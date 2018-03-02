السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم وملأها بركة



عندي شحااال ماكتبتش في هاد القسم مع أنو القسم المفضل عندي

ولأنو القسم هادا دائما مانعرضو فيه قضايا اجتماعية سيئة أو جيدة نشوفوها في المجتمع وفي الناس وأكدولي على كلمة الناس

قاعدة نخمم مع روحي لقيت المشاكل والفسق والحرام والمنكرات لي صايرة في البلاد ولا في المجتمع ودائما نسلطو عليها الضوء

هي منكرات غالبا تحتاج دراهم يعني تدفع دراهم باه تدي ذنب ترشي شخص وتدي ذنب، تدفع دراهم باه تشري مثلا خمر أو دير محرمات

يعني هاد الناس لي دائما نوجهولهم التهمة راهم يدفعو الدراهم باه يكسبو ذنوب يعني فيها تعب، لكن لو نبعدو على كلمة الناس ونبداو

نتكلمو عليا وعليك نتا وعليك نتي يعني نشوف مع نفسي نلقى روحي ربما راني نكسب ذنوب باطل وبدون جهد وراني نتكلم بصيغة المتكلم

خاطر حتى حنا لي نحكيو على فلان سرق ودار محرمات ودار ودار رانا بأبسط الامور نربحو ذنوب وماعندها حتى معنى، كن حتى نقولو ناس ترشي

باه تلحق لهدف معين ولا لكن حنا مانستفادو والو ونربحو ذنوب من فوق، أبسط أمثلة نمدهالكم هي صفة الكره بدون سبب

يعني تلقى شخص يتفرج في تلفاز ولا ويشوف مقدم برنامج ولا ممثل ولا حتى معرف شكون يقولك الانسان هادا نكرهو وهادي طبيعة فينا كامل

ويقولك نكرهو كن نصيب مانشوفوش ساعات حتى يقولك كن نصيب نقتلو هههه، بصح واش دارلك؟ وواش دارلي؟ سواء كان صامط ولا عندو عيوب

يخي ربي لي يحاسبو، الكره عادة يجي من سبب معين مثلا شخص دارلك حاجة ماش مليحة ماش شخص ذنبو أنو مر على التفاز يتلقى الشتائم

ويتلقى الكره، هو راهو يعدي في حصة مثلا ويدي أجر ويزيد يدي أجر خلاف تعرفو واش هو؟ ينقصو ذنوبو حق الهدرة لي هدرتها عليه

فعلاه على شخص مانعرفو ما يعرفني ولا ممكن حتى نتلاقاه ولا يوم في حياتي نربح ذنوب؟ علاه حنا هكدا نكرهو بدون سبب حتى بلا مانعرفو شخصية الانسان؟

كذلك فينا طبيعة ماش مليحة هو سوء الظن بالناس ، هادي ربحنا عليها آثام وآثام على ظهرنا، اذا شفنا وحدة لابسة لباس ضيق ولا سيء ولا غير محترم

نبداو بالسب وخوها ديوث وأبوها ديوث وندعيو عليهم وماعلابالناش يمكن الطفلة يتيمة الابوين من الاساس وماعندهاش لي ينصحها، نشوفو

وحدة واقفة مع واحد نسبوها ونظنو فيها السوء وبالاك واحد من محارمها؟ نشوفو واحد ولا وحدة يجي يتكلم في التيليفون يجبد روحو على جنب

نظنو فيهم السوء، علاه؟ علاه حنا هكدا؟ علاه مانخليوش الخلق للخالق؟ لما نشوفو ظاهرة ونحبو نعالجوها وناقشوها معليش خاطر رانا ناقشو

الظاهرة وليس الانسان ولكن أنك تكره انسان ولا تسبو ولا تظن فيه السوء وتظلمو ونتا لا تعرفو ولا هدرت معاه ولا شفت ظروفو ولا حتى عرفت شخصيتو

علاه تهز ذنوبو؟؟ لي صامط عندو والديه يحبوه ولي مذنب عندو رب يغفرلو وكل شخص يدي حقو في الدنيا هادي وذنوبنا تكفينا ياربي نحيوها

فهموني خاوتي الله يرضى عليكم علاه نحبو نربحو الذنوب باطل وبدون سبب؟ علاه حنا هكدا؟؟

لدرجة نكونو قاعدين فارغين شغل نرضاو نديرو جماعة ونحكيو في الناس وعلى أبسط الامور واحد صباطو معوج ولاخر شعرو معوج وهاديك

خرجت اليوم بكري معرف وين رايحة وذنوب عديدة نكسبوها في ثانية وبلا فائدة

ذكروني خاوتي بمثل هكذا أمور تافهة تخلينا نكسبو ذنوب زايدة واعطيوني رايكم في الموضوع