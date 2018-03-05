عودة البوحمرون هل هي حقيقة؟؟؟

أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم
في العام الماضي روجت وزارة الصحة للتلقيح ضد الحصبة و الحصبة الالمانية
و كان هناك عزوف كبير من طرف الاولياء و انا واحدة منهم
بسبب ما ينجر عنه من مخاطر على صحة الاطفال حسب ما سمعنا من العديد من المختصين
في الايام الماضية بدات حالات الحصبة تظهر في اقصى الجنوب لتدخل الفزع و الهلع الى قلوب الناس
و كل يوم نسمع اصابة جديدة و حالات الوفاة وصلت الى ثمانية او تسعة على حسب ما قدمته وزارة الصحة
و انا اشاهد حصة تلفزيونية صباحية على احدى القنوات الطبيبة تكرر في كل مرة العلاج هو الوقاية و ليس هناك علاج آخر
الحقيقة ادهشني الامر
في السنوات الماضية كنا نلقح ابناءنا في الشهر التاسع للوقاية من هذا المرض و لله الحمذ لم يصب احد به
ما الجديد الذي حدث حتى اصبح ذاك اللقاح لا يكفي و يجب التلقيح من جديد من هذا المرض و من مرض جديد و هو الحصبة الالمانية
الاسئلة المطروحة للنقاش هي
هل فعلا هناك اصابات بهذا المرض؟ ام انها بداية حملة اعلامية للترويج لهذا اللقاح ؟
لماذا في كل مرة تشتري الدولة لقاحات جديدة و تفرضها علينا؟
في السنوات الماضية قامت الدنيا و لم تقعد بسبب ما اسموه بإنفلونزا الخنازير و استورت الدولة ما قيمته الملايين و لم يلقح الا القليل
هل سمعتم ان الناس ماتت بهذا المرض رغم ان القليل من استعمل هذا اللقاح ؟
في رأيي ان المخابر الدولية لها يد في هذا الامر و هي المستفيد الوحيد لانها ستجني اموالا طائلة
في انتظار آرائكم تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير


 
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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
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#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فتحت صباحا التلفازا وبالضبط قناة النهار...وجدتهم يتحدثون عن البوحمرون وأنها مست بعض مناطق الجنوب
وأنها خطيرة ...والسبب يعود الى عدم تلقي اللقاح الخاص الذي وضعته وزراة الصحة قبل فترة
وأنه لاوجود لتلقيح هذه المرة كون الدولة في تقشف وخسروا المال على التلقيحات الماضية ولم يتم استعمالها لان الشعب عزف عنها خوفا منها
!!!! ياريت أهل الصحة يفيدوننا بمعلومات ان كان الأمر صحيح بهذه الخطورة وأهل الجنوب ان كان الداء منتشرا هل هو صحيح ؟؟ أم هي مجرد خزعبلات لأغراض ما
فهذه القناة غالبا ماتكثر الضجيج حول المواضيع وقد حفظناها هي ومثيلاتها...
بارك الله فيكِ خالة على اثارة الموضوع المهم والذي يخص ابناءنا جميعا
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#4
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أنثى
#4
السلام عليكم .
جزاك الله خيرا اختي ام منير
الخرطي يشريوا اللقاحات ولما شافوا الناس مداروهش ،قالوا بوحمرون راه يقتل ولازمكم التلقيح الله يخلصهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
مشكورة اختي
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
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تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#5
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فتحت صباحا التلفازا وبالضبط قناة النهار...وجدتهم يتحدثون عن البوحمرون وأنها مست بعض مناطق الجنوب
وأنها خطيرة ...والسبب يعود الى عدم تلقي اللقاح الخاص الذي وضعته وزراة الصحة قبل فترة
وأنه لاوجود لتلقيح هذه المرة كون الدولة في تقشف وخسروا المال على التلقيحات الماضية ولم يتم استعمالها لان الشعب عزف عنها خوفا منها
!!!! ياريت أهل الصحة يفيدوننا بمعلومات ان كان الأمر صحيح بهذه الخطورة وأهل الجنوب ان كان الداء منتشرا هل هو صحيح ؟؟ أم هي مجرد خزعبلات لأغراض ما
فهذه القناة غالبا ماتكثر الضجيج حول المواضيع وقد حفظناها هي ومثيلاتها...
بارك الله فيكِ خالة على اثارة الموضوع المهم والذي يخص ابناءنا جميعا
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انه حديث الساعة و تعرفين عندما يعولون على التشهير بشيء ما تجدين الصحافة المكتوبة و المرئية و المسموعة الكل يتكلم و يكتب
انا اضم صوتي الى صوتك و اتمنى ان يفيدنا اهل الجنوب بما يحدث ان كان واقعا او مجرد اشاعات لغرض ما اكيد
مشكورة على المرور عزيزتي
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
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طلب العلم
#6
السلام علبكم
في واد سوف
تلاميذ العاصمة اولياؤهم يتسارعون للاجراءات اللازمة

