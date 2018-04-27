السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أنا إمرأة في الثلاثينات من دولة عربية متزوجة ولي أطفال

حياتي الحمد لله من جميع الجوانب

مع زوجي وماديا ولي أولاد كل ما تطلبه المرأة من راحة عندي

الحمد لله على نعمه كثيرة كانت أو قليلة



مشكلتي يا ناس ضميري

طلبت من زوجي أن أسجل في أحد المواقع للتواصل فرفض رفضا قاطعا لأنني سبق وسجلت وحدثت معي مشاكل مع المنتسبين على الخاص .... وانتهت بأن غادرته للأبد ...



الحيت كثيرا لأنني أعيش بعيدة عن أهلي ومعظم أوقاتي وحيدة لأنه يعمل طوال اليوم وأحيانا يغيب أسبوع كامل

هو طيب القلب وأحن رجل على الاطلاق

ولخوفه علي ولأنه رثى لحالي قبل أن أسجل ولكن بشرط أن أسجل على أنني رجل ،بعد تردد كبير قبلت لأنني كنت أحب أن أتواصل مع الناس ،وفي نظري فرصة لا تعوض.



وبالفعل سجلت على أنني رجل وباسم رجل وتعاملي رجل

ويشهد الله أنني حتى وأنا رجل ،أتعامل مع الجميع باحترام وعاملني الجميع بدورهم باحترام ،وصارت بيننا الفة طيبة في الله

والآن ضميري يؤنبني مع أنني نفذت شرط زوجي وطاعة الزوج فرض

لكن لو لم أقبل لما سجلت نهائيا

زوجي ليس من النوع الذي يشك أبدا

إنما غيور ويخاف علي لأنني طيبة زيادة عن اللزوم وأخدع بسهولة

لا ألومه على الاطلاق

والان مشكلتي مع ضميري الذي يعذبني صبح مساء ولا أجد طريقا للخلاص

أتابعكم منذ مدة وأحسست أنه بإمكانكم مساعدتي

ماذا لو اكتشفت أن الشخص الذي كان يتعامل معك طوال مدة طويلة هو امرأة وليس رجل ؟

هل ستقرأ له العذر ؟

هل ستقاطعه ؟

أم ستدعو عليه لأنه كذب عليك ؟

هل أخرج نهائيا دون عودة لينتهي كذبي؟



إخوتي أخواتي أرجو منكم المساعدة مهما كانت الردود قاسية فأنا أستأهل كل قسوة في نظري ....

والسلام عليكم​