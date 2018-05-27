الأرز بالخضرة

HAMZA USMA
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الأرز بالخضار
وصفة مبتكرة للأرز تختلف قليلا عن وصفات الارز المعروفة ، ويمكن ان يكون طبخة صحية للغداء ويمكن ان تقدميه مع بوب كورن الدجاج أو الدجاج المشوي للحصول على طبق شهي
مقادير عمل الأرز بالخضار:
.ثلاث أكواب ارز مغسول ومنقوع
.ربع كوب بازيلاء مسلوقة نصف سلقة
.ربع كوب جزر مسلوق نصف سلقة
.ربع كوب فاصوليا خضراء مسلوقة نصف سلقة
.ربع كوب فليفلة ألوان (احمر،اصفر،اخضر)
.ربع كوب ذرة
.نصف كوب بروكلي مسلوق نصف سلقة
.ربع كوب فاصوليا حمراء مسلوقة نصف سلقة
.كمية مناسبة من الماء المغلي لطهي الأرز
.سمن أو زيت لطهي الأرز
البهارات:
.ملعقة كبيرة ملح
.ملعقة صغيرة فلفل أسود
.ملعقة صغيرة ثوم بودرة
.ملعقة صغيرة كاري
.ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
.ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
.مكعب مرق الدجاج
للزينة:
.لوز مقلي
.صنوبر مقلي
.كاجو مقلي
.بقدونس مفروم ناعم
طريقة عمل الأرز بالخضار:
1.صفي الأرز من الماء
2.في وعاء مناسب ضعي الزيت أو السمن وأضيفي اليه الأرز
3.اضيفي جميع أنواع الخضار وقلبيها برفق مع الأرز واضيفي مكعب مرق الدجاج
4.اضيفي جميع البهارات وحركيه برفق حتى لا تتكسر الخضار والأرز
5.صبي كمية مناسبة من الماء المغلي على الأرز والخضار بحيث يغمر الماء جميع كمية الأرز والخضار
6.ضعي غطاء الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج
7.عندما ينضج ضعيه في طبق مناسب وقدميه ساخنا وضعي على وجهه اللوز والصنوبر والكاجو المقلي والبقدونس المفروم
*قدميه مع اللبن الرائب(الزبادي)