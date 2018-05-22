جوائز مالية للمسابقات الرمضانية - شارك و أربح

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ​

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

اليوم سنعلن عن المفاجآت التي كان ينتظرها الجميع و هي جوائز مالية في المسابقات الكبرة للمة الجزائرية

هذه الجوائز مقدمة من الأخ فتحي مشكور كثيرا على وفائه الكبير للمة و أعضائها و لم يرضى أن نعلن عن اسمه لكنه يستحق الشكر

و التكريم وكل عبارات التقديم و الاحترام.

بعد عدة نقاشات و مشاورات لتقسيم فئات الجوائز و الاخير خرجنا بهذا التقسيم و تمنينا أن يكون الجميع فائز

لكن قوانين المنافسة هذه هى. حظ سعيد للجميع

المسابقات الرمضانية الكبرى

مع اللمة أنت الرابح

المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان

كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج

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المسابقة الدينية الاسبوعية ... شارك و أربح فليكسي 500دج كل أسبوع طيلة شهر رمضان

كل أسبوع فائز جديد بفليكسي 500 دج

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المسابقة الثقافية ... شارك و اربح مبلغ مالي مقدر بـ 2500دج للفائز الأول

يتم الإعلان على ثلاثة فائزين في آخر الشهر الفضيل

المركز الأول : مبلغ مالي مقدر بـ 2500 دج

المركز الثاني : مبلغ مالي مقدر بـ 1500 دج

المركز الثالث : مبلغ مالي مقدر بـ 1000 دج

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح

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المسابقة أفضل مشرف رمضاني

مع اللمة أنت الرابح

مسابقة أحسن مشرف هي موجهة لمشرفي أو منشطي الأقسام الرمضانية سيتم اختيار فائزين فقط في آخر الشهر الفضيل

الفائز الأول يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج

الفائز الثاني يكون من نصيبه مبلغ مالي مقدر بـ2000دج

إختيار أحسن مشرف رمضاني يتم على حسب:

* نوع النشاط و التفاعل اليومي للمنشط/المشرف *

* نجاح المسابقة وذلك بجلب أكبر عدد ممكن من المشاركين سواء من مواقع التواصل الاجتماعي او المنتدى. *

* حسن التسيير والتنظيم وضبط المسابقة. *

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح

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لجنة التحكيم