صابلي سهل ومذاق رائع

المقادير125 غ زبدة طرية اي كاس125 غ او كاس زيت غير مملوء125 غ سكر عادي اي كاس2 بيض2 ملعقة صغيرة خميرة كيمائيةاي بكنك بودرملعقة صغيرة فانيلا2 ملعقة كبيرة نشاء الذرةطحين حسب الحاجةللتزيينمربى المشمششكولاطة ذائبةبسكويت مطحونالطريقة:التحضيرفي وعاء كبيرة نضع الزبدة و الزيت و السكر و نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلعلى شكل كريمةنضيف للخليط البيض و الفانيلا و النشاء و نخلط مرة اخرىفي الاخير نضيف الخميرة و الطحين تدريجيا حتى نتحصل على عجينة لينة و طريةنبسطها سمك 0.5 سم و نقطعها بالقالب ونضعها في صينية و ندخلها الفرن 180 درجةحوالي 10 دنتركها تبرد و نلصق كل حبتين بالمربى المشمش و نزينها بالشكولاتة و البسكويتالمطحون