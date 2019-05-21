~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الثالث - عبدالرؤوف

ماغيكاي تشان
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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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طاقم المشرفات
أهلآ بـكمْ فـ العدد الرابع مـن مـوضوعْ
~عضو في عيون الأعضآآءْ~
الـضيف الثالث للـعدد الرابع
هو الاخ عبد الرؤوف
الـعضوالمتميز بمواضيعه الفريدة من نوعها وردوده الطيبة
@عبدالرؤوف
نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ
لمن لم يعرف كيف يعطي رايه في العضو|ة اليك
آلآسئلـﮧ :
- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!
- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!
- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!
- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!
- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!
- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!
- عيب هذآ آلعضـو ؟!
- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!
- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!
- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!
- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!
- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!
- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!
- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!
- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!
- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!
همسـﮧ لـ آلجميـع
آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .
و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .
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@عبدالرؤوف
اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل
ننتـظر تـفآعـلكم
صحا فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته