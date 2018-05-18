مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 02

قوانين المشاركة :



ممنوع الاجابة مرتان الا بعد التصريح بان الاجابات خاطئة

ممنوع الدردشة

ممنوع الغش

ممنوع التجريح

ممنوع تعديل الاجابات



و من يفعل هده الامور سيقصى من المسابقة لبقية اليوم

مع كل احتراماتي و تقديري

بالتوفيق للجميع ​