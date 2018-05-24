مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
762
الإعجابات
1,079
النقاط
721
العمر
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بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
اخي الصائم،اختي الصائمة يسعدني كتابة هذه الاسطر الوجيزة لاخبركم عن قراءة القرءان في رمضان.قاا تعالى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لهذا اغتنم وقتك في قرات ايات او سور من كتابه عز وجل وساختم بهذه المعادلة الحسابية المصحف فيه 600 صفحة تقريبا لو افترضنا انك في كل صلاة تقرا 4 صفحات ولدينا 5 صلوات في السوم اي 20 صفحة وفي الشهر 30 يوم 20 ×30=600
الله اجعلنا من قرائ و حفاظ كتابك العزيز يا ارحم الراحمين
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
762
الإعجابات
1,079
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
423
الإعجابات
645
النقاط
121
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله يوفقنا لختم كتابه في هذا الشهر الفضيل
جزاك الله خيرا الاخ رؤوف وجعل تذكيرك هذا في ميزان حسناتك 💜
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
762
الإعجابات
1,079
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#6
قال boutheina beto:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الله يوفقنا لختم كتابه في هذا الشهر الفضيل
جزاك الله خيرا الاخ رؤوف وجعل تذكيرك هذا في ميزان حسناتك 💜
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امين رب العالمين
 
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