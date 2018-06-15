جليتر شفاف 25 نوع

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,806
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-3.gif-السلام-1.gif



الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما


زوار و أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
معي اليوم ملحق من ملحقات الفتوشوب

وهو الجليتر كما تعرفون له حصة جيدة في تزين التصميمات خاصة المتعلقة بالمنتديات وقد استعملته في تصميماتي

هذا نمودج:

Untitled-2-تفاعل-06.gif

Untitled--السلام-2-4.gif

عطر-فمك-توقيع.gif








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