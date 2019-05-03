قريبا تبدا راهو غالبك ولا راك غالبو ؟

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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طاقم المشرفين
السلام عليكم ورحمة الله
زوار واعضاء منتدى اللمة الطيبين مع اقتراب شهر الرحمة واغفران اقول لكم اللهم بلغنا رمضان
ان شاء الله تصوموه بالصحة والهنا والخير والمسرات
اليوم جا في بالي موضوع اضنه في وقته بما انو خاص برمضان
مانيش رايح نحكيلكم على التمكريش ولا التمشرير راهي حكات عليه اختي مريم قي موضوع طويل وعريض
ميم الفورماتاج تاع الكوازن و الماعن والعقول والملابس خلاص حكى عليه خويا كمال بالتفصيل الممل
انا حاب نحكي على ضاهرة تبدأمع بداية الشهر الفضيل وتنتهي يوم العيد الصباح
كامل نعرفو بلي مش كامل الناس تصوم نورمال كاين الي يصومو ذراع شغل من فوق القلب الله يهدينا
هاذو عندنا نقولو غلبهم رمضان .
مي كاين منهم اصناف مانيش نهدر على الي يغلبهم يتركو الصلاة ولا الي يرقدو النهار ويسهرو الليل ولا الي يسافر زعما للبعيد ويقولك نطبق الرخصة من حقي نفطر وكاين الي يغلبو رمضان يولي يتضارب وكاين الي يشريها للخضار على جال كيلو بطاطا وكاين الي يفاتن البوشي وووووووووووو كاين مئات الحالات
نهار تقولو علاش انعل ابليس يقولك غلبني رمضان
انا حبيت نهدر على صنف طيب وتقي يصوم ويصلي وما يتشاجرش وما يمنشرش بزاف مي عندو اوبصيون سبيسيال
مثلا في اول يوم من رمضان تتلاقى مع خويا @الامين محمد رايح يشري الدوارة تقولو يخي كاين بوشيي في الفيراج الاول بعد الدار يقولك لا لا نشريها من تيارت قالولي وحد البوشي يبيع الدوارة شابة .
وهي نورمال دوارة عادي معاها الزلوف وليبياص لخرين تاع معزو ولا خروف نهار يولي يوصفلك في البوشي الي حب يروح لبه تقول بالاك يبيع الدوارة تاع الزرافة ولا الغزال هنا تفهم بلي غلبو رمضان
كاين عندنا وحد العباد في رمضان يضربهم الجن على الماء تاع العنصر ولا المنبع غير تتلاقى بيه يقولك قالولي وحد لما راه في العنصر الفلاني يهبل حلو ويصفي الكلاوي .
تبوجي وتعاود تولي يقولك اهم قالولي كاين عنصر في الدخلة تاع المدية صافي فيه 0/100 كالكير
لو تعاندو يقولك كاين عنصر فيه ما زمزم نورمال
كاين تاني عباد يموتو على الزلابية تاع بوفاريك انا شخصيا كليتها وما لقيتش فيها حاجة سبيسيال ماعدا رائحة الفاني او حاجة هك
نهار يولي يوصفلك فيها تقول مخترع الزلابية مازالو عايش وهو اونبرسون الي يبيعها في بوفاريك
وهي عادي السميد والزيت وال العسيلة وشوية ليسيبيس وانت كليت زلابية
ميم الشاربات في رمضان تولي بشلاغمها ويطلعوله شانها الي ما يعرفش يقول من واجبات الصوم
وهي حبات قارص والماء والسكر ووحد السموم مع الصبايغ تقدر في دارك تخدمها نووووووورمال
كيما العام الي فات انا شفت شاربات روز و زرقاء وتاني مارون ماعرفتش وش فاكهة تابعة
هاذيك المارون تشبه للقريزيل تاع بكري اذا تشفاولو والمشكل الناس دايرين لاشانالي تسقسيه يقولك انا مانقدرش نفطر بلا بيها وعلاش بلا بيها يبطل الصيام
وفي الاخير جماعة الحلويات سيرتو القلب لوز وليتارت سيترون
كاين عندنا واحد في مليانة يخدم ليتارت سيترون والحلويات لخرين يلزمك تدير لاشان قبل منتصف النهار
باش تصحلك حبيبات
والناس تدي بالمعارف والوصاية تقول فيزا وهو نورمال انا كليتو خترة ديجا ما عجبنيش وكي قلت ما عجبنيش قريب عاقبوني
واش انت هبلت هذا هو المخير 8000 للحبة ويحسبلك الباطة بعلفين ونضن ليكيسات تاني
يا ترى عندكم الناس كيما هاذو الي يضخمو الامور غير في رمضان ولا غير عندنا
اكيد كاين واذا مكاش انتضروهم اول ايام رمضان
زوار واعضاء منتدى اللمة الطيبين مع اقتراب شهر الرحمة واغفران اقول لكم اللهم بلغنا رمضان
ان شاء الله تصوموه بالصحة والهنا والخير والمسرات
اليوم جا في بالي موضوع اضنه في وقته بما انو خاص برمضان
مانيش رايح نحكيلكم على التمكريش ولا التمشرير راهي حكات عليه اختي مريم قي موضوع طويل وعريض
ميم الفورماتاج تاع الكوازن و الماعن والعقول والملابس خلاص حكى عليه خويا كمال بالتفصيل الممل
انا حاب نحكي على ضاهرة تبدأمع بداية الشهر الفضيل وتنتهي يوم العيد الصباح
كامل نعرفو بلي مش كامل الناس تصوم نورمال كاين الي يصومو ذراع شغل من فوق القلب الله يهدينا
هاذو عندنا نقولو غلبهم رمضان .
