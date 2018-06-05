🎊 فوازير لماوية خفيفة 🎉

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ما حبيتش يخرج رمضان بلا ما نحطلكم فوازير لماوية على الاقل مرة خير من مكانش

الله غالب لوكان جا الوقت يساعدني كون درت كل يوم حلقة

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---- روح وليدي هاك اشري حلاوة واضرب طلة على بويك واش يواسي كل يوم هذا الوقت وحدو

----- هاااتي ضرك تشوفي نروح نجيبلك خبرو ونجي ....حلاوة واااي







الله الله عني زين وبها شوف شوف ذوك العينين

شوفو ذيك التبسيمة ،خمسة وخموس عليا

استناو نحطو فوطو برانسيبال في بروفايلي

لبنات ضرك يطيحو عني مطر ....مطر هاني نڤولك

والله ما تستاهلني هاذيك المصيبة ،قلطة بارك ديتها !!!!!









أيهاااااا واش راه يدير

تدير فالسيلفي باه تبعث فالفايس بوك آه !!!!!!!

روح الڤا وين تفطر الليلة ووين تبات









{يڤولو يڤولو أه من هذاك الوقت هذا الڤرد ما بان عليه حتى خبر....الله يرحمو هههههه }







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صاحبي حبيت نڤولك سر وخبيه الله يسترك عييت ما لڤيت لمن نحكي

كرهت وعييت







---احكي خويا راك خويا وسرك في بير

---- ما نعرفش نصيد الحوت غير المرا اللي تصيد وتجيب راني من روحي في حالة حاولت وما قدرتش عندي فوبيا من البحر

---- هاااااا وخذي ڤول والله يا صاحبي هاذا خبر سخوووون

---- واش تقصد بخبر سخون آه

----- لالا قصدي خبر حزين ربي يفك عنك وتولي تصيد الحوت









-----أرواحو تسمعو يا جماعة مخلوف ما يعرفش يصيد خخخخخ مرتو اللي تصيد الحوت وتجيبلو هاهاهااااااااي

------ههههههاااااايييييي هاذي وحدها ضرك يجي ونديرو بيه سينما









{ويقولو يڤولو أه مخلوف ما زادش خرج من الدار. هههههه}



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هيا يا جماعة واحد واحد اثنان عند ثلاثة ابداو الأوركسترا

قررت من اليوم نكون قائد اوركسترا الضفادع في هذا المستنقع، واش تعرفو نتم للفن ڤاعدين نهار وطولو نق نق بلا فايدة

اللهم يرضي نطلعو للعالمية

هيا هيا







-----واش بيه هذا واقيلا شرب دوا خاطيه

----لالا شفتو لبارح يخلط في جيهة الحما كشما ضربو

....هيا شككني في روحي يا جماعة ----ربي يجيبلو الشفا من وكت عادت الضفادع تغني..... ولا نغنيو صح....هيا شككني في روحي يا جماعة

-------اسكت اسكت ولا اهبط عاونو في هبالو وديرو مع بعض ديو مهابل ..







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أجري أجري ضرك راها كلاتها بنت الكلب نعرفها تقلبها كرشها ،ما عرف نلحڤ ولا لالا الله لا تربحها طويلة وجايحة أنا اللي قالط خليتها تعسها







نضوڤ ق شوييييييه قبل ما يجي هذاك الحلوف

بنينة ما عرف كيفاه خدمها هذاك نص فار نڤولو يعلمني نخدمها

شويييييييه برك





{ يڤولو يڤولو برك كي جا لڤا ق الحبل ....عظم الله أجره ههههههه }





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هاااا يا واحد الخداعة هلكوني الهالات السودا نضال نسقسي فيك وتڤولي ما نعرف

خداعة نتاع الصح ،هاو ربي كشفك



هااااا ويلي ويلي لحڤت لحڤت اليوم تخلا وتديرلي دراما مكسيكية على جال شويه خيار

سي نورمال تجيك الهالات تضالي تجري للشمس وغارسة راسك فالتراب

ناكلهم خير ونتهنا