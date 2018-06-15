جليتر شفاف 25 نوع

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,652
- الإعجابات
- 13,806
- النقاط
- 1,051
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
زوار و أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
معي اليوم ملحق من ملحقات الفتوشوب
وهو الجليتر كما تعرفون له حصة جيدة في تزين التصميمات خاصة المتعلقة بالمنتديات وقد استعملته في تصميماتي
هذا نمودج: