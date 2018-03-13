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بيتزا رولي بعجينة العشر دقائق





مقادير عجين العشر دقائق

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2 كؤوس ماء دافي ، 2 ملاعق كبيرة حليب بودرة+​

2 كؤوس طحين، 2 ملاعق خميرة الخبز + ​

.ملح، 2 ملاعق سكر ​

نمزج هذه المقادير في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس​

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ثم نترك الخليط يختمر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق ​



لهذا سميت بعجين العشر دقائق​







صلصة الطماطم : 2 حبات طماطم +مغرفة طماطم مركزة + زييت +توابل +مليح

توضع المقادير فوق النار حتى تصبح صلصة جاهزة.​

الحشو:كاشير +زيتون أخضر +فلفل + صدر بعد متقليه..​