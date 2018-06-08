مسابقة البراءة يوم العيد

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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باقة ازهار وورود
و سلة بخور و عود
و العيد عليكم يعود
و كل عام و انتم بخير
اجمل ما يحلي العيد البراءة بجمالها و اكيد تحرص كل العائلات الجزائرية ان يكون ابناءها باروع حلة في هذا اليوم المميز و راح تتخللها اكيد صور تذكارية .
ارتأينا مشرفات منتدى تربية الأطفال و رعايتهم ان ننظم مسابقة بهذه المناسبة السعيدة يكون أساسها الأطفال .
كل ما عليكم فعله هو مشاركتنا صورة لابنك او ابنتك او طفل من اهلك على العموم التقطتها له في هذا العيد .
شروط المسابقة :
• ان يشاركنا العضو بصورة لطفل من اهله .
• ان تكون الصور ملتقطة في هذا العيد 2015
• ان تكون الصورة واضحة
• ان تكون ملامح الطفل واضحة .
* الصورة التي لا تستوفي الشروط السابقة الذكر لا تؤخذ بعين الاعتبار
* يتحصل الفائز بالمركز الاول على وسام اجمل طفل
+ 350 نقطة .
* المركز الثاني يتحصل على وسام اجمل طفل
+ 250 نقطة
* بقية المشاركين يتحصلون على 100 نقطة وو سام
* توضع صور المشاركين في موضوع مستقل هنا
إستقبال صور المشاركين
مدة المسابقة :
سيتم الاعلان عنها لا حقا
تحت إشراف:
@أم ياسمينdz
@ياسمين yaso
@أم ياسمينdz
@ياسمين yaso
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