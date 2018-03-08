صابلي سهل ومذاق رائع

Fleur Rouje
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 مارس 2018
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- الإقامة
- جزائر
- الجنس
- أنثى
المقادير
125 غ زبدة طرية اي كاس
125 غ او كاس زيت غير مملوء
125 غ سكر عادي اي كاس
2 بيض
2 ملعقة صغيرة خميرة كيمائيةاي بكنك بودر
ملعقة صغيرة فانيلا
2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة
طحين حسب الحاجة
للتزيين
مربى المشمش
شكولاطة ذائبة
بسكويت مطحون
الطريقة:
التحضير
في وعاء كبيرة نضع الزبدة و الزيت و السكر و نخلطهم بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل
على شكل كريمة
نضيف للخليط البيض و الفانيلا و النشاء و نخلط مرة اخرى
في الاخير نضيف الخميرة و الطحين تدريجيا حتى نتحصل على عجينة لينة و طرية
نبسطها سمك 0.5 سم و نقطعها بالقالب ونضعها في صينية و ندخلها الفرن 180 درجة
حوالي 10 د
نتركها تبرد و نلصق كل حبتين بالمربى المشمش و نزينها بالشكولاتة و البسكويت
المطحون