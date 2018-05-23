لمة رمضان

miss victoria

miss victoria

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
تيارت
#1
السلاام عليكم احبااااااااااابي صح رمضاااااااانكم و كل عاااام ونتوما بخيييييير
نعرفو انو رمضاااا ن شهر التوبة و العودة لله
بصح انا حبيت نقول على اللمة نتاع رمضان
البارح كي كنا نفطرو حمدت ربي على لمتنا و افطارنا جماعة و تفكرت العائلات الاخرى لي ناقص منها واحد و خاصة نتاع حادثة الطائرة :cry::cry::cry::cry::cry:
و دار عمي الله يرحمو كلما يحطو الطابلة يتفكرووه و عائلااااااات بزاااااااف ربيي يكون في عونهم
و ربي يرحم الموتى فهاد الشهر الفضيييييل :cry:
و ربي يدوم اللمة و المحبة :):)
المهم هاد واش حبيت نقلكم
شكرااااااااااا :):):)
 
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