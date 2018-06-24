نتائج مسابقة البراءة يوم العيد

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,699
الإعجابات
13,961
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-2-السلام-6.gif






أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله

أهلا بأعضاء ومتتبعي منتدى
تربية الاطفال و رعايتهم


بعد الاعلان عن مسابقة براء العيد
ها نحن اليوم على موعدـ مع نتائج
مسابقة البراء يوم العيد


و عليه فالفائز معنا في مسابقة البراءة يوم العيد لعام 2018

للمركز الاول هو العضو :
@الامين محمد ـ غفران نور اليقين

IMG_20100101_011428.jpg


و الذي يتحصل معنا على

1527986118063.png

+ 350 نقطة


وفي المركز الثاني يفوز كل من و يتقاسمان المركز الثاني

@حلم كبيرـ جواد

IMG_20180615_104106.jpg

و



@HAMZA USMA ـ نسيم نجم الدين


zyach4pbx2gj.png



و يتحصلان معنا على

1527986267028.png

+ 250 نقطة


و اما بقية المشاركين يتحصلون على

1527986222502.png

@عقــ اللمه ــيد

@أشــواق 19

@ميسم منصور

@Queen Fati

+100 نقطة.




شكرا لكل المشاركين و انتظرونا في مسابقات اخرى .

مع خالص تمنيات مشرفات منتدى تربية الاطفال و رعايتهم.



Untitled-2-تفاعل-06.gif
 

المرفقات

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,699
الإعجابات
13,961
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,745
الإعجابات
60,449
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سررنا كثيرا بأجواء هذه المسابقة
التي تعرفنا من خلال على براءة اللمة يوم العيد
جميع الصغار حلوين ربي يحفظهم ويخليهم يارب
وألف مبارك للفائزين
يعطيك الصحة ياسمين
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,699
الإعجابات
13,961
النقاط
1,401
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سررنا كثيرا بأجواء هذه المسابقة
التي تعرفنا من خلال على براءة اللمة يوم العيد
جميع الصغار حلوين ربي يحفظهم ويخليهم يارب
وألف مبارك للفائزين
يعطيك الصحة ياسمين
إضغط للتوسيع...

صحيح كانت اجواء جميلة
للعيد زينتها ضحكات و براءة
اللماويين الصغار
ربي يحفظهم و يخليهم لوالديهم
تسلمي ;)
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.