مسابقة البراءة يوم العيد

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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باقة ازهار وورود
و سلة بخور و عود
و العيد عليكم يعود
و كل عام و انتم بخير



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اجمل ما يحلي العيد البراءة بجمالها و اكيد تحرص كل العائلات الجزائرية ان يكون ابناءها باروع حلة في هذا اليوم المميز و راح تتخللها اكيد صور تذكارية .



ارتأينا مشرفات منتدى تربية الأطفال و رعايتهم ان ننظم مسابقة بهذه المناسبة السعيدة يكون أساسها الأطفال .





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كل ما عليكم فعله هو مشاركتنا صورة لابنك او ابنتك او طفل من اهلك على العموم التقطتها له في هذا العيد .




شروط المسابقة :
• ان يشاركنا العضو بصورة لطفل من اهله .
• ان تكون الصور ملتقطة في هذا العيد 2015
• ان تكون الصورة واضحة
• ان تكون ملامح الطفل واضحة .



* الصورة التي لا تستوفي الشروط السابقة الذكر لا تؤخذ بعين الاعتبار


* يتحصل الفائز بالمركز الاول على وسام اجمل طفل
+ 350 نقطة .

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* المركز الثاني يتحصل على وسام اجمل طفل
+ 250 نقطة
1527986267028.png

* بقية المشاركين يتحصلون على 100 نقطة وو سام
1527986222502.png



* توضع صور المشاركين في موضوع مستقل هنا


إستقبال صور المشاركين

مدة المسابقة :

سيتم الاعلان عنها لا حقا









تحت إشراف:
@أم ياسمينdz
@ياسمين yaso




 
آخر تعديل:
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,614
الإعجابات
13,720
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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::منشط المسابقة اليومية::
#3
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العمر
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#3
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مسابقة جيدة تبرز برأة اطفالنا
شحال يعجبوني ولاد صغار
بالتوفيق
 
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