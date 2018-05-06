البراكة كيفاه أثرت فيكم ؟؟

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 20 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,256
- الإعجابات
- 58,929
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في يوم من الأيام استيقظت @لؤلؤة قسنطينة قسنطينة باكرا ..كان الجو ممطرا
والسماء ملبدة بالغيوم...ايا stop stop
لاتكونو صدقتو بلي راني نكتب في تعبير كتابي
اي ميس يو منتدى واش راك تهدر
اي ميس شعب اللمة
اي ميس اول اول
خاطيني لونجليهلكت لغة الناس صوري صوري اينجليش
لاعلينا نرجعو للموضوع
جيت نهدر على وحد البراكة مازالت عندنا
لي هي النسا لكبارات وعجايز زمان
لي مازالو محافظات على التقاليد لي ترباو عليها
كيما جداتنا
وعجوزتي
تنوض تصلي الفجر وتطيب ديك القهوة من يديها وتوجد السنيوة كيما كانت زمان على ديدانها
وكي قرب رمضان الفرحة شفتها في عينيها
شرات التوابل وحضرتهم بنفسها في الدار ورحاتهم
نقات الفريك وخباتو
كل يوم تدعي بالخير وتقولنا ربي يلحقنا للشهر الفضيل
روماركيت بلي الكبار هاذو يفرحو بالمناسبات الدينية اكثر من هاذ الجيل
هاذو هوما البراكة تاع الصح
تدخل تلقاها متبسمة في وجهك
رابطة راسها بمحرمة ولابسة قندورة كمامها طوال الحشمة والحيا
وكي تخرج تدير العجار واللحفاية
وكي تفوت على جماعة رجال تهبط راسها وتحشم
بالرغم من انو راجلها توفى من بكري الا انها مازالت صايناتو
كيفاه يادرى هاذي
جابت 10 ولاد ورباتهم في ديك الظروف
وخرجو نسا ورجال
حنا نتعلمو من حكمتهم
من هدرتهم
من معاملتهم بالنسبة لينا راهم مدرسة كبيرة للحياة
لي عندو براكة كيما هاذي في حياتو
يحترمها ويحطها فوق راسو
لأنو هاذ الناس تقريبا ينقرضوا
احكولنا على جدودكم وعلى ناس كبار تعرفوهم عندهم تأثير ايجابي في حياتكم ؟؟
تقبلوا تحياتي
في يوم من الأيام استيقظت @لؤلؤة قسنطينة قسنطينة باكرا ..كان الجو ممطرا
والسماء ملبدة بالغيوم...ايا stop stop
لاتكونو صدقتو بلي راني نكتب في تعبير كتابي
اي ميس يو منتدى واش راك تهدر
اي ميس شعب اللمة
اي ميس اول اول
خاطيني لونجلي
لاعلينا نرجعو للموضوع
جيت نهدر على وحد البراكة مازالت عندنا
لي هي النسا لكبارات وعجايز زمان
لي مازالو محافظات على التقاليد لي ترباو عليها
كيما جداتنا
وعجوزتي
تنوض تصلي الفجر وتطيب ديك القهوة من يديها وتوجد السنيوة كيما كانت زمان على ديدانها
وكي قرب رمضان الفرحة شفتها في عينيها
شرات التوابل وحضرتهم بنفسها في الدار ورحاتهم
نقات الفريك وخباتو
كل يوم تدعي بالخير وتقولنا ربي يلحقنا للشهر الفضيل
روماركيت بلي الكبار هاذو يفرحو بالمناسبات الدينية اكثر من هاذ الجيل
هاذو هوما البراكة تاع الصح
تدخل تلقاها متبسمة في وجهك
رابطة راسها بمحرمة ولابسة قندورة كمامها طوال الحشمة والحيا
وكي تخرج تدير العجار واللحفاية
وكي تفوت على جماعة رجال تهبط راسها وتحشم
بالرغم من انو راجلها توفى من بكري الا انها مازالت صايناتو
كيفاه يادرى هاذي
جابت 10 ولاد ورباتهم في ديك الظروف
وخرجو نسا ورجال
حنا نتعلمو من حكمتهم
من هدرتهم
من معاملتهم بالنسبة لينا راهم مدرسة كبيرة للحياة
لي عندو براكة كيما هاذي في حياتو
يحترمها ويحطها فوق راسو
لأنو هاذ الناس تقريبا ينقرضوا
احكولنا على جدودكم وعلى ناس كبار تعرفوهم عندهم تأثير ايجابي في حياتكم ؟؟
تقبلوا تحياتي