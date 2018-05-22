بيتزا الباذنجان

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



المقادير : الكمية كافية لشخصين
مدة التحضير 30 د​

  1. الباذنجان: 2 حبة (كبير الحجم، ومقطع شرائح)​
  2. صلصة البيتزا: كوب​
  3. جبنة: 20 شريحة (لايت)​
  4. البندورة الكرزية: كوب (مقطعة شرائح)​
  5. السبانخ: كوب (مفروم)​
  6. ملح: نصف ملعقة صغيرة​
  7. فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة​
  8. أوريغانو: ملعقة صغيرة​

طريقة التحضير :

  1. سخني الفرن وجهزي صينية مدهونة بالقليل من الزيت وصفي قطع الباذنجان ورشيها بالملح واشوي الباذنجان لمدة 20 دقيقة.​
  2. وزعي ملعقة صغيرة من صوص البيتزا على كل شريحة باذنجان وقطعة من الجبن اللايت.​
  3. انثري كمية من السبانخ والفلفل الأسود والطماطم ورشة أوريغانو على كل شريحة.​
  4. أعيدي الصينية للشواية لمدة 5 دقائق حتى تتحمر وتذوب الجبنة وقدميها ساخنة.​
  5. الوصفة منقولة عن صفحة​
  6. شهية طيبة​

 
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