سبحان الله
فهمونا واش كاين
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#7
إنضم
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أنثى
#7
قال *حزن النبلاء*:
السلام علبكم
في واد سوف
تلاميذ العاصمة اولياؤهم يتسارعون للاجراءات اللازمة

سبحان الله
فهمونا واش كاين
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السلام عليكم
مرانا فاهمين والوووووو
الله يجيب الخير
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#8
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ذكر
#8
يحصل كل شيء في الجزائر ونتوقع كل شيء حتى التعامل في مثل هذه الامور الصحية مثل تلقيح السكان يتعاملون معه كباقي المشاريع الفاشلة هذا دليل على عدم الثقة حتى في وزارة حساسة كالصحة فشل في كل شيء اللهم احفظنا زادتهم الصحافة والاعلام المنحط يعني الكل يجْهز على بقايا الشعب يتعاملون معه باحتقار واستفزاز يصورونه كما يحلوا لهم دائما يدخلون الشك لديه والذعر والعنف والجهل والحيرة الله يهديهم وراح يخلصوها غالية بسبب اهانتهم لهذا الشعب المتواصلة كانه انتقام منه لانه يوما ما فكر بالحرية والاستقلال.
الاعلام يدخلهم الشك في عمليات التلقيح وبعدها يصور برامجه على انقاض جثث الاطفال والحوامل يدخلهم العنف والقسوة والانتقام ثم يصورون برامج الجرائم والاغتصاب يدخلون المحرمات والباطل ثم يصورون برامج العهر والانحطاط هاذي هي يريدون ضرب الوعي والعفة والايمان المتبقية لديه باسلوب خسيس يقوده الاعلام الذي أسسوه لهدف.
 
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صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#9
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الكوزينة
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أنثى
#9
سلااااام
احنا في الجلفة سجلو 2 حلات إصابة بالمرض هو طفل في عمرو 11عام فارق الحياة الله يرحمو أما الثاني مصاب ربي يجبلو الشفاء
 
A

Amine7N

:: عضو فعّال ::
#10
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بين صفحـات التاريخ
#10
السلام عليكم
يا أم منير لكل داء دواء إلا الغباء
والحماقة
أنا منذ أن إطلعت ع هذا الخبر في القنوات الخاصة ، شعرت بصدمة حقيقية وخوف لامعنى له ، لدرجة أنني لما خرجت شاهدت حمارا قلت له يا خويا وعانقته !
المفروض غلق هذه القنوات ، ففي حالات تفشي مثل هذه الأمراض ، يصبح التعتيم أفضل مع إجبارية اللقاح
أه ، أم منير ، أحيانا أصفق ، حتى ولو كذبا

