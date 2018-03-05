عودة البوحمرون هل هي حقيقة؟؟؟

السلام عليكم

في العام الماضي روجت وزارة الصحة للتلقيح ضد الحصبة و الحصبة الالمانية

و كان هناك عزوف كبير من طرف الاولياء و انا واحدة منهم

بسبب ما ينجر عنه من مخاطر على صحة الاطفال حسب ما سمعنا من العديد من المختصين

في الايام الماضية بدات حالات الحصبة تظهر في اقصى الجنوب لتدخل الفزع و الهلع الى قلوب الناس

و كل يوم نسمع اصابة جديدة و حالات الوفاة وصلت الى ثمانية او تسعة على حسب ما قدمته وزارة الصحة

و انا اشاهد حصة تلفزيونية صباحية على احدى القنوات الطبيبة تكرر في كل مرة العلاج هو الوقاية و ليس هناك علاج آخر

الحقيقة ادهشني الامر

في السنوات الماضية كنا نلقح ابناءنا في الشهر التاسع للوقاية من هذا المرض و لله الحمذ لم يصب احد به

ما الجديد الذي حدث حتى اصبح ذاك اللقاح لا يكفي و يجب التلقيح من جديد من هذا المرض و من مرض جديد و هو الحصبة الالمانية

الاسئلة المطروحة للنقاش هي

هل فعلا هناك اصابات بهذا المرض؟ ام انها بداية حملة اعلامية للترويج لهذا اللقاح ؟

لماذا في كل مرة تشتري الدولة لقاحات جديدة و تفرضها علينا؟

في السنوات الماضية قامت الدنيا و لم تقعد بسبب ما اسموه بإنفلونزا الخنازير و استورت الدولة ما قيمته الملايين و لم يلقح الا القليل

هل سمعتم ان الناس ماتت بهذا المرض رغم ان القليل من استعمل هذا اللقاح ؟

في رأيي ان المخابر الدولية لها يد في هذا الامر و هي المستفيد الوحيد لانها ستجني اموالا طائلة

في انتظار آرائكم تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير





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