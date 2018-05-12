شارك مع اصدقائك مسابقات اللمة الرمضانية

بسم الله الرحمن الرحيم

مع اللمة أنت الرابح

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ر مضان مع اللمة دايما انت الرابح

نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل

كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل

و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .

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رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخيراللهم بلغنا رمضانرمضان مع اللمة دايما انت الرابحاذا لديك استفسار ضعه هنا- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -