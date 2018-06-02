زاد الرحيل عضوة في عيون الأعضاء العدد الرابع

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,576
- الإعجابات
- 59,938
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
اخترنا لكم اليوم أحد الضيوف
هي سيدة عُرفت بمواضيعها الاجتماعية
هي سيدة يحترمها الجميع
استطاعت أن تفرض نفسها بقلمها وطيبتها وبساطتها وصراحتها
دعونا نضع اليوم أختنا
@زاد الرحيل
أهلا وسهلا بك
نتشرف باستضافتك
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