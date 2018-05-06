البراكة كيفاه أثرت فيكم ؟؟



في يوم من الأيام استيقظت

والسماء ملبدة بالغيوم...ايا stop stop السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي يوم من الأيام استيقظت @لؤلؤة قسنطينة قسنطينة باكرا ..كان الجو ممطراوالسماء ملبدة بالغيوم...ايا stop stop

لاتكونو صدقتو بلي راني نكتب في تعبير كتابي



اي ميس يو منتدى واش راك تهدر

اي ميس شعب اللمة

اي ميس اول اول

خاطيني لونجلي



لاعلينا نرجعو للموضوع لاتكونو صدقتو بلي راني نكتب في تعبير كتابياي ميس يو منتدى واش راك تهدراي ميس شعب اللمةاي ميس اول اولخاطيني لونجليلاعلينا نرجعو للموضوع



وحد البراكة مازالت عندنا

لي هي النسا لكبارات وعجايز زمان

لي مازالو محافظات على التقاليد لي ترباو عليها

كيما جداتنا

وعجوزتي

تنوض تصلي الفجر وتطيب ديك القهوة من يديها وتوجد السنيوة كيما كانت زمان على ديدانها

وكي قرب رمضان الفرحة شفتها في عينيها

شرات التوابل وحضرتهم بنفسها في الدار ورحاتهم

نقات الفريك وخباتو

كل يوم تدعي بالخير وتقولنا ربي يلحقنا للشهر الفضيل جيت نهدر علىمازالت عندنالي هيلي مازالو محافظات على التقاليد لي ترباو عليهاكيما جداتناوعجوزتيتنوض تصلي الفجر وتطيب ديك القهوة من يديها وتوجد السنيوة كيما كانت زمان على ديدانهاوكي قرب رمضان الفرحة شفتها في عينيهاشرات التوابل وحضرتهم بنفسها في الدار ورحاتهمنقات الفريك وخباتوكل يوم تدعي بالخير وتقولنا ربي يلحقنا للشهر الفضيل

روماركيت بلي الكبار هاذو يفرحو بالمناسبات الدينية اكثر من هاذ الجيل



تدخل تلقاها متبسمة في وجهك

رابطة راسها بمحرمة ولابسة قندورة كمامها طوال الحشمة والحيا

وكي تخرج تدير العجار واللحفاية

وكي تفوت على جماعة رجال تهبط راسها وتحشم هاذو هوما البراكة تاع الصحتدخل تلقاها متبسمة في وجهكرابطة راسها بمحرمة ولابسة قندورة كمامها طوال الحشمة والحياوكي تخرج تدير العجار واللحفايةوكي تفوت على جماعة رجال تهبط راسها وتحشم

بالرغم من انو راجلها توفى من بكري الا انها مازالت صايناتو

كيفاه يادرى هاذي

جابت 10 ولاد ورباتهم في ديك الظروف

وخرجو نسا ورجال

حنا نتعلمو من حكمتهم

من هدرتهم

من معاملتهم بالنسبة لينا راهم مدرسة كبيرة للحياة



لي عندو براكة كيما هاذي في حياتو

يحترمها ويحطها فوق راسو

لأنو هاذ الناس تقريبا ينقرضوا

احكولنا على جدودكم وعلى ناس كبار تعرفوهم عندهم تأثير ايجابي في حياتكم ؟؟