الامين محمد عضو في عيون الأعضاء العدد الخامس

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,645
الإعجابات
60,177
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1




اخترنا لكم اليوم أحد الضيوف عُرف بحبه للمة
بسعة صدره وطول باله
طيب ونية بزاف
يحب الخير للناس قبل نفسه

أكيد عرفتوه هو الأخ

@الامين محمد


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