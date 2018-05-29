أشــواق 19
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله
المقادير
- الماء
- طحين
- السميد
- الزبدة
- النشاء
- الزيت النباتي
- البيض
- الفانيليا
- ملح
- عسل
المقادير
- الماء
- طحين
- السميد
- الزبدة
- النشاء
- الزيت النباتي
- البيض
- الفانيليا
- ملح
- عسل
طريقة التحضير
1. ضعي الزبدة في قدر على النار مع الماء والفانيلا واتركيها حتى تسيح ويغلي المزيج.
2. اخلطي الطحين والنشا وأضيفي الخليط للزبدة والماء على النار ثم ارفعي الخليط عن النار.
3. أضيفي السميد وقلبي وضعي الخليط على النار حتى يغلو.
4. أضيفي البيض وحركي حتى يتجانس الخليط ثم أطفئي النار واتركيه ليبرد.
5. ضعي الخليط في كيس كريمة و سخني الزيت.
6. شكلي بالكيس أصابع عريضة من العجينة وانزليها مباشرة إلى الزيت الساخن واقليها حتى تصبح ذهبية.
7.نقوم بوضعها في العسل وتقدم
1. ضعي الزبدة في قدر على النار مع الماء والفانيلا واتركيها حتى تسيح ويغلي المزيج.
2. اخلطي الطحين والنشا وأضيفي الخليط للزبدة والماء على النار ثم ارفعي الخليط عن النار.
3. أضيفي السميد وقلبي وضعي الخليط على النار حتى يغلو.
4. أضيفي البيض وحركي حتى يتجانس الخليط ثم أطفئي النار واتركيه ليبرد.
5. ضعي الخليط في كيس كريمة و سخني الزيت.
6. شكلي بالكيس أصابع عريضة من العجينة وانزليها مباشرة إلى الزيت الساخن واقليها حتى تصبح ذهبية.
7.نقوم بوضعها في العسل وتقدم
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