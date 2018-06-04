هيرفي رونار: سأواجه أوكرانيا بأسلوبين.. ولن أتدخل في الصيام

قال هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، إنَّه طلب من لاعبيه، أن يخوضوا المباراة الودية أمام أوكرانيا، غدًا الخميس، بجنيف السويسرية، بنفس العزيمة والحماس والإرادة، التي لعبوا بها ودية صربيا السابقة.



وأضاف المدرب، في مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك جديدًا غدًا، ما دام أن عدة نقاط أصبحت واضحة بمنتخبنت. سنواجه المنتخب الأوكراني غدا بأسلوبين مختلفين، في الشوطين، لاختبار لاعبينا من خلال هذين النهجين".



وأكد أن هدفه في المونديال، هو تجاوز الدور الأول، مؤكدًا أن المنتخب المغربي، لن يذهب إلى روسيا من أجل السياحة، رغم أن المجموعة الثانية التي يتواجد بها الأسود، تتطلب في رأيه مجهودا كبيرا لمقارعة الخصوم.



وأردف رينارد: " تابعت ودية البرتغال أمام تونس، لقد لاحظت أن المنتخب البرتغالي يخفي الكثير من قوته، ولم يكشف كل أوراقه في هذه المباراة، خاصة في غياب رونالدو".



وواصل: "تابعت أيضا ودية إيران مع تركيا، ورغم خسارة المنتخب الإيراني، إلا أنه قوي، وأكد أنه لن يكون خصما سهلا، علما بأن لديه تجارب في كأس العالم، لذلك سيشكل لنا اختبارا صعبا، في مباراتنا الأولى".



وأكمل: "نعرف طموحات الجمهور المغربي في المونديال، لقد شعرت بمدى ارتباطه بمنتخبه، منذ مباراة مالي في التصفيات",



وختم المدرب: "لن أتدخل في موضوع صيام اللاعبين. مثل هذه الأمور التي تنحصر في دائرة الدين تكون حساسة لذلك آثرت ترك ذلك في يد المختصين، لوضع الحلول أمام اللاعبين، بما يخدم مصلحة المنتخب".



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