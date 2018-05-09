قريبا رمضان ...

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,551
الإعجابات
36,257
النقاط
451
#1
السلام عليكم خاوت وخواتاتي ناس اللمة الجزائرية موضوعي اليوم كالعادة ماهوش طويل و ان شاء اله فيه استفادة وافادة
بما انو قريب رمضان شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران خاوتي لي رجاء عندكم كل واحد يتفكر خوه من اللمة او اختو من اللمة
تدعيلو والله ماهي حاجة كبيرة خليو الحب هذا والاحترام اللي بيناتنا ينقل حتى للسماء عند من لا يرد من رفع يديه بالدعاء
كاين خوك لماوي مريض كاين اختك اللماوية تعبانة وكاين خوك لماوي ممكن انحرف ع الطريق تدعيلو بالهداية ولا اختك
والله ايام عظيمة شهر واحد كل ما تقوم للتراويح او تختم القرآن حاول تضع قائمة للاخوة اللماويين وخواتاتك وتبدا بالواحد
تدعيلو وكن واثق وموقن انو هذا الدعاء سيستجاب بحول الله ماهيش صعيبة وعندك بكل دعوة ملك يدعيلك وكاين وحدة عزيزة على قلبي ما تنساوهاش
في رمضان راهي ميتة ربي يرحمها اختي جهاد رحمها الله ضموها بالدعاء كي تدعولي وبارك الله في الجميع مسبقا ..
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,371
الإعجابات
48,759
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
والله سبقتني في هاد الموضوع
خاطر جربتو العام لي فات وحبيت نزيد نطرحو هاد العام ان شاء الله
لكن معليش المهم واحد فينا يذكر خوه، وكإضافة لموضوعك خويا حكيم
يقدر كل شخص يدير صندوق صغير ويحط فيه مجموعة قصاصات كل وحدة مكتوب
فيها اسم عضو وكل يوم قبل صلاة الفجر يدير قُرعة ويهز مجموعة
ويدعيلها معاه ويتفكرها في صلاتو، وبالنسبة للناس لي قاتلي
العام لي فات في موضوعي على الدعاء بأمر معين تفكرتهم كامل
ودعيتلهم كامل، وان شاء الله تكون أمورهم تحسنت وفرجت عليهم
ولي يحب كذلك يكتب الدعوة لي حاب الناس يدعيولو بيها يكتبها هنا معليش
ماشي عيب يمكن نجمعو عدة دعوات من عدة أعضاء وتكون مقبولة من عند ربي سبحانو
وتفرج على كل واحد مهموم، ربي يهنينا جميعا وربي يتقبل دعواتنا جميعا
وشكرا خويا حكيم على الموضوع بارك الله فيك
تحياتي​
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
829
الإعجابات
856
النقاط
31
الجنس
ذكر
#3
يا اخى
دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك موكل به
كلما دعا لأخيه بخير قال الملك : آمين و لك بمثل ذلك
الراوي: أبو الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الحديث هذا يبن صواب الدعاء لا خيك بظهر الغيب
 
classic girl

classic girl

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
92
الإعجابات
192
النقاط
5
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكمم و رحمة الله تعالى وبركاته
أخي فكرتكَ رائعةهو في الاول و الاخير
هذا الشهر مرة في العام وش فيها كي نحبو
بعضانا و نحبو الخير لبعضانا
يعني حتى دعاء بسيط يقدر يبدل حياة
اخ مهموم ، وش نقول ؟ أك كفيت ووفيت أخي
ان شاء الله يفوت هذا رمضان بخير
ويستجاب فيه دعاء و ربي يرحم الأخت جهاد
ربي يجيب اللي فيه الخير
مشكور و تقبل تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.