سلسلة / فقر مونطال / " العدد 6 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم

في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص

و عذرا على انقطاع السلسلة نظرا لظروف خارجة عن نطاقنا

المهم أهلا و سهلا و مرحبا بكم في سلسلة :

و موضوع هذا العدد ... هو :

" حرية اللباس ... و تيزي فو "

بون ... جماعة الخير ... الظواهر المدرحة تفرض روحها على الساحة .... و الله يبعد علينا و عليكم البلا و المصايب نشالله ... و يهدينا الصراط المستقيم و يبثتنا عليه نشالله

في قضية اللبسة الي راها دايرة التير و الي الكثير يلاحظها بصح ما يلقيش لها بال ... يعني و الله العظيم ق تقعد توحد في مولاك و كي تقعد تخمم فيها وحدك تمرض تاع الصح ههه

و ابداوها من الفوق للتحت ...

نبداو بمجموعة القبعات و الكاسكيطات ... يا دين الله ... مش راح نهدر عليها ياسر هذي لاني ما لقيتش وش نقول عليها صراحةً

اشكال و زخارف غريبة الشكل و التشكيل ... و يلبسها صاحبنا و تلقاه يدور عادي بكل روح رياضية

خلونا من القبعات لاني مش ملاحظها ياسر صراحة ...

نجو للأقمصة و التريكوات ... يا عجابة الله ... واحد لابس تريكو مزركش بكل الالوان الزاهية و الربيعية في عز الشتا ... الاخر لابس تريكو مزخرف فيه كلمات

مش عارف بأي لغة وقيلا بلغة بابل و كلمات لا أراكم الله ... يعطيك يلبس و خلاص و يعطيك يجيب حاجة بيزار يبريزي بيها القاشي

نزيدو نروحو لصنف السروايل يا عجابة الله ... و السراويل هي لي دات الصدارة في موسوعة الغرائب و العجائب العالمية

ما نهدروش على التقطاع تاع السراويل ... و ما نهدروش على السروال الطايح . .. و ما نهدورش على و على

يا ناس ... راني دخت انا خلاص ههه ... نهدر على السراويل الملونة بالالوان الزاهية ههه

يا عجابة الله ... تراس في عمرو مش عارف قداه ... لابس سروال أحمر !!! و الاخر لابس سروال أصفر ... والثاني سروال مش عارف وش لونو

و يعجبك السروال مطلس من كل جيه ... و الله ق شبع الواحد من المكر المبين هذا ههه

يان اتقوا مولاكم و الله هههه هذا الشي عيب ...

بلا ما نهدرو ع الملابس النسائية و الكشف الكبير لي راه صاري تحت ...

و الشي الي خلى الامور هذي تولي ع العلن هو الكذبة المعروفة بحرية الملبس ...

ناس اللمة و رواد واش راك تهدر و كل الطاقم اللماوي ... ماكمش تشوفو ... انو واجب علينا نصنفو هذي الفئة من الناس لي عندهم فقر مونطال !!