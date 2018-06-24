نتائج مسابقة البراءة يوم العيد

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله
أهلا بأعضاء ومتتبعي منتدى
تربية الاطفال و رعايتهم
بعد الاعلان عن مسابقة براء العيد
ها نحن اليوم على موعدـ مع نتائج
مسابقة البراء يوم العيد
و عليه فالفائز معنا في مسابقة البراءة يوم العيد لعام 2018
للمركز الاول هو العضو :
@الامين محمد ـ غفران نور اليقين
و الذي يتحصل معنا على
+ 350 نقطة
وفي المركز الثاني يفوز كل من و يتقاسمان المركز الثاني
@حلم كبيرـ جواد
و
@HAMZA USMA ـ نسيم نجم الدين
و يتحصلان معنا على
+ 250 نقطة
و اما بقية المشاركين يتحصلون على
@عقــ اللمه ــيد
@أشــواق 19
@ميسم منصور
@Queen Fati
+100 نقطة.
شكرا لكل المشاركين و انتظرونا في مسابقات اخرى .
مع خالص تمنيات مشرفات منتدى تربية الاطفال و رعايتهم.
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