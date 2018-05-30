فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
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أزمير
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#1


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهلا و سهلا بالجميع في قســــــــــــــم صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
كيف حالكم مع الصيام ؟


بما انو رانا في رمضان النساء يخمموا بزاف واش رح ندير فطور اليوم :unsure::unsure:
و عليه قررت كل يوم نحطلكم موضوع فيه :
نوع من انواع الحساء { شربة . حريرة . جاري . بويون .....الخ }
طبق رئيسي { كباب . مثوم . طاجين زيتون .... }
سلطة او مقبلة { سلطة خس . سلطة ارز . حميس . ..... }
تحلية { فلون . كرام ديسار . ايس كريم .... }
و نوع من المعجنات { سوفلي . بوراك ..... }

و هذا لتسهيل التخمين على اخواتنا الشافات اللاتي يبذلن مجهود كبير في اعداد الفطور للعائلة
فنسأل الله أن يجزيهن بدل الحسنة عشرة و يجعلها في ميزان الحسنات

اتمنى ان تروق لكم الفكرة
انتظروني مع اول موضوع
صحا فطوركم
و في امان الله

 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
49,326
النقاط
1,901
العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي أسومة على ماتقدمينه
لقسم الطبخ أنتِ والأخوات ربي يجازيكم الخير
وربي يدوم علينا وعليكم النعمة يارب
في المتابعة ان شاء الله​
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,571
الإعجابات
10,307
النقاط
1,101
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#3
السلاااام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي اسوووووم فكرررررة شابة
في المتابعة دوما 👌
 
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