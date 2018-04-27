مشكلتي ضميري يؤنبني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
587
الإعجابات
3,521
النقاط
51
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أنا إمرأة في الثلاثينات من دولة عربية متزوجة ولي أطفال
حياتي الحمد لله من جميع الجوانب
مع زوجي وماديا ولي أولاد كل ما تطلبه المرأة من راحة عندي
الحمد لله على نعمه كثيرة كانت أو قليلة

مشكلتي يا ناس ضميري
طلبت من زوجي أن أسجل في أحد المواقع للتواصل فرفض رفضا قاطعا لأنني سبق وسجلت وحدثت معي مشاكل مع المنتسبين على الخاص .... وانتهت بأن غادرته للأبد ...

الحيت كثيرا لأنني أعيش بعيدة عن أهلي ومعظم أوقاتي وحيدة لأنه يعمل طوال اليوم وأحيانا يغيب أسبوع كامل
هو طيب القلب وأحن رجل على الاطلاق
ولخوفه علي ولأنه رثى لحالي قبل أن أسجل ولكن بشرط أن أسجل على أنني رجل ،بعد تردد كبير قبلت لأنني كنت أحب أن أتواصل مع الناس ،وفي نظري فرصة لا تعوض.

وبالفعل سجلت على أنني رجل وباسم رجل وتعاملي رجل
ويشهد الله أنني حتى وأنا رجل ،أتعامل مع الجميع باحترام وعاملني الجميع بدورهم باحترام ،وصارت بيننا الفة طيبة في الله
والآن ضميري يؤنبني مع أنني نفذت شرط زوجي وطاعة الزوج فرض
لكن لو لم أقبل لما سجلت نهائيا
زوجي ليس من النوع الذي يشك أبدا
إنما غيور ويخاف علي لأنني طيبة زيادة عن اللزوم وأخدع بسهولة
لا ألومه على الاطلاق
والان مشكلتي مع ضميري الذي يعذبني صبح مساء ولا أجد طريقا للخلاص
أتابعكم منذ مدة وأحسست أنه بإمكانكم مساعدتي
ماذا لو اكتشفت أن الشخص الذي كان يتعامل معك طوال مدة طويلة هو امرأة وليس رجل ؟
هل ستقرأ له العذر ؟
هل ستقاطعه ؟
أم ستدعو عليه لأنه كذب عليك ؟
هل أخرج نهائيا دون عودة لينتهي كذبي؟

إخوتي أخواتي أرجو منكم المساعدة مهما كانت الردود قاسية فأنا أستأهل كل قسوة في نظري ....
والسلام عليكم​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,281
الإعجابات
48,512
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
والله أقرأ كلامك وابتسم، واضح لِما زوجك يخشى عليك من هذا العالم الموحش ^^
طيبة قلبك واضحة من حروفك، لي عودة أختي الكريمة لأقدم رأيي ان شاء الله
وأسأل الله أن يوفقك ويسعدك دنيا وآخرة​
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,882
الإعجابات
37,206
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي بالنسبة لي عادي لو كان وراء عضوية رجل امراة
ان كان سبب وضع عضوية الرجل هو الحماية
والعكس لا يعجبني ابدا فمن يضع نفسه بعضوية امراة وهو في الواقع رجل فهو خبيث اشد الخبث ولن يقبل منه

معذورة اختي وخاصة بعد ان طلب منك زوجك هذا فمن الواجب طاعته
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,009
الإعجابات
4,715
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#4
سلاام حنونة
والله مستغربة جدا أنا شخصيا لو كنت مكانك لما فعلت هذا ..لأني ببساطة أحب تعامل بشخصيتي أنا .. كا بإمكانك أن لا تقبلي ..هناك العديد من المنتديات والمواقع الخاصة بنساء وحبذ لو اشتركتي فيها أحسن ...يعني تتلقينا الكلام من رجال على أساس أنك رجل!!!وفي الواقع أنت أنثى!!!عجيب هذا الأمر
نصيحتي أتركي هذا الموقع ..قومي بتسجيل على أنك أنثى ..أو أخرجي منه نهائيا ...والأفضل أن تطيعي زوجك هو يخاف عليك وهذا من حقه
هذا هو رأيي شخصي
مع تمنياتي لك بالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.