر قلتي مغنيين الي يغنوا غناء مش مليح يمكن تكرهم لا أظن أن لنا الحق ان نحكم عن اي أحد حتى و ان كان ذو ذنب فمولاه يتولاه نحن ندعوا له بالهداية و نحسن اليه و لا نكرهه او نبغضه او نحقد عليه بل بالعكس الاحسان ثم الاحسان للمخطأ لربكا يكون ذالك سبب في عودته للطريق الصواب و في هذا مثال عن النبي صلى الله عليه و سلم لما أتوه يشكون من احد المسلمين كان يشرب الخمر و يأتي المسجد ليقضي حاجته امامه ( و كانوا يضربونه و يدعون عليه( فقال لهم الرسول صلى الله عليه و سلم:لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#17
إنضم
3 مارس 2014
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الجنس
أنثى
#17
السلام عليكم
حبيبتي مريومة يعطيك الصحة علي الموضوع
تعرفي والله انا تاني نكره الناس لي هكذا يكريتيكيو بزااااف وعطيك يشوفوا حاجة والكارثة متخصهمش والله مرة كنت مع وحدة جزنا علي دار ماشاااء الله قالتلي صحبتي ولد عمي الناس مين راها تجيب الداهم هاذوا غي صحاب الرشوات ،قلتلها خطينا منهم متقوليش كلام تتحاسبي عليه يوم القيامة
شوفي حبيبتي انا فيا حاجة كي نشوف طفلة لابسة لباس مخل للحياء والله ياختي نقول هادي مكانش والديها ولا خواها يربيوها نعاود نقول الله يهديك
ربي يهدينا جميع
الله يجيب الخير ياااارب
تحياتي حبيبتي
 
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