مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

رؤوف المستقبل ب
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اخي الصائم،اختي الصائمة يسعدني كتابة هذه الاسطر الوجيزة لاخبركم عن قراءة القرءان في رمضان.قاا تعالى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لهذا اغتنم وقتك في قرات ايات او سور من كتابه عز وجل وساختم بهذه المعادلة الحسابية المصحف فيه 600 صفحة تقريبا لو افترضنا انك في كل صلاة تقرا 4 صفحات ولدينا 5 صلوات في السوم اي 20 صفحة وفي الشهر 30 يوم 20 ×30=600
الله اجعلنا من قرائ و حفاظ كتابك العزيز يا ارحم الراحمين
الله اجعلنا من قرائ و حفاظ كتابك العزيز يا ارحم الراحمين