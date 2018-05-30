فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أهلا و سهلا بالجميع في قســــــــــــــم صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
كيف حالكم مع الصيام ؟
بما انو رانا في رمضان النساء يخمموا بزاف واش رح ندير فطور اليوم
و عليه قررت كل يوم نحطلكم موضوع فيه :
نوع من انواع الحساء { شربة . حريرة . جاري . بويون .....الخ }
طبق رئيسي { كباب . مثوم . طاجين زيتون .... }
سلطة او مقبلة { سلطة خس . سلطة ارز . حميس . ..... }
تحلية { فلون . كرام ديسار . ايس كريم .... }
و نوع من المعجنات { سوفلي . بوراك ..... }
و هذا لتسهيل التخمين على اخواتنا الشافات اللاتي يبذلن مجهود كبير في اعداد الفطور للعائلة
فنسأل الله أن يجزيهن بدل الحسنة عشرة و يجعلها في ميزان الحسنات
اتمنى ان تروق لكم الفكرة
انتظروني مع اول موضوع
صحا فطوركم
و في امان الله
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