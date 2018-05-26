°~خُبزٌ في الفرنٍ كالقُطنِ~°





السلااااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح صيامكم لي زاغشيتاكت تع المطبخ



اليوم تعلمت من والدة صدقيتي / جزاها الله خيرا / وحد الخبز وواش من خبز ماشاء الله ، البارح كي داراته لنا فالفطور اول مرة يعجبني خبز الفرن بهد القدر



خفيف بزااف ياودي ريشة تع حمامة مزيودة



كاين وحد العضو نعزو بزاف كان يقلنا راك طيبو ومتعرضوناش ، هاسيدي راك من لي زانفيتي @حلم كبير وصح صيامك

​

بسم الله على بركة الله

نحتاجو حبة بطاطا مقشرة ومقطعة

فرينة

زيت زيتون

ملح

ملعقة كبيرة خميرة الخبز

ملعقة كبيرة سكر

قليل من الماء / حسب الحاجة ، مش شرط ديري الماء /

نص حبة طماطم متوسطة

زيت زيتون

زيتون

زعتـــــر

نغلو البطاطا في شويا ماء من دون ملح وكي طيب نحوها نخلوها تبرد شويا

نحط البطاطا بيها بالماء تعها في وعاء ونبدا نهرسها بالشوكة مليح

كي تبرد شويا يعني تولي دافية نضيف الخميرة والسكر ونخلطوها ثم نضيف الفرينة وفوق الفرينة الملح ونص كاس شاي من زيت الزيتون ونخلط باليد اذا جاتك ناشفة زيدي شووويا ماء برك

قوام العجينة يكون شويا يتلصق نشكلهاا مثل كرة ونغطيها ونخلوها تخمر

كي تخمر شيحي برك شويا فرينة به ماتلصقش فيدك كي تهبطيها وقسميها على 2

رشي مكان العمل بشويا فرينة وحطي فيه نص العجينة شكليها مثل كرة ثم مدديها شويا من الاطراف به تشبه الحربوش

ضعيها فالصينة وبعد نص دقيقة بداي تفرديها بيدك

انا وحدة شرطتها بالموس

الثانية درتلها قطع طماطم وزيتون وزعتر وزيت زيتون

ونخلوهم يخمرو

ثم نسخت الفرن على 260د وكي يسخن ندخلوهم

الفرن يكون شاعل من الفوق والتحت

وردو بالكم راهي ما تدتش فالطياب ههه تالمو خفيفوس

جربوها وردولي الخبريوس





















































وهد الزوم سبييالمو ل @بنقابي افتخر / هي موالفة بالتزمزيم في اكلاتها خخخ











طرونش @أم ياسمينdz واحد ما يتوشيه







واخيرا تحية للغالية @سكون الفجر والغالية @عآشقة الجنـة لي توحشت اطباقي





​

ملاحظة : ماتغفلوش عليها راهي تلطع فيسع وتطيب فيسع

ونظن السر في ذلك حبة الباطاطا مع الخميرة

وثان الباب تعها يجي ابيض يممم /ديرو الريجيم ديرو شويا /





​

ـــــــــــــــــــــ