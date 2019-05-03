قريبا تبدا راهو غالبك ولا راك غالبو ؟

كاين تاني عباد يموتو على الزلابية تاع بوفاريك انا شخصيا كليتها وما لقيتش فيها حاجة سبيسيال ماعدا رائحة الفاني او حاجة هك

نهار يولي يوصفلك فيها تقول مخترع الزلابية مازالو عايش وهو اونبرسون الي يبيعها في بوفاريك



وهي عادي السميد والزيت وال العسيلة وشوية ليسيبيس وانت كليت زلابية



ميم الشاربات في رمضان تولي بشلاغمها ويطلعوله شانها الي ما يعرفش يقول من واجبات الصوم



وهي حبات قارص والماء والسكر ووحد السموم مع الصبايغ تقدر في دارك تخدمها نووووووورمال



كيما العام الي فات انا شفت شاربات روز و زرقاء وتاني مارون ماعرفتش وش فاكهة تابعة



هاذيك المارون تشبه للقريزيل تاع بكري اذا تشفاولو والمشكل الناس دايرين لاشانالي تسقسيه يقولك انا مانقدرش نفطر بلا بيها وعلاش بلا بيها يبطل الصيام



وفي الاخير جماعة الحلويات سيرتو القلب لوز وليتارت سيترون



كاين عندنا واحد في مليانة يخدم ليتارت سيترون والحلويات لخرين يلزمك تدير لاشان قبل منتصف النهار



باش تصحلك حبيبات



والناس تدي بالمعارف والوصاية تقول فيزا وهو نورمال انا كليتو خترة ديجا ما عجبنيش وكي قلت ما عجبنيش قريب عاقبوني

واش انت هبلت هذا هو المخير 8000 للحبة ويحسبلك الباطة بعلفين ونضن ليكيسات تاني



يا ترى عندكم الناس كيما هاذو الي يضخمو الامور غير في رمضان ولا غير عندنا



اكيد كاين واذا مكاش انتضروهم اول ايام رمضان