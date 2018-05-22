جوائز مالية للمسابقات الرمضانية - شارك و أربح

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
قال الله تعالى : << شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ >> [البقرة : 185]
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اليوم سنعلن عن المفاجآت التي كان ينتظرها الجميع و هي جوائز مالية في المسابقات الكبرة للمة الجزائرية
هذه الجوائز مقدمة من الأخ فتحي مشكور كثيرا على وفائه الكبير للمة و أعضائها و لم يرضى أن نعلن عن اسمه لكنه يستحق الشكر
و التكريم وكل عبارات التقديم و الاحترام.
بعد عدة نقاشات و مشاورات لتقسيم فئات الجوائز و الاخير خرجنا بهذا التقسيم و تمنينا أن يكون الجميع فائز
لكن قوانين المنافسة هذه هى. حظ سعيد للجميع
المسابقات الرمضانية الكبرى
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
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المسابقة الدينية الاسبوعية ... شارك و أربح فليكسي 500دج كل أسبوع طيلة شهر رمضان
كل أسبوع فائز جديد بفليكسي 500 دج
*-*-*-*
المسابقة الثقافية ... شارك و اربح مبلغ مالي مقدر بـ 2500دج للفائز الأول
يتم الإعلان على ثلاثة فائزين في آخر الشهر الفضيل
المركز الأول : مبلغ مالي مقدر بـ 2500 دج
المركز الثاني : مبلغ مالي مقدر بـ 1500 دج
المركز الثالث : مبلغ مالي مقدر بـ 1000 دج
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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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المسابقة أفضل مشرف رمضاني
مع اللمة أنت الرابح
مسابقة أحسن مشرف هي موجهة لمشرفي أو منشطي الأقسام الرمضانية سيتم اختيار فائزين فقط في آخر الشهر الفضيل
الفائز الأول يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج
الفائز الثاني يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج
إختيار أحسن مشرف رمضاني يتم على حسب:
* نوع النشاط و التفاعل اليومي للمنشط/المشرف *
* نجاح المسابقة وذلك بجلب أكبر عدد ممكن من المشاركين سواء من مواقع التواصل الاجتماعي او المنتدى. *
* حسن التسيير والتنظيم وضبط المسابقة. *
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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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لجنة التحكيم
@4algeria.com
@Fethi.dz
@الورد الأحمر
@أم ياسمينdz
مع اللمة أنت الرابح
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اللمة تجمعنا في رمضان
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
اليوم سنعلن عن المفاجآت التي كان ينتظرها الجميع و هي جوائز مالية في المسابقات الكبرة للمة الجزائرية
هذه الجوائز مقدمة من الأخ فتحي مشكور كثيرا على وفائه الكبير للمة و أعضائها و لم يرضى أن نعلن عن اسمه لكنه يستحق الشكر
و التكريم وكل عبارات التقديم و الاحترام.
بعد عدة نقاشات و مشاورات لتقسيم فئات الجوائز و الاخير خرجنا بهذا التقسيم و تمنينا أن يكون الجميع فائز
لكن قوانين المنافسة هذه هى. حظ سعيد للجميع
المسابقات الرمضانية الكبرى
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*
المسابقة الدينية الاسبوعية ... شارك و أربح فليكسي 500دج كل أسبوع طيلة شهر رمضان
كل أسبوع فائز جديد بفليكسي 500 دج
*-*-*-*
المسابقة الثقافية ... شارك و اربح مبلغ مالي مقدر بـ 2500دج للفائز الأول
يتم الإعلان على ثلاثة فائزين في آخر الشهر الفضيل
المركز الأول : مبلغ مالي مقدر بـ 2500 دج
المركز الثاني : مبلغ مالي مقدر بـ 1500 دج
المركز الثالث : مبلغ مالي مقدر بـ 1000 دج
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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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المسابقة أفضل مشرف رمضاني
مع اللمة أنت الرابح
مسابقة أحسن مشرف هي موجهة لمشرفي أو منشطي الأقسام الرمضانية سيتم اختيار فائزين فقط في آخر الشهر الفضيل
الفائز الأول يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج
الفائز الثاني يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج
إختيار أحسن مشرف رمضاني يتم على حسب:
* نوع النشاط و التفاعل اليومي للمنشط/المشرف *
* نجاح المسابقة وذلك بجلب أكبر عدد ممكن من المشاركين سواء من مواقع التواصل الاجتماعي او المنتدى. *
* حسن التسيير والتنظيم وضبط المسابقة. *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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لجنة التحكيم
@4algeria.com
@Fethi.dz
@الورد الأحمر
@أم ياسمينdz
مع اللمة أنت الرابح
شارك الخبر مع اصدقائك في الفايسبوك و مواقع التواصل الإجتماعي
اللمة تجمعنا في رمضان