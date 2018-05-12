شارك مع اصدقائك مسابقات اللمة الرمضانية

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
65
الإعجابات
299
النقاط
9
الجنس
ذكر
#1

بسم الله الرحمن الرحيم

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اللهم بلغنا رمضان

مع اللمة أنت الرابح
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رمضان مع اللمة دايما انت الرابح

افتتاحية الاقسام الرمضانية 1439 هـ الموافق لـ2018

مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان مفتوحة بعد العصر الى غاية المغرب .
المسابقة الدينية الأسبوعية
المسابقة الثقافية الرمضانية

رمضان مع اللمة دايما انت الرابح

اذا لديك استفسار ضعه هنا

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نتمنى لكم أوقات مليئة بالمعرفة و العلم و السعادة و التغذية الروحانية بقراءة القران و قيام الليل

كما نذكر انفسنا و اياكم بالصدقات و اكرام الضيف و مساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل

و هناك مفاجآت سيتم الاعلان عنها قريبا فيما يخص المسابقات الكبرى . . .

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فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,552
الإعجابات
5,120
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
نحن هنا وانا اول منشط هنا راح يقوم بمسابقة
احتاج منشط ثاني للمساعدة في عمل
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,393
الإعجابات
59,449
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#6
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,552
الإعجابات
5,120
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#6
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,410
الإعجابات
67,835
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#7
وعليكم السلام والرحمة
اهلا بك اخي
@فاعل الخير بالتوفيق لك
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#9
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,552
الإعجابات
5,120
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#9
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,393
الإعجابات
59,449
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#10
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#11
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,552
الإعجابات
5,120
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#15
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,323
الإعجابات
6,442
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#15

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسابقة جميلة وبإذن الله أكون من المشاركين فيها
وبارك الله في القائمين على هذه المسابقة المباركة
وفقكم الله
تحياتي
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#19
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,393
الإعجابات
59,449
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#19
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,393
الإعجابات
59,449
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#20
اهلا وسهلا بكم جميعا المسابقة انطلقت
تم وضع اسئلة الاسبوع الاول
أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية

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بالتوفيق ان شاءالله
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