بارك الله فيك ع الطرح
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#11
قال Malika Tlm:
السلام عليكم .
جزاك الله خيرا اختي ام منير
الخرطي يشريوا اللقاحات ولما شافوا الناس مداروهش ،قالوا بوحمرون راه يقتل ولازمكم التلقيح الله يخلصهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
مشكورة اختي
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بارك الله فيك على المرور
و الله ادخلوا الرعب الى القلوب و لا زال الاعلام يضخم الامر و لا ندري اين الحقيقة
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#12
قال *حزن النبلاء*:
السلام علبكم
في واد سوف
تلاميذ العاصمة اولياؤهم يتسارعون للاجراءات اللازمة

سبحان الله
فهمونا واش كاين
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و عليكم السلام
طبيعي كل واحد يخاف على ابنائه
نريد ان نعرف هل حقيقة ان من ماتوا في واد سزف بسبب البوحمرون ام مجرد اشاعات
يا ريت يدخل احد من هناك و يجيبنا
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
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351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#13
قال فريد أبوفيصل:
يحصل كل شيء في الجزائر ونتوقع كل شيء حتى التعامل في مثل هذه الامور الصحية مثل تلقيح السكان يتعاملون معه كباقي المشاريع الفاشلة هذا دليل على عدم الثقة حتى في وزارة حساسة كالصحة فشل في كل شيء اللهم احفظنا زادتهم الصحافة والاعلام المنحط يعني الكل يجْهز على بقايا الشعب يتعاملون معه باحتقار واستفزاز يصورونه كما يحلوا لهم دائما يدخلون الشك لديه والذعر والعنف والجهل والحيرة الله يهديهم وراح يخلصوها غالية بسبب اهانتهم لهذا الشعب المتواصلة كانه انتقام منه لانه يوما ما فكر بالحرية والاستقلال.
الاعلام يدخلهم الشك في عمليات التلقيح وبعدها يصور برامجه على انقاض جثث الاطفال والحوامل يدخلهم العنف والقسوة والانتقام ثم يصورون برامج الجرائم والاغتصاب يدخلون المحرمات والباطل ثم يصورون برامج العهر والانحطاط هاذي هي يريدون ضرب الوعي والعفة والايمان المتبقية لديه باسلوب خسيس يقوده الاعلام الذي أسسوه لهدف.
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بارك الله فيك استاذ
لم اجد ما اضيفه من بعد تعليقك
حقيقة مرة و قاسية و تناقض كبير في الاعلام
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
22 ديسمبر 2013
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#14
قال صفاءdz:
سلااااام
احنا في الجلفة سجلو 2 حلات إصابة بالمرض هو طفل في عمرو 11عام فارق الحياة الله يرحمو أما الثاني مصاب ربي يجبلو الشفاء
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و عليكم السلام
هاته الحالتين انت متاكدة انها بوحمرون ام سمعت بها فقط يا ريت تجاوبينا و مشكورة
الغرض من طرح الموضوع هو ان نتاكد من الحالات و من الخبر
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#15
قال Amine7N:
السلام عليكم
يا أم منير لكل داء دواء إلا الغباء
والحماقة
أنا منذ أن إطلعت ع هذا الخبر في القنوات الخاصة ، شعرت بصدمة حقيقية وخوف لامعنى له ، لدرجة أنني لما خرجت شاهدت حمارا قلت له يا خويا وعانقته !
المفروض غلق هذه القنوات ، ففي حالات تفشي مثل هذه الأمراض ، يصبح التعتيم أفضل مع إجبارية اللقاح
أه ، أم منير ، أحيانا أصفق ، حتى ولو كذبا

