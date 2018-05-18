مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 02

HAMZA USMA
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 8,487
- الإعجابات
- 18,905
- النقاط
- 351
- العمر
- 24
- الإقامة
- الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
- الجنس
- ذكر
مسابقة يومية متنوعة تقام على مدار كل أمسية في شهر رمضان
المسابقة محددة بتوقيت معين وهو فتح المسابقة بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب فقط
تطرح فيها الاسئلة سؤال سؤال بالتوالي واي عضو حاضر يقوم بالاجابة سريعا
يتم منح 5 نقاط عن كل جواب صحيح وهكذا يتم تغيير السؤال كل مرة يتم الاجابة عن السابق .
5 نقاط تميز شرفية عن كل اجابة صحيحة تسلم للعضو الفائز في كل عدد
لمن ينشطون المسابقة هذا الوسام
للفائز عن كل عدد أي سيكون لدينا 30 فائزا
يتحصل على هذا الوسام اضافة الى 5 نقاط التميز .
في انتظار تفاعلكم
كل عام وأنتم بألف خير