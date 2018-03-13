بيتزا رولي ~~~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
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Setif
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أنثى
#1
السلام عليكم

بيتزا رولي بعجينة العشر دقائق


مقادير عجين العشر دقائق

2 كؤوس ماء دافي ، 2 ملاعق كبيرة حليب بودرة+

2 كؤوس طحين، 2 ملاعق خميرة الخبز +

.ملح، 2 ملاعق سكر

نمزج هذه المقادير في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس


ثم نترك الخليط يختمر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق



لهذا سميت بعجين العشر دقائق


IMG_20180313_113515.jpg

صلصة الطماطم : 2 حبات طماطم +مغرفة طماطم مركزة + زييت +توابل +مليح
توضع المقادير فوق النار حتى تصبح صلصة جاهزة.

الحشو:كاشير +زيتون أخضر +فلفل + صدر بعد متقليه..

IMG_20180313_155152.jpg
الطريقة

يفرد العجين بالمدلك ...ثم يدهن بصلصة الطماطم
ثم تغطى بباقي الحشوة
ثم يلف العجين على على شكل اسطواني
و يقطع كيما في صورة.
IMG_20180313_155234.jpg

IMG_20180313_154859.jpg
IMG_20180313_154819.jpg ثم نضع البيتزا في صفيحة مدهونة بقليل من الزيت
IMG_20180313_155032.jpg

ثم يوضع في الفرن الى ان تطهى و تصبح ذهبية اللون

IMG_20180313_155052.jpg
 

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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
على الموضوع المتميز
ننتظر منك الجديد
تحياتـــي
وااااصل
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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الإعجابات
9,980
النقاط
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الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
على الموضوع المتميز
ننتظر منك الجديد
تحياتـــي
وااااصل
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وعليكم السلام ورحمة الله
وفيك بركة..شكرا اخي
نورت بمرورك 😊
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,503
الإعجابات
41,527
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم حبيبتي اشواق
الله يبارك مشاء الله
يعطيك الصحة عجبتني الفكرة بزاف رح نجربها ان شاء الله
بصحتكم
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,382
الإعجابات
9,980
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#5
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم حبيبتي اشواق
الله يبارك مشاء الله
يعطيك الصحة عجبتني الفكرة بزاف رح نجربها ان شاء الله
بصحتكم
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وعليكم السلام اسووم
يسلمك حبيبتي
نورتييي 😍😍
 
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