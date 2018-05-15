مسابقة رمضان بعدستي

أهلاً وسهلاً بكم رواد وزوار ركن لقطات من تصويري

ورمضان مبارك وكل رمضان وأنتم بخير

وفقني الله وإياكم لكل خير

أحبتنا الكِرام نطل عليكم ككل سنة في شهر رمضان المبارك

مع مسابقتنا المميزة والشيقة

نرجوا أن تشاركونا أجمل ما تلتقطه عدساتكم

- لكل منتسب الحق في المشاركة في هذه المسابقة سواء الأعضاء أو المشرفين ما - عدا مشرفي قسم تقنيات التصوير ومعالجة الصور.

- المشاركة بصورة واحدة.

- أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه وأي مشاركة مقتبسة من النت تعتبر ملغاة وستحذف.

- ترسل الصور إلى مشرفي القسم برسالة خاصة وبدون حقوق ونحن بدورنا سنتولى كتابة الحقوق عليها.

- الفائز الأول في مسابقة العدد السابق لن يكون بإمكانه المشاركة في هذا العدد حتى نترك المجال لبقية الأعضاء.

- تستقبل المشاركات إبتداءاً من 2018.05.20 وآخر أجل هو 2018.06.13 .

الفائز بالمركز الأول:

يتم منحه 500 نقطة شرفية بالإضافة إلى وسام المركز الأول

الفائز بالمركز الثاني:

يتم منحه 300 نقطة شرفية بالإضافة إلى وسام المركز الثاني

بقية المشاركين:

يتم منحهم 100 نقطة شرفية