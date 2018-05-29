بلح الشام

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
Setif
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله

المقادير
- الماء
- طحين
- السميد
- الزبدة
- النشاء
- الزيت النباتي
- البيض
- الفانيليا
- ملح
- عسل




طريقة التحضير
1. ضعي الزبدة في قدر على النار مع الماء والفانيلا واتركيها حتى تسيح ويغلي المزيج.
2. اخلطي الطحين والنشا وأضيفي الخليط للزبدة والماء على النار ثم ارفعي الخليط عن النار.
3. أضيفي السميد وقلبي وضعي الخليط على النار حتى يغلو.
4. أضيفي البيض وحركي حتى يتجانس الخليط ثم أطفئي النار واتركيه ليبرد.

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5. ضعي الخليط في كيس كريمة و سخني الزيت.
6. شكلي بالكيس أصابع عريضة من العجينة وانزليها مباشرة إلى الزيت الساخن واقليها حتى تصبح ذهبية.

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7.نقوم بوضعها في العسل وتقدم :)


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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,840
الإعجابات
42,069
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي اشواق
مشاء الله تبارك الرحمن
يسلموووووووو دياتك شحال نحبها ههههههه مور الفطور نرجع ندي شوي
يعطيك الصحة حبيبتي
و بصحتكم
 
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