HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
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مسابقة توظيف - شركة سوناطراك IAP -
سوناطراك تطرح مسابقة للتوظيف و التسجيل من الرابط في الأسفل .
مكونات الملف:
1- صورة شخصية للمعني.
2- صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف أو رخصة السياقة .
3- نسخة من الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
4- نسخة من كشوف النقاط للمسار الدراسي الجامعي .
5- نسخة من بطاقة التسجيل بالوكالة المحلية للتشغيل.
6- نسخة من شهادة البكالوريا.
يتم تحميل هاته الوثائق بهذا الترتيب في ملف pdf ويجب أن يكون واضحا ويحوي ملف لمترشح واحد فقط.
يتم ملأ المعلومات الخاصة بالمترشح بدقة وفي نهاية الإستمارة مكان تحميل الملف بصيغة الpdf الذي ذكر سابقا.
رابط التسجيل:
https://concours-skikda2018-sonatrach.iap.dz
سوناطراك تطرح مسابقة للتوظيف و التسجيل من الرابط في الأسفل .
مكونات الملف:
1- صورة شخصية للمعني.
2- صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف أو رخصة السياقة .
3- نسخة من الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
4- نسخة من كشوف النقاط للمسار الدراسي الجامعي .
5- نسخة من بطاقة التسجيل بالوكالة المحلية للتشغيل.
6- نسخة من شهادة البكالوريا.
يتم تحميل هاته الوثائق بهذا الترتيب في ملف pdf ويجب أن يكون واضحا ويحوي ملف لمترشح واحد فقط.
يتم ملأ المعلومات الخاصة بالمترشح بدقة وفي نهاية الإستمارة مكان تحميل الملف بصيغة الpdf الذي ذكر سابقا.
رابط التسجيل:
https://concours-skikda2018-sonatrach.iap.dz