ما هي قصة GALOUFA ​

في كل القطر الجزائري عندما يشاهد الناس الشاحنة البلدية التي تتكفل بصيد الحيوانات الظالة ( الاسف ) تسمع قائلا يقول بلفظ : لقد اتت GALOUFA

فما قصة هدا الاسم ؟

اولا الاسم محرف من GARUFA الى GALOUFA

GARUFA و هو معمر من اصل اسباني كان اول شخص ينشىء مؤسسة بتعاون مع بلدية القصبة في صيد الحيوانات الظالة وخاصة الكلاب وكان دلك تقريبا في 1840م اي النصف الاول من القرن التاسع عشر . وكانت اجرته على حسب عدد الحيوانات التي قام بصيدها .

في اول ايامه كان يعاني من تضيق الصبيان له بحيث يلتف حوله الصبيان ما ان يقصد مكان من عاصمة اي القصبة وما حولها وهدا ما يؤتر على عمله ثم اشتكى دلك فقررت البلدية منحه شرطيان لكي يتركه الصبيان وشانه .



صورة GARUFA الحقيقية

​ صورة GARUFA الحقيقية

في اول ايامه كان يعمل كمتجول بعربة يجرها بيده مع بعض الاقفاص الخاصة بالكلاب ثم تطور عمله الى عربة حصان بقائدها وشرطيان بعدد كبير من الاقفاص حوالى 12 قفص .

الشخصية في ايامها الاولى تعرضت لها بعض من الجرائد بالكاريكاتور وعلى مستوى الشعبي بصرد بعض القصص الطريفة عنه في جولاته لصيد مع كلاب وخاصة الغير ناجحة .

هده قصة ما يعرف بسم GALOUFA

" نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

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شكرا