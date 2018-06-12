حلم كبير عضو في عيون الأعضاء العدد السادس

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,664
الإعجابات
60,235
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1





اخترنا لكم اليوم أحد أبناء اللمة
محب ووفي كثيرا للمنتدى
عرفناه بثقافته وأخلاقه
كثيرة هي مواضيعه الحصرية المفيدة
وكثيرة هي ردوده الرائعة

دعونا اليوم نضع الاخ

@حلم كبير

تحت المجهر


أهلا وسهلا بك
نتشرف باستضافتك
لتكون الضيف السادس في عيون الأعضاء

- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!


- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!


- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!


- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!


- عيب هذآ آلعضـو ؟!


- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!


- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!


- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!


- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!


- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!


- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!


- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!


- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!



همسـﮧ لـ آلجميـع


آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .


و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت .

 
آخر تعديل:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,664
الإعجابات
60,235
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,664
الإعجابات
60,235
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!
الاخ عبد الحليم نعم الأخ الطيب في المنتدى


- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!
سمو الأخلاق


- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!

بزااااف مواضيع
لديه مواضيع قوية في منتدى النقاش واتذكر خواطر له في بوح القلم واتذكر مسرحية رائعة
وفي منتدى القصص ايضا له قصص رائعة اتذكر منها قصة أحلام الفتاة التي تسكن في الريف كنت قد قرأتها وأعجبت بها كثيرا
لديه ايضا مواضيع في المنتدى العام وكثيرة هي مواضيعه الهادفة

- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!
اتذكر اول يوم سجل فيه في اللمة قال لنا ان تسجيله فيها كان بالنسبة له حلم كبير وقد حقق حلمه

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!
اراها تتناسب مع شخصيته

- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!
متفائل للحياة

- عيب هذآ آلعضـو ؟!
/////////////

- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!
لاتنسانا من دعائك
ونحن ايضا ندعو لوالدك الغالي بالشفاء في هذه الايام المباركة ربي يشفيه ويعافيه

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!
ربي يقدرك ويقويك ويحفظلك عائلتك في بلاد الغربة

- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!
ممتاز

- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!
التواضع والثقة بالنفس يعيش في فرنسا لكنه لم يتخل عن دينه ولاعن أخلاقه ولاعن جزائريته

- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!
اتذكر موضوعا له عن فلسطين اثر في كثيرا

- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!
ممتاز في النقاش والعام وجيد في بوح القلم وضعيف ربما في منتدى الحرف والمواهب

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!
ناضجة

- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!
ماذا تمثل لك اللمة ؟

- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!
انا لي نقولو ربي يعطيك
الصحة والعافية

تحياتي
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,577
الإعجابات
13,923
النقاط
1,036
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!
عضو طيب وردوده مميزة

- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!
اممم الحكيم

- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!
قبل تسجيل الخروج 🔃ضع بصمتك أيها اللماوي


- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!
جميل جدا اعجبني كثيرا بحكم اني dreamer هههه
اي شيء متعلق بالاحلام يجذبني
ان شاء الله ربي يحققلنا احلامنا المنشودة

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!
اعجبتني كثيرا لها علاقة مباشرة مع الاسم الرمزي "حلم كبير"

- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!
يبان شخص هادئ و رزين

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!
وفقك الله لما يحب ويرضى

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!
نشوفها هادفة ومسؤولة

- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!
دعوة في ظهر الغيب ادعيلي ربي يوفقني في دراستي ان شاء الله​
 
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