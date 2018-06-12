حلم كبير عضو في عيون الأعضاء العدد السادس

الاخ عبد الحليم نعم الأخ الطيب في المنتدى

سمو الأخلاق

بزااااف مواضيع

لديه مواضيع قوية في منتدى النقاش واتذكر خواطر له في بوح القلم واتذكر مسرحية رائعة

وفي منتدى القصص ايضا له قصص رائعة اتذكر منها قصة أحلام الفتاة التي تسكن في الريف كنت قد قرأتها وأعجبت بها كثيرا

لديه ايضا مواضيع في المنتدى العام وكثيرة هي مواضيعه الهادفة

اتذكر اول يوم سجل فيه في اللمة قال لنا ان تسجيله فيها كان بالنسبة له حلم كبير وقد حقق حلمه

اراها تتناسب مع شخصيته

متفائل للحياة

لاتنسانا من دعائك

ونحن ايضا ندعو لوالدك الغالي بالشفاء في هذه الايام المباركة ربي يشفيه ويعافيه

ربي يقدرك ويقويك ويحفظلك عائلتك في بلاد الغربة

ممتاز

التواضع والثقة بالنفس يعيش في فرنسا لكنه لم يتخل عن دينه ولاعن أخلاقه ولاعن جزائريته

اتذكر موضوعا له عن فلسطين اثر في كثيرا

ممتاز في النقاش والعام وجيد في بوح القلم وضعيف ربما في منتدى الحرف والمواهب

ناضجة

ماذا تمثل لك اللمة ؟

انا لي نقولو ربي يعطيك

الصحة والعافية