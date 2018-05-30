فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أهلا و سهلا بالجميع في قســــــــــــــم صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)

كيف حالكم مع الصيام ؟

بما انو رانا في رمضان النساء يخمموا بزاف واش رح ندير فطور اليوم

و عليه قررت كل يوم نحطلكم موضوع فيه :

نوع من انواع الحساء { شربة . حريرة . جاري . بويون .....الخ }

طبق رئيسي { كباب . مثوم . طاجين زيتون .... }

سلطة او مقبلة { سلطة خس . سلطة ارز . حميس . ..... }

تحلية { فلون . كرام ديسار . ايس كريم .... }

و نوع من المعجنات { سوفلي . بوراك ..... }

و هذا لتسهيل التخمين على اخواتنا الشافات اللاتي يبذلن مجهود كبير في اعداد الفطور للعائلة

فنسأل الله أن يجزيهن بدل الحسنة عشرة و يجعلها في ميزان الحسنات