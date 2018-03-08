صابلي سهل ومذاق رائع

F

Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
65
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
20
الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
#1
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المقادير

125 غ زبدة طرية اي كاس

125 غ او كاس زيت غير مملوء

125 غ سكر عادي اي كاس

2 بيض

2 ملعقة صغيرة خميرة كيمائيةاي بكنك بودر

ملعقة صغيرة فانيلا

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

طحين حسب الحاجة

للتزيين

مربى المشمش

شكولاطة ذائبة

بسكويت مطحون


الطريقة:

التحضير

في وعاء كبيرة نضع الزبدة و الزيت و السكر و نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل

على شكل كريمة

نضيف للخليط البيض و الفانيلا و النشاء و نخلط مرة اخرى

في الاخير نضيف الخميرة و الطحين تدريجيا حتى نتحصل على عجينة لينة و طرية

نبسطها سمك 0.5 سم و نقطعها بالقالب ونضعها في صينية و ندخلها الفرن 180 درجة

حوالي 10 د

نتركها تبرد و نلصق كل حبتين بالمربى المشمش و نزينها بالشكولاتة و البسكويت

المطحون
 
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