حلوى رائعة ولذيذة جدا تذوب فالفم

المقادير:مقادير العجينة:أنا نعطيكم المقادير الأصلية للوصفة لأني في هاذ الطريقة قمت بضعف العبار80غ مارغرين80غ سكر250غ فرينة1/2 كيس خميرة كيميائيةفانيلياصفار بيضةحليبمقادير الحشو:80غ جوز الهند50غ سكر مسحوق2 ملاعق كبيرة كاكاوفانيليا1بياض بيضةماء الزهرتحضير العجينة:في وعاء نخلط الفرينة المارغرين صفار البيضة السكر الخميرة والفانيليانضيف الحليب حتى نتحصل على عجينة طريةتحضير الحشو:في إناء نخلط جوز الهند والسكر والفانيليانضيف 2 ملاعق كبار كاكاونضيف بياض البيضة ونبلل بماء الزهر لنتحصل على عجينة سائلةنبسط العجينة على شكل مستطيلنضع الحشو فوق العجينةنلف العجينة على ثلاثةونقطعها إلى مربعات أو مثلثات أو مقروطاتأنا قطعتها على شكل مقروطاتنتحصلو على هاد الشكل عندما نقطعوهاندخلها الفرن تطهىلتحضير الطلاء:علبة شكلاطة2 ملاعق كبيرة حليبقطعة صغيرة مارغرينقطعة صغيرة جليدونضعها فوق حمام مائي على نار هادئةبعدما تطهى الحلوى نقوم بطلائها بالشكلاطةولك أختي الإبداع في تزيين الحلوى أنا قمت برشها بجوز الهنديمكنك أن تقومي بتزيينها بشكلاطة بيضاء