مي كاين منهم اصناف مانيش نهدر على الي يغلبهم يتركو الصلاة ولا الي يرقدو النهار ويسهرو الليل ولا الي يسافر زعما للبعيد ويقولك نطبق الرخصة من حقي نفطر وكاين الي يغلبو رمضان يولي يتضارب وكاين الي يشريها للخضار على جال كيلو بطاطا وكاين الي يفاتن البوشي وووووووووووو كاين مئات الحالات
نهار تقولو علاش انعل ابليس يقولك غلبني رمضان
انا حبيت نهدر على صنف طيب وتقي يصوم ويصلي وما يتشاجرش وما يمنشرش بزاف مي عندو اوبصيون سبيسيال
مثلا في اول يوم من رمضان تتلاقى مع خويا @الامين محمد رايح يشري الدوارة تقولو يخي كاين بوشيي في الفيراج الاول بعد الدار يقولك لا لا نشريها من تيارت قالولي وحد البوشي يبيع الدوارة شابة .
وهي نورمال دوارة عادي معاها الزلوف وليبياص لخرين تاع معزو ولا خروف نهار يولي يوصفلك في البوشي الي حب يروح لبه تقول بالاك يبيع الدوارة تاع الزرافة ولا الغزال هنا تفهم بلي غلبو رمضان
كاين عندنا وحد العباد في رمضان يضربهم الجن على الماء تاع العنصر ولا المنبع غير تتلاقى بيه يقولك قالولي وحد لما راه في العنصر الفلاني يهبل حلو ويصفي الكلاوي .
تبوجي وتعاود تولي يقولك اهم قالولي كاين عنصر في الدخلة تاع المدية صافي فيه 0/100 كالكير
لو تعاندو يقولك كاين عنصر فيه ما زمزم نورمال
كاين تاني عباد يموتو على الزلابية تاع بوفاريك انا شخصيا كليتها وما لقيتش فيها حاجة سبيسيال ماعدا رائحة الفاني او حاجة هك
نهار يولي يوصفلك فيها تقول مخترع الزلابية مازالو عايش وهو اونبرسون الي يبيعها في بوفاريك
وهي عادي السميد والزيت وال العسيلة وشوية ليسيبيس وانت كليت زلابية
ميم الشاربات في رمضان تولي بشلاغمها ويطلعوله شانها الي ما يعرفش يقول من واجبات الصوم
وهي حبات قارص والماء والسكر ووحد السموم مع الصبايغ تقدر في دارك تخدمها نووووووورمال
كيما العام الي فات انا شفت شاربات روز و زرقاء وتاني مارون ماعرفتش وش فاكهة تابعة
هاذيك المارون تشبه للقريزيل تاع بكري اذا تشفاولو والمشكل الناس دايرين لاشانالي تسقسيه يقولك انا مانقدرش نفطر بلا بيها وعلاش بلا بيها يبطل الصيام
وفي الاخير جماعة الحلويات سيرتو القلب لوز وليتارت سيترون
كاين عندنا واحد في مليانة يخدم ليتارت سيترون والحلويات لخرين يلزمك تدير لاشان قبل منتصف النهار
باش تصحلك حبيبات
والناس تدي بالمعارف والوصاية تقول فيزا وهو نورمال انا كليتو خترة ديجا ما عجبنيش وكي قلت ما عجبنيش قريب عاقبوني
واش انت هبلت هذا هو المخير 8000 للحبة ويحسبلك الباطة بعلفين ونضن ليكيسات تاني
يا ترى عندكم الناس كيما هاذو الي يضخمو الامور غير في رمضان ولا غير عندنا
اكيد كاين واذا مكاش انتضروهم اول ايام رمضان