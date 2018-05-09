قريبا رمضان ...

السلام عليكم خاوت وخواتاتي ناس اللمة الجزائرية موضوعي اليوم كالعادة ماهوش طويل و ان شاء اله فيه استفادة وافادة

بما انو قريب رمضان شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران خاوتي لي رجاء عندكم كل واحد يتفكر خوه من اللمة او اختو من اللمة

تدعيلو والله ماهي حاجة كبيرة خليو الحب هذا والاحترام اللي بيناتنا ينقل حتى للسماء عند من لا يرد من رفع يديه بالدعاء

كاين خوك لماوي مريض كاين اختك اللماوية تعبانة وكاين خوك لماوي ممكن انحرف ع الطريق تدعيلو بالهداية ولا اختك

والله ايام عظيمة شهر واحد كل ما تقوم للتراويح او تختم القرآن حاول تضع قائمة للاخوة اللماويين وخواتاتك وتبدا بالواحد

تدعيلو وكن واثق وموقن انو هذا الدعاء سيستجاب بحول الله ماهيش صعيبة وعندك بكل دعوة ملك يدعيلك وكاين وحدة عزيزة على قلبي ما تنساوهاش

في رمضان راهي ميتة ربي يرحمها اختي جهاد رحمها الله ضموها بالدعاء كي تدعولي وبارك الله في الجميع مسبقا .. ​