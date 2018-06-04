مسابقة توظيف - شركة سوناطراك iap -

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,241
الإعجابات
19,822
النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#1
مسابقة توظيف - شركة سوناطراك IAP -


سوناطراك تطرح مسابقة للتوظيف و التسجيل من الرابط في الأسفل .
مكونات الملف:
1- صورة شخصية للمعني.
2- صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف أو رخصة السياقة .
3- نسخة من الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
4- نسخة من كشوف النقاط للمسار الدراسي الجامعي .
5- نسخة من بطاقة التسجيل بالوكالة المحلية للتشغيل.
6- نسخة من شهادة البكالوريا.
يتم تحميل هاته الوثائق بهذا الترتيب في ملف pdf ويجب أن يكون واضحا ويحوي ملف لمترشح واحد فقط.
يتم ملأ المعلومات الخاصة بالمترشح بدقة وفي نهاية الإستمارة مكان تحميل الملف بصيغة الpdf الذي ذكر سابقا.


رابط التسجيل:
https://concours-skikda2018-sonatrach.iap.dz
 
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