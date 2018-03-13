أشــواق 19
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السلام عليكم
بيتزا رولي بعجينة العشر دقائق
مقادير عجين العشر دقائق
بيتزا رولي بعجينة العشر دقائق
مقادير عجين العشر دقائق
2 كؤوس ماء دافي ، 2 ملاعق كبيرة حليب بودرة+
2 كؤوس طحين، 2 ملاعق خميرة الخبز +
.ملح، 2 ملاعق سكر
نمزج هذه المقادير في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس
ثم نترك الخليط يختمر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق
لهذا سميت بعجين العشر دقائق
صلصة الطماطم : 2 حبات طماطم +مغرفة طماطم مركزة + زييت +توابل +مليح
توضع المقادير فوق النار حتى تصبح صلصة جاهزة.
الحشو:كاشير +زيتون أخضر +فلفل + صدر بعد متقليه..
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