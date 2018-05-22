بيتزا الباذنجان

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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المقادير : الكمية كافية لشخصين
مدة التحضير 30 د
- الباذنجان: 2 حبة (كبير الحجم، ومقطع شرائح)
- صلصة البيتزا: كوب
- جبنة: 20 شريحة (لايت)
- البندورة الكرزية: كوب (مقطعة شرائح)
- السبانخ: كوب (مفروم)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- أوريغانو: ملعقة صغيرة
طريقة التحضير :
- سخني الفرن وجهزي صينية مدهونة بالقليل من الزيت وصفي قطع الباذنجان ورشيها بالملح واشوي الباذنجان لمدة 20 دقيقة.
- وزعي ملعقة صغيرة من صوص البيتزا على كل شريحة باذنجان وقطعة من الجبن اللايت.
- انثري كمية من السبانخ والفلفل الأسود والطماطم ورشة أوريغانو على كل شريحة.
- أعيدي الصينية للشواية لمدة 5 دقائق حتى تتحمر وتذوب الجبنة وقدميها ساخنة.
- الوصفة منقولة عن صفحة
- شهية طيبة