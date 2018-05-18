مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 02

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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
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الإعجابات
18,905
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1








مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان

المسابقة محددة بتوقيت معين وهو فتح المسابقة بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب فقط

تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا

يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .



5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد

لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام




للفائز عن كل عدد أي سيكون لدينا 30 فائزا
يتحصل على هذا الوسام اضافة الى 5 نقاط التميز .







في انتظار تفاعلكم
كل عام وأنتم بألف خير





 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,487
الإعجابات
18,905
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#2
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::مشرف المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,528
الإعجابات
5,090
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
قوانين المشاركة :

ممنوع الاجابة مرتان الا بعد التصريح بان الاجابات خاطئة
ممنوع الدردشة
ممنوع الغش
ممنوع التجريح
ممنوع تعديل الاجابات

و من يفعل هده الامور سيقصى من المسابقة لبقية اليوم
مع كل احتراماتي و تقديري
بالتوفيق للجميع
 
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