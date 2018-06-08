صحيفة نقاش المونديال (مجموعات كأس العالم روسيا 2018)

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
440
الإعجابات
1,379
النقاط
41
الجنس
ذكر
#1
جدول مجموعات كأس العالم روسيا 2018

1. المجموعة A ( أخبار المجموعة )
روسيا ||
السعودية ||
مصر ||
أوروجواي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. المجموعة B ( أخبار المجموعة )
البرتغال ||
المغرب ||
إيران ||
أسبانيا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. المجموعة C ( أخبار المجموعة )
فرنسا ||
الدانمارك ||
بيرو ||
أستراليا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. المجموعة D ( أخبار المجموعة )
الأرجنتين ||
نيجيريا ||
كرواتيا ||
أيسلندا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. المجموعة E ( أخبار المجموعة )
سويسرا ||
البرازيل ||
كوستاريكا ||
صربيا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. المجموعة F ( أخبار المجموعة )
المكسيك ||
كوريا الجنوبية ||
السويد ||
ألمانيا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. المجموعة G ( أخبار المجموعة )
بلجيكا ||
إنجلترا ||
تونس ||
بنما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. المجموعة H ( أخبار المجموعة )
السنغال ||
بولندا ||
كولومبيا ||
اليابان

تحيات طاقم الإشراف
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
440
الإعجابات
1,379
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
جدول مباريات كأس العالم مونديال روسيا بترتيب المجموعات
>> نتائج المباريات لدور المجموعات هنا <<

المجموعة الأولى: روسيا، السعودية، مصر أوروجواي
روسيا × السعودية 14 جوان 16:00
مصر × أوروجواي 15 جوان 13:00
روسيا × مصر 19 جوان 19:00
أوروجواي × السعودية 20 جوان 16:00
أوروجواي × روسيا 25 جوان 15:00
السعودية × مصر 25 جوان 15:00

المجموعة الثانية: البرتغال، إسبانيا، المغرب، إيران
المغرب × إيران 15 جوان 16:00
البرتغال × إسبانيا 15 جوان 19:00
البرتغال × المغرب 20 جوان 13:00
إيران × إسبانيا 20 جوان 19:00
إيران × البرتغال 25 جوان 19:00
إسبانيا × المغرب 25 جوان 19:00

المجموعة الثالثة: فرنسا، أستراليا، بيرو، الدنمرك
فرنسا × أستراليا 16 جوان 11:00
بيرو × الدنمرك 16 جوان 17:00
فرنسا × بيرو 21 جوان 16:00
الدنمرك × أستراليا 21 جوان 13:00
الدنمرك × فرنسا 26 جوان 15:00
أستراليا × بيرو 26 جوان 15:00

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، آيسلندا، كرواتيا، نيجيريا
الأرجنتين × آيسلندا 16 جوان 14:00
كرواتيا × نيجيريا 16 جوان 20:00
الأرجنتين × كرواتيا 21 جوان 19:00
نيجيريا × آيسلندا 22 جوان 16:00
نيجيريا × الأرجنتين 26 جوان 19:00
آيسلندا × كرواتيا 26 جوان 19:00

المجموعة الخامسة: البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، صربيا
كوستاريكا × صربيا 17 جوان 13:00
البرازيل × سويسرا 17 جوان 19:00
البرازيل × كوستاريكا 22 جوان 13:00
صربيا×سويسرا 22 جوان 19:00
صربيا×البرازيل 27 جوان 19:00
سويسرا×كوستاريكا 27 جوان 19:00

المجموعة السادسة: ألمانيا، المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية
ألمانيا × المكسيك 17 جوان 16:00
السويد × كوريا الجنوبية 18 جوان 13:00
ألمانيا × السويد 23 جوان 19:00
كوريا الجنوبية × المكسيك 23 جوان 16:00
كوريا الجنوبية × ألمانيا 27 جوان 15:00
المكسيك × السويد 27 جوان 15:00

المجموعة السابعة: بلجيكا، باناما، تونس، إنجلترا
بلجيكا × باناما 18 جوان 16:00
تونس × إنجلترا 18 جوان 19:00
بلجيكا × تونس 23 جوان 13:00
إنجلترا × باناما 24 جوان 13:00
إنجلترا × بلجيكا 28 جوان 19:00
باناما× تونس 28 جوان 19:00

المجموعة الثامنة: بولندا، السنغال، كولومبيا، اليابان
بولندا × السنغال 19 جوان 16:00
كولومبيا × اليابان 19 جوان 16:00
اليابان × السنغال 24 جوان 16:00
بولندا × كولومبيا 24 جوان 19:00
اليابان × بولندا 28 جوان 15:00
السنغال × كولومبيا 28 جوان 15:00​
 
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