مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 01

فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,480
الإعجابات
4,978
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1





مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان

المسابقة محددة بتوقيت معين وهو فتح المسابقة بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب فقط

تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا

يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .


5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد

لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام




للفائز عن كل عدد أي سيكون لدينا 30 فائزا
يتحصل على هذا الوسام اضافة الى 5 نقاط التميز .







في انتظار تفاعلكم
كل عام وأنتم بألف خير




 
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,480
الإعجابات
4,978
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
5,751
الإعجابات
12,940
النقاط
351
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#19
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