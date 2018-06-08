السلام عليكم ورحمة الله وبراته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



& التيجان الاربعة &



تاج الذكر:

& لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير &



تاج التسبيح:

& سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته &



تاج الدعاء:

& ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار &



تاج الاستغفار:

& اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت &



تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​