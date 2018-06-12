كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الســـآبعة









السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم













وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب













وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @لؤلؤة قسنطينة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ

ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل

لكن هاد المرة فكرنا أنا و مريم وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون

بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

{لمة خير}















سابع ضحية معنا في هاد الكاميرا كاشي هو الاخ @السحاب العابر

فكرت بزاف في فكرة مليحة نديروهالو و بعد انا التشاور مع مريم قلنا نشوفو خطة تناسب الوظيفة تاعوا

و في الاخير لقات نتيجة و باش تعرفوا الخطة



تابعوا معايا واش صـــــــــــــــــرا











عاشقة الجنة



السلام عليكم اخي حبيب

كيف حالك ؟

صحا رمضانك



السحاب العابر



وعليكم السلام ورحمة الله أخت الطيبة

الحمد لله أنا في تحسن

رمضان مبارك

كيف حالك والعائلة













عاشقة الجنة







و لله الحمد ربي يخفف عليك اخي الكريم

و صحا رمضانك انت ثاني

الحمد لله بخير سوال عليكم



السحاب العابر



اللهم امين

كنت مشغول بمرض أخي الذيدخل للمستشفى مدة شهر ونصف وكان مريض جدا زيادة على إبنه صدمته سيارة



{ دعواتكم لهم بالشفاء }







عاشقة الجنة



اه مسمعتش ربي يشفيه ان شاء الله و على سلامة وليد خوك

ربي يستركم ان شاء الله



السحاب العابر



اللهم آمين









و بعد هذا الحديث زدنا حكينا على القراية و العمل و اكثر شيء على مهنة التعليم باش نسهل الامر

و نقدر نطبق الفكرة

و دخلت مباشرة في الموضوع بلاما نطول اكثر و بديت الخطة











عآشقة الجنة



خويا حبيب نعرف وحد العائلة من الغرب مساكن فقراء لدرجة كبيرة حالتهم الاجتماعية صعبة بزاف و وليدهم الكبيرة العام الجاي يجوز البيام ماماه قاتلي بلي لوكان نلقى كاش انسان يقريه المواد العلمية خاصة رياضيات ناقص فيها بزاف

و هي أملها الوحيد فيه يقرا و يكبر و يخدم عليهم و يخرجهم من الحالة لي رآهم فيها

انا حبيت نعاونهم بصح راني بعيدة على الغرب بزاف

و باش يدير ليكور راني قتلك حالتهم مادية صعيبة و مساكن يا ربي يلقاو واش ياكلو





السحاب العابر



مش مشكل إذا كان نقدر نساعدهم ولانشوف صحابي يساعدوهم

حنا بروحنا نحبوا نديروا الخير

فقط أخبريني عن المكان وسوف أعمل جاهدا على مساعدتهم إن شاء الله











عآشقة الجنــــــة



بارك الله فيك اخي حبيب ربي يبارك فيك

علبالي انسان مولا خير

و الخلاص حق متقريه انت ولا احد زملائك كاين ناس خير رح يتكفلوا بيه

ممبعد نسقسي الام على العنوان بالضبط و نقولك



السحاب العابر





إن شاء الله

مش مشكل

أستسمحك

فقط أتركي لي العنوان













عآشقة الجنـــة



ان شاء الله اخي ممبعد نمدولكم

بارك الله فيك





السحاب العابر



وفيك بارك الله

إن شاء الله







عآشقة الجنــــة



اخي حبيب كنت حابة نقولك حاجة اذا ممكن





السحاب العابر



تفضلي في الإستماع لك









عاشقة الجنة



كنت رح نقولك على الطفل و العائلة تاع البارح بلي هذيك ما راهي الا كاميرا كاشي أو تجربة اجتماعية

باش نشوفو إذا رح تتفاعل مع القصة او لا

و منها نقولك بارك الله فيك اخي حبيب خيار الناس و ربي يكثر من امثالك و من أمثال ناس لي تدير الخير بدون مقابل و بدون تردد



السحاب العابر



ههههه

عادي والله

بارك الله فيك

في الحقيقة هذه أخلاقي أسعى لفعل الخير وأبحث عنه وحتى إن لم أستطع أبحث عن السبل التي تساعدني على ذلك أو أتوسط لغيري المهم نفعل الخير من قوله صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم ...."الحديث

وقوله"منكان في حاجة أخيه كان الله في حاجته"









وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري