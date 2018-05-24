مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لهذا اغتنم وقتك في قرات ايات او سور من كتابه عز وجل وساختم بهذه المعادلة الحسابية المصحف فيه 600 صفحة تقريبا

لو افترضنا انك في كل صلاة تقرا 4 صفحات ولدينا 5 صلوات في السوم اي 20 صفحة وفي الشهر 30 يوم 20 ×30=600