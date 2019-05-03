قريبا تبدا راهو غالبك ولا راك غالبو ؟

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,951
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله

زوار واعضاء منتدى اللمة الطيبين مع اقتراب شهر الرحمة واغفران اقول لكم اللهم بلغنا رمضان

ان شاء الله تصوموه بالصحة والهنا والخير والمسرات

اليوم جا في بالي موضوع اضنه في وقته بما انو خاص برمضان

مانيش رايح نحكيلكم على التمكريش ولا التمشرير راهي حكات عليه اختي مريم قي موضوع طويل وعريض

ميم الفورماتاج تاع الكوازن و الماعن والعقول والملابس خلاص حكى عليه خويا كمال بالتفصيل الممل

انا حاب نحكي على ضاهرة تبدأمع بداية الشهر الفضيل وتنتهي يوم العيد الصباح

كامل نعرفو بلي مش كامل الناس تصوم نورمال كاين الي يصومو ذراع شغل من فوق القلب الله يهدينا

هاذو عندنا نقولو غلبهم رمضان .

مي كاين منهم اصناف مانيش نهدر على الي يغلبهم يتركو الصلاة ولا الي يرقدو النهار ويسهرو الليل ولا الي يسافر زعما للبعيد ويقولك نطبق الرخصة من حقي نفطر وكاين الي يغلبو رمضان يولي يتضارب وكاين الي يشريها للخضار على جال كيلو بطاطا وكاين الي يفاتن البوشي وووووووووووو كاين مئات الحالات

نهار تقولو علاش انعل ابليس يقولك غلبني رمضان

انا حبيت نهدر على صنف طيب وتقي يصوم ويصلي وما يتشاجرش وما يمنشرش بزاف مي عندو اوبصيون سبيسيال

مثلا في اول يوم من رمضان تتلاقى مع خويا @الامين محمد رايح يشري الدوارة تقولو يخي كاين بوشيي في الفيراج الاول بعد الدار يقولك لا لا نشريها من تيارت قالولي وحد البوشي يبيع الدوارة شابة .

وهي نورمال دوارة عادي معاها الزلوف وليبياص لخرين تاع معزو ولا خروف نهار يولي يوصفلك في البوشي الي حب يروح لبه تقول بالاك يبيع الدوارة تاع الزرافة ولا الغزال هنا تفهم بلي غلبو رمضان



كاين عندنا وحد العباد في رمضان يضربهم الجن على الماء تاع العنصر ولا المنبع غير تتلاقى بيه يقولك قالولي وحد لما راه في العنصر الفلاني يهبل حلو ويصفي الكلاوي .

تبوجي وتعاود تولي يقولك اهم قالولي كاين عنصر في الدخلة تاع المدية صافي فيه 0/100 كالكير

لو تعاندو يقولك كاين عنصر فيه ما زمزم نورمال
105839
كاين تاني عباد يموتو على الزلابية تاع بوفاريك انا شخصيا كليتها وما لقيتش فيها حاجة سبيسيال ماعدا رائحة الفاني او حاجة هك
نهار يولي يوصفلك فيها تقول مخترع الزلابية مازالو عايش وهو اونبرسون الي يبيعها في بوفاريك

وهي عادي السميد والزيت وال العسيلة وشوية ليسيبيس وانت كليت زلابية

ميم الشاربات في رمضان تولي بشلاغمها ويطلعوله شانها الي ما يعرفش يقول من واجبات الصوم

وهي حبات قارص والماء والسكر ووحد السموم مع الصبايغ تقدر في دارك تخدمها نووووووورمال

كيما العام الي فات انا شفت شاربات روز و زرقاء وتاني مارون ماعرفتش وش فاكهة تابعة

هاذيك المارون تشبه للقريزيل تاع بكري اذا تشفاولو والمشكل الناس دايرين لاشانالي تسقسيه يقولك انا مانقدرش نفطر بلا بيها وعلاش بلا بيها يبطل الصيام

وفي الاخير جماعة الحلويات سيرتو القلب لوز وليتارت سيترون

كاين عندنا واحد في مليانة يخدم ليتارت سيترون والحلويات لخرين يلزمك تدير لاشان قبل منتصف النهار

باش تصحلك حبيبات

والناس تدي بالمعارف والوصاية تقول فيزا وهو نورمال انا كليتو خترة ديجا ما عجبنيش وكي قلت ما عجبنيش قريب عاقبوني
واش انت هبلت هذا هو المخير 8000 للحبة ويحسبلك الباطة بعلفين ونضن ليكيسات تاني

يا ترى عندكم الناس كيما هاذو الي يضخمو الامور غير في رمضان ولا غير عندنا

اكيد كاين واذا مكاش انتضروهم اول ايام رمضان

 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,352
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ههههههههههه يعطيك الربح خويا نااصر ضحكت حتى المدام خلعتها
و راهي تزعف قريب وصلتني ندي طريحة ههههههههههههههههه

اصبر عليا غدوة نرد عليك نكون حاكم راسي بقهوة مزيرة هههههههههه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,951
النقاط
751
ما تخافش خويا الامين نقدر نقول خويا @حلم كبير ماشي انت
انتضر عودتك من عند البوشي غدا لترد ورد بالك يعطيك دوارة تاع زرافة راهي صعيبة فالتنقية 😂😅😂
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,961
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك انيوي باكا
لي عودة باذن الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top