بارك الله فيك ع الطرح
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و عليكم السلام حضرات
كيف الاحوال
فعلا الغباء ليس له دواء
و الله اضحكتني يعني الاعلام يؤثر الى هذه الدرجة على العقول؟
الكل يصفق كذبا و نفاقا حتى تحمر الكفوف
جازاك الله خيرا
اتمنى لك كل خير
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#16
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الكوزينة
الجنس
أنثى
#16
قال أم منيــــــر:
و عليكم السلام
هاته الحالتين انت متاكدة انها بوحمرون ام سمعت بها فقط يا ريت تجاوبينا و مشكورة
الغرض من طرح الموضوع هو ان نتاكد من الحالات و من الخبر
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يعني أنا نسكن في الجلفة وسمعت بيها وداروها ثاني في قناة النهار
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
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المشاركات
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تلمسان...الجزائر
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أنثى
#17
قال صفاءdz:
يعني أنا نسكن في الجلفة وسمعت بيها وداروها ثاني في قناة النهار
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فناة النهار مصدر غير موثوق منه وشبعنا من كذبها
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#19
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المشاركات
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#19
الشكر موصول لك أختي الكريمة على كل ماتبدلينه من أجل أن توصلي أهم المعلومات النيرة
من خلال طرحك لهذا الموضوع القيم الذي أنرت به سماء منتدانا الغالي
هل فعلا هناك اصابات بهذا المرض؟ ام انها بداية حملة اعلامية للترويج لهذا اللقاح ؟
كاين اصابة وين نسكن انا وفاة رضيع في شلالة العذاورة ولاية المدية
وكذلك انعدام الوعى الصحى
لماذا في كل مرة تشتري الدولة لقاحات جديدة و تفرضها علينا؟
الاسباب قد اجدها اكثر أخلاقية و دينية من ان تكن من باب العلم و الثقافة
و التحضر لكن في هذا العصر يجب كسر هذا الممنوع
في السنوات الماضية قامت الدنيا و لم تقعد بسبب ما اسموه بإنفلونزا الخنازير و استورت الدولة ما قيمته الملايين و لم يلقح الا القليل
هل سمعتم ان الناس ماتت بهذا المرض رغم ان القليل من استعمل هذا اللقاح ؟
من ورائ كل ذلك هو الخوف من شرالمصائب الدول المحتكرة للدواء والمتحكمة في زمام الامور
في رأيي ان المخابر الدولية لها يد في هذا الامر و هي المستفيد الوحيد لانها ستجني اموالا طائلة
ان الدولة الجزائرية بمواردها الهائلة وثرواتها المختزنة وماضيها التليد وامكاناتها البشرية لم تجد ضالتها لحد الساعة في موضوع اللقاحات لما يديم الرفعة والتطور نظرا لضعف السياسات العامة وفساد النخب المتنفذة وموضع الاستحقاق في غير أهله والسلوك التبعي الشائن كل ذلك أربك شخصية الفرد وغرس في النفوس نظرية الشك والتآمر
دواؤكَ فيكَ وما تشعرُ وداؤكَ منكَ .. وما تُبصِرُ
وتحسبُ أنّكَ جرمٌ صغيرٌ وفيكَ انطوى العالمُ الأكبرُ

سيما وقد غلب الطالح على الصالح وطفح الضار على النافع

في انتظار آرائكم تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير
أختنا المبدعة ام منير خالص مودتي وتقديري لكِ على ما تفضلت من كليمات نيرات علها تجد ضالتها المنشودة
بوحمرون الى أين

 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#20
إنضم
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أنثى
#20
اهلا بك حمزة بيننا من جديد و بعد طول غياب
لا شكر على واجب و جازاك الله خيرا على طيب الكلام
الهدف من طرح هذا الموضوع هو معرفة الحقيقة
الاعلام ادخل الرعب الى قلوبنا و لا نعلم ان كنا نصدق و نهرع الى تلقيح ابنائنا ام نقرأ الخبر و نمر عليه مرور الكرام
انت تقول ان هناك حالة من ناحيتكم و هناك بالامس عضوة قالت ان هناك حالة من ناحيتها يعني الخبر ينتشر بسرعة و القلق يزيد
هو مرض معدي اتساءل كيف اصيبت اول حالة بالفيروس و نحن لقحنا ابناءنا في الشهر التاسع و لم يصب احد بهذا المرض
و اليوم نسمع ان المرض ينتشر و بدأ ينتقل من مدينة الى اخرى
و الله الامر محير
مشكور على المرور الطيب و الاجوبة القيمة و بارك الله فيك
 
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