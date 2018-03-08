حلوى رائعة ولذيذة جدا تذوب فالفم

Fleur Rouje
:: عضو منتسِب ::
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المقادير:
مقادير العجينة:
أنا نعطيكم المقادير الأصلية للوصفة لأني في هاذ الطريقة قمت بضعف العبار
80غ مارغرين
80غ سكر
250غ فرينة
1/2 كيس خميرة كيميائية
فانيليا
صفار بيضة
حليب
مقادير الحشو:
80غ جوز الهند
50غ سكر مسحوق
2 ملاعق كبيرة كاكاو
فانيليا
1بياض بيضة
ماء الزهر
تحضير العجينة:
في وعاء نخلط الفرينة المارغرين صفار البيضة السكر الخميرة والفانيليا
نضيف الحليب حتى نتحصل على عجينة طرية
تحضير الحشو:
في إناء نخلط جوز الهند والسكر والفانيليا
نضيف 2 ملاعق كبار كاكاو
نضيف بياض البيضة ونبلل بماء الزهر لنتحصل على عجينة سائلة
نبسط العجينة على شكل مستطيل
نضع الحشو فوق العجينة
نلف العجينة على ثلاثة
ونقطعها إلى مربعات أو مثلثات أو مقروطات
أنا قطعتها على شكل مقروطات
نتحصلو على هاد الشكل عندما نقطعوها
ندخلها الفرن تطهى
لتحضير الطلاء:
علبة شكلاطة
2 ملاعق كبيرة حليب
قطعة صغيرة مارغرين
قطعة صغيرة جليد
ونضعها فوق حمام مائي على نار هادئة
بعدما تطهى الحلوى نقوم بطلائها بالشكلاطة
ولك أختي الإبداع في تزيين الحلوى أنا قمت برشها بجوز الهند
يمكنك أن تقومي بتزيينها بشكلاطة بيضاء