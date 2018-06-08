صحيفة نقاش المونديال (مجموعات كأس العالم روسيا 2018)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 25 أفريل 2018
- المشاركات
- 440
- الإعجابات
- 1,379
- النقاط
- 41
- الجنس
- ذكر
جدول مجموعات كأس العالم روسيا 2018
1. المجموعة A ( أخبار المجموعة )
روسيا ||السعودية ||مصر ||أوروجواي
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2. المجموعة B ( أخبار المجموعة )
البرتغال ||المغرب ||إيران ||أسبانيا
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3. المجموعة C ( أخبار المجموعة )
فرنسا ||الدانمارك ||بيرو ||أستراليا
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4. المجموعة D ( أخبار المجموعة )
الأرجنتين ||نيجيريا ||كرواتيا ||أيسلندا
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5. المجموعة E ( أخبار المجموعة )
سويسرا ||البرازيل ||كوستاريكا ||صربيا
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6. المجموعة F ( أخبار المجموعة )
المكسيك ||كوريا الجنوبية ||السويد ||ألمانيا
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7. المجموعة G ( أخبار المجموعة )
بلجيكا ||إنجلترا ||تونس ||بنما
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8. المجموعة H ( أخبار المجموعة )
السنغال ||بولندا ||كولومبيا ||اليابان
تحيات طاقم الإشراف
1. المجموعة A ( أخبار المجموعة )
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2. المجموعة B ( أخبار المجموعة )
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3. المجموعة C ( أخبار المجموعة )
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4. المجموعة D ( أخبار المجموعة )
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5. المجموعة E ( أخبار المجموعة )
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6. المجموعة F ( أخبار المجموعة )
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7. المجموعة G ( أخبار المجموعة )
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8. المجموعة H ( أخبار المجموعة )
تحيات طاقم الإشراف