miss victoria
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 جوان 2016
- المشاركات
- 1,476
- الإعجابات
- 3,255
- النقاط
- 71
- العمر
- 18
- الإقامة
- تيارت
السلاام عليكم احبااااااااااابي صح رمضاااااااانكم و كل عاااام ونتوما بخيييييير
نعرفو انو رمضاااا ن شهر التوبة و العودة لله
بصح انا حبيت نقول على اللمة نتاع رمضان
البارح كي كنا نفطرو حمدت ربي على لمتنا و افطارنا جماعة و تفكرت العائلات الاخرى لي ناقص منها واحد و خاصة نتاع حادثة الطائرة
و دار عمي الله يرحمو كلما يحطو الطابلة يتفكرووه و عائلااااااات بزاااااااف ربيي يكون في عونهم
و ربي يرحم الموتى فهاد الشهر الفضيييييل
و ربي يدوم اللمة و المحبة
المهم هاد واش حبيت نقلكم
شكرااااااااااا
نعرفو انو رمضاااا ن شهر التوبة و العودة لله
بصح انا حبيت نقول على اللمة نتاع رمضان
البارح كي كنا نفطرو حمدت ربي على لمتنا و افطارنا جماعة و تفكرت العائلات الاخرى لي ناقص منها واحد و خاصة نتاع حادثة الطائرة
و دار عمي الله يرحمو كلما يحطو الطابلة يتفكرووه و عائلااااااات بزاااااااف ربيي يكون في عونهم
و ربي يرحم الموتى فهاد الشهر الفضيييييل
و ربي يدوم اللمة و المحبة
المهم هاد واش حبيت نقلكم
شكرااااااااااا