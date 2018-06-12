حلم كبير عضو في عيون الأعضاء العدد السادس

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,664
- الإعجابات
- 60,235
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
اخترنا لكم اليوم أحد أبناء اللمة
محب ووفي كثيرا للمنتدى
عرفناه بثقافته وأخلاقه
كثيرة هي مواضيعه الحصرية المفيدة
وكثيرة هي ردوده الرائعة
دعونا اليوم نضع الاخ
@حلم كبير
تحت المجهر
أهلا وسهلا بك
نتشرف باستضافتك
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همسـﮧ لـ آلجميـع
آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .
و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت .
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