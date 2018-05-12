برنامج الطبخ الرمضاني

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,214
الإعجابات
27,678
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1

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رمضان مبارك وكل رمضان وأنتم بخير لماويات ولماويين
نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين وأن يعيننا
على طاعته وحسن عبادته

ككل عام وسعياً منّا لتقديم كل جديد وحصري
أحببنا أن نطل عليكم أنا @سكون الفجر وأختي @أم ياسمينdz
من خلال برنامج لطيف ستحبونه إن شاء الله وهو


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سيبدأ البرنامج مع 21-05-2018 وهو أول إثنين في شهر رمضان المبارك
وسأطل عليكم بوصفات جديدة في كل مرة كما ستطل عليكم الأخت @أم ياسمينdz
بوصفاتها المميزة كحضورها

أوقات عرض البرنامج ...
من الإثنين وحتى الخميس إن شاء الله
سأطل عليكم يومين من كل أسبوع وهذا هو الحال مع شيفتنا @أم ياسمينdz

البرنامج لتقديم وصفات جديدة في الشهر الفضيل
وسيكون بإشرافي وإشراف أختي @أم ياسمينdz

جهزوا الأقلام والأوراق وأقتربوا لتدونوا كل وصفة جديدة تمر عليكم
وأنتِ عزيزتي شاركينا متعة الطبخ وقدمي لأسرتك كل ما هو لذيذ

نرجوا أن تكونوا على الموعد بإذن الله


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