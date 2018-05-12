شارك مع اصدقائك مسابقات اللمة الرمضانية

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اللهم بلغنا رمضان
مع اللمة أنت الرابح
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رمضان مع اللمة دايما انت الرابح
افتتاحية الاقسام الرمضانية 1439 هـ الموافق لـ2018
مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان مفتوحة بعد العصر الى غاية المغرب .
المسابقة الدينية الأسبوعية
المسابقة الثقافية الرمضانية
رمضان مع اللمة دايما انت الرابح
اذا لديك استفسار ضعه هنا
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نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل
كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل
و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .
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