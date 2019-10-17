كيكة المقلاة دون فرن

آية نور اليقين
:: نجمة اللمة ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
راح نزل لكم كيكة المقلاة بكل تفاصيلها كنت نزلت الصور من قبل في ركن من أركان قسم الطبخ
المقادير
3بيض
كاس ونصف فرينة (طحين أبيض)
نصف كاس زيت
100غ فلان شوكولاته
أو يمكن نعوضه 90غ سكر وملعقة كاكاو
صراحة خدمتها بالفلان وضفت كاكاو من أجل اللون البني قاتم
نصف كاس حليب
ملعقة كبيرة خميرة حلويات
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة خل
الطريقة
بخلاط نخلط جيداً بيض مع فلان ونضيف عليه الزيت ونخلط ونضيف الحليب ونخلط كما كيك عادي
ونضيف على الخليط المواد الجافة فرينة ورشة ملح وخميرة حلوة وبيكربونات ونخلط الكل ونضيف الخل ونخلط جيدا ونقسم الخليط الى 3 أجزاء متساوية نقسمه في صحن خاص بالحساء (كما نقولوا حنا غرفية ) ونأخذ مقلاة غير لاصقة خاصة بكراب يكون عرضها 28سم وندهنها بالزيت ونسكب الخليط الأول ونضعها على نار هادئه الى متوسطة ونغطيها حتى تطها لازم من تحطي يدك تحسيها ناشفة من فوق
بعدم يطيب تنركه يبرد
ونطلع شانتي
كاس حليب بارد
كاس غبرة شانتيه
من ملعقة حتى 2كاكاو حسب درجة اللون لي تحبيها
نأخذ كيك ونقصه دوائر متساوية لازم تنحي الأطراف وتزينها بكريمة الشانتيه بين طبقة وطبقة نغطي التارتة بكريمة الشانتيه ونزينها من الحواف بالمكسرات ومن فوق بشانتية وقناش الشوكولاته عبارة على نصف كاس كرام فراش ساخن ونضيف له نصف كاس شوكولاته ونحرك حتى تذوب ومن تبرد نسكبها في وسط كيكة وتزين دائما يكون إختياري فهو فضاء واسع وأذواق مختلفة
ان شاء الله حبيبتي نكون وفقت في الشرح
راح نزل لكم كيكة المقلاة بكل تفاصيلها كنت نزلت الصور من قبل في ركن من أركان قسم الطبخ
المقادير
3بيض
كاس ونصف فرينة (طحين أبيض)
نصف كاس زيت
100غ فلان شوكولاته
أو يمكن نعوضه 90غ سكر وملعقة كاكاو
صراحة خدمتها بالفلان وضفت كاكاو من أجل اللون البني قاتم
نصف كاس حليب
ملعقة كبيرة خميرة حلويات
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة خل
الطريقة
بخلاط نخلط جيداً بيض مع فلان ونضيف عليه الزيت ونخلط ونضيف الحليب ونخلط كما كيك عادي
ونضيف على الخليط المواد الجافة فرينة ورشة ملح وخميرة حلوة وبيكربونات ونخلط الكل ونضيف الخل ونخلط جيدا ونقسم الخليط الى 3 أجزاء متساوية نقسمه في صحن خاص بالحساء (كما نقولوا حنا غرفية ) ونأخذ مقلاة غير لاصقة خاصة بكراب يكون عرضها 28سم وندهنها بالزيت ونسكب الخليط الأول ونضعها على نار هادئه الى متوسطة ونغطيها حتى تطها لازم من تحطي يدك تحسيها ناشفة من فوق
بعدم يطيب تنركه يبرد
ونطلع شانتي
كاس حليب بارد
كاس غبرة شانتيه
من ملعقة حتى 2كاكاو حسب درجة اللون لي تحبيها
نأخذ كيك ونقصه دوائر متساوية لازم تنحي الأطراف وتزينها بكريمة الشانتيه بين طبقة وطبقة نغطي التارتة بكريمة الشانتيه ونزينها من الحواف بالمكسرات ومن فوق بشانتية وقناش الشوكولاته عبارة على نصف كاس كرام فراش ساخن ونضيف له نصف كاس شوكولاته ونحرك حتى تذوب ومن تبرد نسكبها في وسط كيكة وتزين دائما يكون إختياري فهو فضاء واسع وأذواق مختلفة
ان شاء الله حبيبتي نكون وفقت في الشرح